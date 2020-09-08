Конфликт людей и кабанов: способы сосуществования с дикой природой

Уничтожение посевов, нападение на людей, инфекционные заболевания – список наносимого кабанами ущерба растёт из года в год. Кабаны расширили зону обитания и стали жить ближе к людям. Они всё чаще появляются на городских улицах, и проблема сосуществования с дикой природой давно вышла за пределы горных деревень.

Ареал обитания диких кабанов (Sus scrofa) простирается от Португалии на западе до Японии на востоке. Если к ним добавить одичавших свиней, брошенных или преднамеренно выпущенных на волю после начала Эпохи великих географических открытий, а также кабанов, завозимых для охоты, на планете практически не останется мест, не заселённых этими животными.

Расширение зоны обитания

В Японии стада кабанов распространились по всей территории главного острова Хонсю, островов Кюсю и Цусима, а также архипелагов Гото и Рюкю ещё до начала периода Эдо. В эпоху Мэйдзи численность кабанов сократилась, а ареал обитания ограничился отдельными участками в западной Японии, горными районами на Сикоку, южной частью острова Кюсю и архипелагом Нансэй. Одна из причин сужения зоны обитания - избыточное природопользование. В середине эпохи Мэйдзи деградация лесных ресурсов достигла исторического пика, и площадь подходящих для кабанов территорий значительно сократилась. Данная тенденция сохранялась на протяжении последующих 100 лет, и ущерб от кабанов в сельском хозяйстве носил локальный характер.

После Второй мировой войны ситуация изменилась. Переход на ископаемые виды топлива во время топливной революции 60-х годов ХХ века привёл к резкому сокращению спроса на древесный уголь, и необходимость в избыточном освоении лесных ресурсов исчезла. Природа стала восстанавливаться, и по прошествии полувека в Японии появились лиственные леса, куда не ступала нога человека. Они стали идеальным укрытием для кабанов – здесь можно было спокойно отдохнуть и поискать пропитание. Топливная революция и появление заброшенных угодий благоприятствовали расширению зоны обитания кабанов.

На фоне интенсивного экономического роста в сельском хозяйстве активно внедрялась механизация, обеспечившая резкий рост производительности. В 1970 году Япония вышла на полное самообеспечение в рисоводстве, а через некоторое время пришлось принимать меры в связи с перепроизводством риса. По всей стране стали появляться заброшенные рисовые поля, вода имелась в изобилии, и на участки пришли кабаны. Условия для размножения были благоприятные, поэтому начиная с 70-х годов кабаны восстановили прежний ареал обитания.

В 2018 году стада кабанов проживали в 46 из 47 префектур Японии (кроме Хоккайдо). Если в 1950 -1965 годы охотники ежегодно отлавливали около 30-40 тысяч голов, в 2016 году этот показатель вырос до 610 тысяч. Однако массовый отлов не способен обеспечить эффективный контроль численности поголовья, и ущерб на рисовых полях растёт из года в год.



Вытоптанное кабанами рисовое поле (фото автора)

В настоящее время 44 префектуры разработали План контроля крупных животных(※1) и реализуют меры по ограничению зоны обитания кабанов, профилактике ущерба в сельском хозяйстве и контролю численности поголовья с помощью охоты и отлова. Однако активизация отлова не влияет на объём ущерба в сельском хозяйстве. С учётом расширения зоны обитания надеяться на сокращение ущерба в сельском и лесном хозяйстве с помощью мер по контролю численности поголовья можно только в искусственной лесополосе и снежных регионах. В регионах с благоприятной природной средой следует принимать такие зарекомендовавшие себя меры, как установка защитных ограждений на полях.

Последствия привыкания к человеку

В последние годы кабаны стали источником новых проблем – участились случаи разрушения инфраструктуры и столкновений с людьми. Например, кабаны появились в акватории реки Ватарасэ, входящей в состав гидросистемы Тонэгава, и разрыли откос насыпи. Это может привести к разрушению откоса во время ливней и подмыванию берега в период паводков. Подобные случаи регистрируются на реке Ватарасэ с 2010 года, их число растёт из года в год, на восстановление насыпи тратятся немалые средства. В будущем аналогичный ущерб может появиться по всей стране.



Разрытый откос насыпи на реке Ватарасэ (фото автора)

По статистике Министерства окружающей среды, за период с января 2016 года по декабрь 2018 года имел место 141 случай нападения кабанов на человека, в 2018 году зарегистрирован 1 случай со смертельным исходом. Кабан – это предок домашней свиньи (S. s. domesticus), поэтому он обладает необходимыми для одомашнивания качествами – отвага, способность привыкнуть к человеку, высокая адаптативность, всеядность, послушный характер, отсутствие постоянного брачного партнёра.

В обычных условиях способность привыкать к человеку блокируется настороженностью. Однако регулярное подкармливание снижает уровень настороженности, и кабаны постепенно привыкают к человеку. Животные выходят на городские улицы, где вовлекаются в несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия. В 1965 году на горе Рокко (префектура Хиого) начали подкармливать диких кабанов. В то время они уже появлялись на городских улицах. В результате регулярного подкармливания в 80-90-е годы число случаев ущерба от кабанов увеличилось, а территория расширилась. В 2002 году мэрия Кобэ впервые в стране выпустила указ, запрещающий подкармливать кабанов.



Кабаны на горе Рокко абсолютно не боятся людей (фото автора)

Переносчики инфекций

Кабаны являются переносчиками различных инфекций. Привыкая к человеку, животное чаще контактирует с людьми и домашним скотом, поэтому риск заражения увеличивается. В Берлине и окрестностях проживает около 5 000 кабанов, и у 18% отловленных животных обнаружены признаки лептоспироза. Заражение лептоспирозом домашних свиней приводит к снижению производительности и экономическому ущербу. Кроме того, лептоспироз – это зоонозная инфекция, поэтому человек может заразиться лептоспирозом при непосредственном контакте с мочой переносчика инфекции, а также с загрязнённой водой или почвой. Приближение к месту обитания кабанов повышает риск инфицирования, и в Берлине уже зарегистрированы случаи передачи инфекции человеку.



Следы купания кабанов на рисовом поле. Помимо риска столкновения с человеком это создаёт условия для заражения лептоспирозом (фото автора)

Кроме того, многие японские кабаны заражены вирусом японского энцефалита. Переносчиком японского энцефалита служат комары, поэтому, как и в случае с лептоспирозом, сближение с кабанами повышает риск заражения человека и домашнего скота. В 2018 году впервые за последние 26 лет в Японии зарегистрирована вспышка классической чумы свиней (КЧС), от которой пострадали в том числе дикие кабаны. Источником инфекции оказались выброшенные в лесу продукты питания импортного производства. Это ещё один наглядный пример того, как приближение или наложение зоны обитания человека и кабанов может стать косвенной причиной эпидемии.

Прирост поголовья после аварии на АЭС

Авария на АЭС Фукусима в марте 2011 года создала новые проблемы с дикими животными. Обезлюдевшие после эвакуации районы благоприятствовали размножению кабанов, и многочисленное поголовье распространилось повсеместно, включая прибрежные районы и населённые пункты. Некоторые особи отваживались проникать в пустующие дома. В марте 2018 года приказ об эвакуации был отменён во всей префектуре за исключением зоны отчуждения, и вернувшимся жителям пришлось принимать меры для борьбы с кабанами. Кабаны постепенно исчезли с улиц густонаселённых посёлков, однако в районах с немногочисленным населением они продолжали появляться вблизи человеческого жилья.



Следы пятачка кабана на оконной раме. Кабан пытался сдвинуть створку вправо, чтобы открыть окно. Май 2017 года, префектура Фукусима (фото автора)



Огород вернувшегося из эвакуации жильца (слева) и заброшенный участок отсутствующего соседа. Для защиты от приходящих на соседний участок кабанов пришлось установить забор (фотография автора)

Разделение зон обитания

С учётом прогнозов о стремительном сокращении численности населения площадь территорий, благоприятствующих обитанию кабанов, будет расширяться. Без принятия мер человеку придётся сосуществовать с кабанами на невыгодных условиях. За последние пару лет кабаны появлялись на улицах городов, входящих в состав Большого Токио, а в 2019 году их впервые заметили в одном из 23 районов столицы. Проблема уже вышла за рамки горных районов.

Ущерб, наносимый кабанами сельскому хозяйству, можно предупредить, и в отличие от ситуации с пятнистыми оленями, биосфера не пострадает. Чтобы обеспечить проживание человека на заселённой кабанами территории, следует тщательно защищать зону обитания человека, а природной среде предоставить развиваться по своим законам. С учётом предстоящей депопуляции Японии необходимо рассмотреть вопрос о надлежащем зонировании, способном сохранить многообразие природной среды и эволюцию биосферы без снижения качества жизни человека.

Фотография к заголовку: в результате многолетнего подкармливания семья кабанов на горе Рокко привыкла к людям (фото автора)

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