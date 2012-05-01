生於大正年間（1912-1926）的Misao奶奶那慈祥的表情、她的愛貓Fukumaru那令人忍俊不禁的動作、田園中相依相伴的「兩人」生活。看到這樣的景象，恐怕無論是誰都會不禁眉開眼笑。

如影隨形的「兩人」

《Misao與Fukumaru》這本寫真集捕捉了每天下地務農的老奶奶和她的愛貓Fukumaru那一幕幕溫馨感人的生活畫面，現已成為一部暢銷作品。而拍攝這些照片的，是攝影家伊原美代子（30歲）。她與Misao同住一個屋簷下，是老人的親孫女。「想記錄下祖母的生活印跡」，這是她創作的初衷。2003年，即拍攝開始後的第3年，野貓媽媽在伊原家的倉庫裏生下的雄性白貓Fukumaru加入到了這個家庭之中。此後，用照片記錄時時處處都如影隨形的「兩人」的身影，就成了伊原每日必做的功課。

「或許也是因為她們耳朵都不太好，祖母和Fukumaru總是相互注視著對方，近距離地感受著彼此的存在。」伊原愉快地說到，「Fukumaru總是一副理所當然的樣子緊跟在祖母身邊，看著它，就覺得好像是在拍小時候的自己。」

Misao操持農活的田園風光看似是在偏僻的鄉村，其實那是千葉的房總地區。現在，Misao 87歲，Fukumaru9歲。

在藍天下勞作，與土地相依為命，傳統的農家生活。在隨季節流轉而變幻的風景中，Misao在地裏撒下種子，栽培鮮花和蔬菜，分享著大自然的恩澤。Misao與Fukumaru那些令人欣慰的生活畫面，充滿了都市中早已消失的恬適和閑靜，她們之間那種超越語言的親密，情真意切，令人感同身受。

「看到祖母的生活，就感受到一種我們這代人難以效仿的堅強。日出而作，日落而休。像對待自己的孩子一樣憐愛蔬菜和小貓，把蔬菜的豐收視為自己的幸福。絕對不會去思考『自己到底為了什麼而勞動』。我在她身上，感受到極大的魅力，羨慕之情油然而生。」

無以替代的景象

在長年拍攝祖母和她的愛貓的過程中，伊原重新體會到日常生活中平凡而又無以可替代的寶貴之處。眼前的景物一秒一秒成為過去，一天一天，看似相同，卻永遠不會重現。她表示，尤其是在2011年3月11日發生東日本大地震後，這種想法變得更加強烈。「必須記錄下這些景物」，一種近乎焦躁的衝動促使她的拍攝次數迅速增多。

在美麗的日本田園風光中相依相伴的老奶奶和小貓。這種看似稀鬆平常的生活，100年後還會繼續下去嗎？懷著把這樣的景物留傳給子孫後代的心願，伊原今天又將按下快門。

攝影：伊原美代子

撰文：小宮山Sakura（自由撰稿人）

支持：株式會社littlemore