[Видео] Осенняя обрезка рогов оленей в парке г. Нара
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В городе Нара оленей считают посланцами божества и бережно их охраняют. Осенью проводится ежегодная обрезка рогов, для чего группа служителей парка их отлавливает; это событие всегда собирает множество зрителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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