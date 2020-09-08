Конфликт людей и кабанов: способы сосуществования с дикой природой

Конфликт людей и кабанов: способы сосуществования с дикой природойЖизнь
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Ареал обитания диких кабанов (Sus scrofa) простирается от Португалии на западе до Японии на востоке. Если к ним добавить одичавших свиней, брошенных или преднамеренно выпущенных на волю после начала Эпохи великих географических открытий, а также кабанов, завозимых для охоты, на планете практически не останется мест, не заселённых этими животными.
Расширение зоны обитания
В Японии стада кабанов распространились по всей территории главного острова Хонсю, островов Кюсю и Цусима, а также архипелагов Гото и Рюкю ещё до начала периода Эдо. В эпоху Мэйдзи численность кабанов сократилась, а ареал обитания ограничился отдельными участками в западной Японии, горными районами на Сикоку, южной частью острова Кюсю и архипелагом Нансэй. Одна из причин сужения зоны обитания - избыточное природопользование. В середине эпохи Мэйдзи деградация лесных ресурсов достигла исторического пика, и площадь подходящих для кабанов территорий значительно сократилась. Данная тенденция сохранялась на протяжении последующих 100 лет, и ущерб от кабанов в сельском хозяйстве носил локальный характер.
После Второй мировой войны ситуация изменилась. Переход на ископаемые виды топлива во время топливной революции 60-х годов ХХ века привёл к резкому сокращению спроса на древесный уголь, и необходимость в избыточном освоении лесных ресурсов исчезла. Природа стала восстанавливаться, и по прошествии полувека в Японии появились лиственные леса, куда не ступала нога человека. Они стали идеальным укрытием для кабанов – здесь можно было спокойно отдохнуть и поискать пропитание. Топливная революция и появление заброшенных угодий благоприятствовали расширению зоны обитания кабанов.
На фоне интенсивного экономического роста в сельском хозяйстве активно внедрялась механизация, обеспечившая резкий рост производительности. В 1970 году Япония вышла на полное самообеспечение в рисоводстве, а через некоторое время пришлось принимать меры в связи с перепроизводством риса. По всей стране стали появляться заброшенные рисовые поля, вода имелась в изобилии, и на участки пришли кабаны. Условия для размножения были благоприятные, поэтому начиная с 70-х годов кабаны восстановили прежний ареал обитания.
В 2018 году стада кабанов проживали в 46 из 47 префектур Японии (кроме Хоккайдо). Если в 1950 -1965 годы охотники ежегодно отлавливали около 30-40 тысяч голов, в 2016 году этот показатель вырос до 610 тысяч. Однако массовый отлов не способен обеспечить эффективный контроль численности поголовья, и ущерб на рисовых полях растёт из года в год.
В настоящее время 44 префектуры разработали План контроля крупных животных(※1) и реализуют меры по ограничению зоны обитания кабанов, профилактике ущерба в сельском хозяйстве и контролю численности поголовья с помощью охоты и отлова. Однако активизация отлова не влияет на объём ущерба в сельском хозяйстве. С учётом расширения зоны обитания надеяться на сокращение ущерба в сельском и лесном хозяйстве с помощью мер по контролю численности поголовья можно только в искусственной лесополосе и снежных регионах. В регионах с благоприятной природной средой следует принимать такие зарекомендовавшие себя меры, как установка защитных ограждений на полях.
Последствия привыкания к человеку
В последние годы кабаны стали источником новых проблем – участились случаи разрушения инфраструктуры и столкновений с людьми. Например, кабаны появились в акватории реки Ватарасэ, входящей в состав гидросистемы Тонэгава, и разрыли откос насыпи. Это может привести к разрушению откоса во время ливней и подмыванию берега в период паводков. Подобные случаи регистрируются на реке Ватарасэ с 2010 года, их число растёт из года в год, на восстановление насыпи тратятся немалые средства. В будущем аналогичный ущерб может появиться по всей стране.
По статистике Министерства окружающей среды, за период с января 2016 года по декабрь 2018 года имел место 141 случай нападения кабанов на человека, в 2018 году зарегистрирован 1 случай со смертельным исходом. Кабан – это предок домашней свиньи (S. s. domesticus), поэтому он обладает необходимыми для одомашнивания качествами – отвага, способность привыкнуть к человеку, высокая адаптативность, всеядность, послушный характер, отсутствие постоянного брачного партнёра.
В обычных условиях способность привыкать к человеку блокируется настороженностью. Однако регулярное подкармливание снижает уровень настороженности, и кабаны постепенно привыкают к человеку. Животные выходят на городские улицы, где вовлекаются в несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия. В 1965 году на горе Рокко (префектура Хиого) начали подкармливать диких кабанов. В то время они уже появлялись на городских улицах. В результате регулярного подкармливания в 80-90-е годы число случаев ущерба от кабанов увеличилось, а территория расширилась. В 2002 году мэрия Кобэ впервые в стране выпустила указ, запрещающий подкармливать кабанов.
Переносчики инфекций
Кабаны являются переносчиками различных инфекций. Привыкая к человеку, животное чаще контактирует с людьми и домашним скотом, поэтому риск заражения увеличивается. В Берлине и окрестностях проживает около 5 000 кабанов, и у 18% отловленных животных обнаружены признаки лептоспироза. Заражение лептоспирозом домашних свиней приводит к снижению производительности и экономическому ущербу. Кроме того, лептоспироз – это зоонозная инфекция, поэтому человек может заразиться лептоспирозом при непосредственном контакте с мочой переносчика инфекции, а также с загрязнённой водой или почвой. Приближение к месту обитания кабанов повышает риск инфицирования, и в Берлине уже зарегистрированы случаи передачи инфекции человеку.
Кроме того, многие японские кабаны заражены вирусом японского энцефалита. Переносчиком японского энцефалита служат комары, поэтому, как и в случае с лептоспирозом, сближение с кабанами повышает риск заражения человека и домашнего скота. В 2018 году впервые за последние 26 лет в Японии зарегистрирована вспышка классической чумы свиней (КЧС), от которой пострадали в том числе дикие кабаны. Источником инфекции оказались выброшенные в лесу продукты питания импортного производства. Это ещё один наглядный пример того, как приближение или наложение зоны обитания человека и кабанов может стать косвенной причиной эпидемии.
Прирост поголовья после аварии на АЭС
Авария на АЭС Фукусима в марте 2011 года создала новые проблемы с дикими животными. Обезлюдевшие после эвакуации районы благоприятствовали размножению кабанов, и многочисленное поголовье распространилось повсеместно, включая прибрежные районы и населённые пункты. Некоторые особи отваживались проникать в пустующие дома. В марте 2018 года приказ об эвакуации был отменён во всей префектуре за исключением зоны отчуждения, и вернувшимся жителям пришлось принимать меры для борьбы с кабанами. Кабаны постепенно исчезли с улиц густонаселённых посёлков, однако в районах с немногочисленным населением они продолжали появляться вблизи человеческого жилья.
Разделение зон обитания
С учётом прогнозов о стремительном сокращении численности населения площадь территорий, благоприятствующих обитанию кабанов, будет расширяться. Без принятия мер человеку придётся сосуществовать с кабанами на невыгодных условиях. За последние пару лет кабаны появлялись на улицах городов, входящих в состав Большого Токио, а в 2019 году их впервые заметили в одном из 23 районов столицы. Проблема уже вышла за рамки горных районов.
Ущерб, наносимый кабанами сельскому хозяйству, можно предупредить, и в отличие от ситуации с пятнистыми оленями, биосфера не пострадает. Чтобы обеспечить проживание человека на заселённой кабанами территории, следует тщательно защищать зону обитания человека, а природной среде предоставить развиваться по своим законам. С учётом предстоящей депопуляции Японии необходимо рассмотреть вопрос о надлежащем зонировании, способном сохранить многообразие природной среды и эволюцию биосферы без снижения качества жизни человека.
Фотография к заголовку: в результате многолетнего подкармливания семья кабанов на горе Рокко привыкла к людям (фото автора)