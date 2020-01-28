[Видео] Осенняя обрезка рогов оленей в парке г. Нара

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В городе Нара оленей считают посланцами божества и бережно их охраняют. Осенью проводится ежегодная обрезка рогов, для чего группа служителей парка их отлавливает; это событие всегда собирает множество зрителей.

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