Трогательное выражение лица Мисао (родилась в эпоху Тайсё, 1912-1927 гг.) и забавный жест ее любимого кота Фукумару. Коллекция фотографий отражает повседневную жизнь двух неразлучных друзей в японской деревне. Подобные картины невольно вызывают улыбку.

Друзья не разлей вода

«Мисао и Фукумару» – ставшая бестселлером коллекция фотографий Ихары Миёко, посвященная бабушке Мисао и ее домашнему любимцу Фукумару. В ней запечатлено очарование повседневной жизни пожилой женщины, которая каждый день работает в поле, и ее любимого кота Фукумару. Возможно, именно покой и размеренность жизни Мисао в глубинке так привлекли жителей перенаселенных ультрасовременных городов Японии.

— Частично из-за того, что оба слабо слышат, бабушка и Фукумару всегда смотрят друг другу в глаза. Они очень близки. Каждый раз, когда я наблюдаю за Фукумару рядом с бабушкой, у меня появляется чувство, будто я фотографирую себя в детстве, — говорит Миёко.

Может показаться, что снимки Мисао за работой в поле были сделаны в глухой деревне. На самом же деле Мисао и Миёко живут на полуострове Босо в префектуре Тиба, к востоку от Токио. Сейчас Мисао 87 лет, а Фукумару 8.

Традиционный крестьянский уклад: работать под открытым небом, жить тем, что дает земля. Вместе с постепенной сменой сезонных пейзажей Мисао сеет семена, выращивает цветы и овощи, собирает урожай.

Трогательные сцены из повседневной жизни Мисао и Фукумару наполнены утраченной в городе атмосферой умиротворения. Фотографии отражают близость двух друзей, которую не выразить словами.

— Когда я смотрю, как живет бабушка, то чувствую, что в ней есть сила, с которой мое поколение не может сравниться. Она встает с восходом солнца и ложится с закатом. Бабушка трепетно относится и коту, и овощам, как к собственным детям. Если овощи уродились, она счастлива. Бабушке не приходится задаваться вопросами о смысле своего труда. Ее жизнь восхищает меня и заставляет немного завидовать, — продолжает Миёко.

В поисках бесценных моментов

Годы, проведенные за съемками Мисао и Фукумару, помогли Миёко осознать ценность повседневной жизни. В мгновение ока картины перед ее глазами уходят в прошлое. Хотя может показаться, что каждый такой день похож на предыдущий, но он уникален и его нельзя повторить. Для Миёко чувство эфемерности жизни усилилось после землетрясения и цунами, что настигли Японию 11 марта 2011 г. Пришедшее стремление не откладывать дела в долгий ящик, определенная нетерпеливость стали причиной резкого увеличения съемок.

Сегодня Мисао и Фукумару счастливо и комфортно живут в живописной японской деревушке. Но кто может сказать, продержится ли такой простой жизненный уклад еще сотню лет?

В надежде запечатлеть и передать эти драгоценные моменты своим внукам и их поколению, Миёко и сегодня увлеченно фотографирует.

(Фото: Ихара Миёко

Текст: Комияма Сакура (внештатный журналист),

Выпущено совместно с Little More Co., Ltd.)