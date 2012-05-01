生于大正年间（1912-1926）的Misao奶奶那慈祥的表情、她的爱猫Fukumaru那令人忍俊不禁的动作、田园中相依相伴的“两人”生活。看到这样的景象，恐怕无论是谁都会不禁眉开眼笑。

如影随形的“两人”

《Misao与Fukumaru》这本写真集捕捉了每天下地务农的老奶奶和她的爱猫Fukumaru那一幕幕温馨感人的生活画面，现已成为一部畅销作品。而拍摄这些照片的，是摄影家伊原美代子（30岁）。她与Misao同住一个屋檐下，是老人的亲孙女。“想记录下祖母的生活印迹”，这是她创作的初衷。2003年，即拍摄开始后的第3年，野猫妈妈在伊原家的仓库里生下的雄性白猫Fukumaru加入到了这个家庭之中。此后，用照片记录时时处处都如影随形的“两人”的身影，就成了伊原每日必做的功课。

“或许也是因为他们耳朵都不太好使，祖母和Fukumaru总是相互注视着对方，近距离地感受着彼此的存在。”伊原愉快地说到，“Fukumaru总是一副理所当然的样子紧跟在祖母身边，看着它，就觉得好像是在拍小时候的自己。”

Misao操持农活的田园风光看似是在偏僻的乡村，其实那是千叶的房总地区。现在，Misao 87岁，Fukumaru9岁。

在蓝天下劳作，与土地相依为命，传统的农家生活。在随季节流转而变幻的风景中，Misao在地里撒下种子，栽培鲜花和蔬菜，分享着大自然的恩泽。Misao与Fukumaru那些令人欣慰的生活画面，充满了都市中早已消失的恬适和闲静，他们之间那种超越语言的亲密，情真意切，令人感同身受。

“看到祖母的生活，就感受到一种我们这代人难以效仿的坚强。日出而作，日落而休。像对待自己的孩子一样怜爱蔬菜和小猫，把蔬菜的丰收视为自己的幸福。绝对不会去思考‘自己到底为了什么而劳动’。我在她身上，感受到极大的魅力，羡慕之情油然而生。”

无以替代的景象

在长年拍摄祖母和她的爱猫的过程中，伊原重新体会到日常生活中平凡而又无以可替代的宝贵之处。眼前的景象一秒一秒成为过去，一天一天，看似相同，却永远不会重现。她表示，尤其是在2011年3月11日发生东日本大地震后，这种想法变得更加强烈。“必须记录下这些景象”，一种近乎焦躁的冲动促使她的拍摄次数迅速增多。

在美丽的日本田园风光中相依相伴的老奶奶和小猫。这种看似稀松平常的生活，100年后还会继续下去吗？怀着把这样的景象留传给子孙后代的心愿，伊原今天又将按下快门。

摄影：伊原美代子

撰文：小宫山Sakura（自由撰稿人）

支持：株式会社littlemore