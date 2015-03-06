Когда вы утрамбованы в переполненном токийском метро или в пятницу вечером пробиваетесь через толпу в центре Осаки или Хиросиме, трудно себе представить, что во многих частях Японии самая большая проблема не в том, что людей слишком много, а в том, что их слишком мало.

В некоторых сельских областях Японии общины находятся под угрозой исчезновения. В этих отдаленных деревнях людей становится всё меньше; в основном это пожилые люди, которые ведут размеренный образ жизни, маринуя овощи и наблюдая за ландшафтами посреди нетронутых природных красот, которые отделены от суеты и шума больших городов тысячами километров (и по крайней мере сотней лет). Однако есть серьезные сомнения по поводу жизнеспособности многих из таких деревень. Поселения, где люди старше 65 лет составляют более половины населения, известны как гэнкай сюраку, «выморочные посёлки». Таких деревень тысячи по всей стране. Не допустить превращения сельской местности в живописные, но малонаселенные места, где живёт больше кошек, чем людей, является одной из основных задач, стоящих перед политиками и социологами Японии.

Пожалуй, одним из наиболее представительных примеров является небольшой остров Аосима в префектуре Эхимэ, возле Сикоку. В тринадцати километрах от живописного призамкового города Одзу есть крошечный остров, который простирается на 1,5 км с востока на запад и всего на 500 метров с севера на юг. Сейчас на острове живут всего 15 человек и более полутора сотен кошек.

Рыбацкая лодка в тихих водах Внутреннего Моря (Сэтонайкай)

Остров является одним из сотен островов Внутреннего Моря, известного исключительной природной красотой, незабываемо описанной Дональдом Ричи в книге «Внутреннее море», классике жанра путешествий.

Острова вырастают из этого защищенного, безмятежного моря, как будто они только что здесь появились; их пляжи, причалы, порты — все в первозданном виде. Терпящий кораблекрушение, выбирая между греческим и японским островами, поплыл бы в сторону последнего, — так прекрасны здешние места.

Несмотря на природную красоту островов, за последние несколько десятилетий они пострадали от большого сокращения населения и отдалились от основного потока японской жизни. Совсем недавно, в 1960 году, на Аосиме жило 655 человек, но в последующие годы быстрого экономического роста молодые люди уехали в поисках лучших возможностей в другие места. Большинство из них не вернулось.

На сегодняшний день всё оставшееся население — пожилые люди. Четыре человека всё еще работают рыбаками, остальные же живут на свои пенсии. Там нет машин, и только одна лодка в день курсирует между Аосимой и Сикоку.

В связи с тем, что около десяти лет назад здесь осталось менее 50 человек, кошки стали наступать, компенсируя численность жителей. Брошенные дома на острове служили идеальным убежищем для бездомных животных, которые заселяли их по мере отъезда владельцев. Природа взяла свое, и сегодня сотни кошек свободно бродят по острову.

Видео о некоторых обитателях острова

В последнее время, благодаря фотографиям в блогах, остров Аосима и его кошки стали туристической достопримечательностью. Небольшое население острова сейчас по выходным вырастает вдвое и втрое за счёт притока посетителей из городов и поселков вдоль побережья Внутреннего моря со стороны Сикоку и Хонсю. Согласно репортажу в газете «Ёмиури симбун», около 60 человек посетили остров в выходные 28-29 сентября. Эти цифры вряд ли представляют конкурентную угрозу для токийского Диснейленда. Однако этого было достаточно, чтобы поразить местных жителей, которые привыкли проводить свои дни, слушая дыхание волн и мяуканье кошек, составляющих им компанию. Корреспондент газеты поговорил с капитаном лодки, который, казалось, недоумевал по поводу внезапного подъема в своем бизнесе: «У нас никогда еще такого не было, чтобы туристы приезжали на остров каждую неделю. Я в самом деле не понимаю. Здесь же ничего нет, кроме кошек».

Кот дремлет на солнце

Для многих именно это и является достопримечательностью. В стране, где люди платят большие деньги, чтобы провести время в кошачьем кафе, сама идея острова, населённого пушистыми обитателями, является, по всей видимости, невероятно привлекательной. Представитель туристического офиса Одзу признался, что город рассматривает возможность превращения острова и его кошек в официальную туристическую достопримечательность.

Для тех, кого интересуют кошки в Японии, можем порекомендовать также замечательную коллекцию фотографий «Бабушка и кот: радость каждого дня».

(Оригинал заметки на английском языке опубликован 15 октября 2013 г.)