Мацумура Наото живёт в оставленном жителями городе Томиока, в 12 километрах от аварийной АЭС «Фукусима-1». Он заботится о собаках, коровах и других животных, оставшихся без присмотра после аварии на АЭС. С ним живёт две кошки. Мы представляем работы фотографа Ота Ясусукэ, который занимается охраной животных, посвящённые жизни Мацумуры и его животных.

Человек, спасающий животных

В июле 2011 года, через три месяца после Великого восточно-японского землетрясения, я занимался охраной и подкормкой животных в 20-километровой зоне, оставленной жителями после аварии на АЭС «Фукусима-1». Тогда я и встретился с Мацумурой Наото. Это было в посёлке Томиока, в 12 километрах от АЭС.

Мацумура Наото в одиночку кормил собак и кошек в этом безлюдном городке, откуда эвакуировались все жители. Он также присматривал и за коровами, которые утратили коммерческую ценность и могли пойти только на забой и утилизацию. Нет никаких сомнений, что без него животных в Томиоке ждала незавидная участь.

Судьбоносная встреча

Летом 2013 года перед центром защиты животных, который находится в ведении преф. Фукусима, бросили четырёх котят. В этот центр принимают только тех животных, которые оказались в 20-километровой зоне, и котят, происхождение которых неизвестно, ждало усыпление. Они должны были стать жертвой бездушности людей, которые не хотели себе представлять, какая судьба ожидает животных. Однако кто-то из волонтёров, работающих в центре, был знаком с Мацумурой, сказал ему о котятах, и это полностью изменило их жизнь.

Мацумура жалеет животных и ухаживает за теми, кого бросили хозяева. Он взял котят к себе в дом. Потом нашлись люди, которые взяли себе двух котов, а кошки, которых Мацумура назвал Сиро и Саби, остались жить с ним.

Животные – тоже граждане Фукусимы

Сейчас, через пять лет после землетрясения, снят запрет на посещение, но в пределах 20-километровой зоны ещё более 90% территории непригодно для проживания людей. В безлюдных посёлках животные и сейчас страдают от голода, и их жизнь зависит от Мацумуры, который их подкармливает.

Правительство увлечено только дезактивацией загрязнённых радиоактивностью районов, и, думается, хочет вернуть «грязные» земли в исходное состояние, нимало не заботясь об оставленных животных. Ограничения на проживание постепенно снимают, но некоторые посёлки остаются холодными и безжизненными, потому что большая часть людей не собирается возвращаться на эти места, и животных, которые когда-то жили там вместе с людьми, больше нет.

Невольно задумываешься – а действительно ли можно называть «восстановлением» создание таких «чистых» посёлков, где не ощущается дыхание жизни? Не должно ли настоящее восстановление включать в себя возрождение, которое включает в себя и животных, живших вместе с людьми?

Некая ирония чувствуется в том, что зелень буйно разрослась там, откуда уехали люди. Пока мы ломаем головы над тем, что же нам делать с загрязнением, Сиро и Саби невинно играют рядом. Мацумура Наото непреклонен в своей решимости жить вместе с животными там, где он родился и вырос, являя пример того, как в Фукусиме люди и животные могут сосуществовать в будущем.

Текст и фотографии: Ота Ясусукэ

(Статья на японском языке опубликована 15 июня 2016 г.)

В жаркий летний день хорошо отдохнуть в тени.

Сиро – спокойная и ласковая кошка. Она по-матерински заботится о котятах, которые родились у Саби.

Саби и выглядит, и ведёт себя, как дикая охотница. Благодаря ей у Мацумуры нет проблем с мышами и кротами. При этом она очень ласкова с людьми.

Своей решимостью жить на этой земле Мацумура показывает пример того, как можно идти к возрождению этих районов. С ним живут кошки Сиро и Саби, для которых Фукусима стала родным домом.

Ближе к вечеру Саби идёт на прогулку с Мацумурой после того, как он покормил коров. На первый взгляд он не выглядит особенно добрым, но его любовь к животным говорит сама за себя. Он практически всё время работает.

Целеустремлённая Саби (справа), за которой постоянно ходит Сиро (слева).

Мацумура смотрит, как весело и беззаботно играют Саби и Сиро.

Сиро и Саби совершенно разные как внешне, так и по характеру, но они дружны и постоянно чем-то заняты вместе.

Волонтёр-ветеринар пришёл осмотреть приболевшую корову, а Сиро ещё не привыкла к большим животным и смотрит настороженно.

Погожим летним днём Сиро и Саби безмятежно отдыхают.

Сиро и Саби были неразлучны со страусом до его смерти в 2015 году, хотя и не подходили к нему слишком близко.

В юном возрасте на лбу Сиро были пятна, напоминающие иероглиф «восемь» (八), но с возрастом они исчезли.

В зарубежных изданиях рассказывали о жизни Мацумуры, который остался ухаживать за животными в зоне эвакуации, и с тех пор к нему приезжают журналисты из разных стран. В этот раз это была съёмочная группа с гонконгского ТВ.

Саби всегда интересно, чем занят Мацумура.

Мацумура Наото играет с кошками. Совершенно не чувствуется, что здесь – зона бедствия.

Холодное зимнее утро, но на прогулку идут каждый день в любую погоду.

Сиро и Саби безмятежно спят.

Пока Мацумура занят с коровами, кошки ждут, пока пойдут домой, а тем временем резвятся и спят.