福岛县富冈町位于距离福岛第一核电站12公里的地方。这里还居住着没有出去避难的人和动物。这就是松村直登先生和他的狗、牛、野猪，以及两只猫。致力于动物保护活动的摄影师拍摄了他们日常的生活情景。

救动物生命的男人

2011年6月，东日本大地震3个月后，我独自前往人员业已撤离的福岛第一核电站方圆20公里地域，目的是保护和投放食物给被遗弃在那里的动物。在那里，我遇到了松村直登先生。地点在距离核电站12公里的福岛县双叶郡富冈町。

松村先生独自一人在这个居民都已避难疏散，别无他人的小镇，给留在这里的猫狗们提供食物。他还将那些失去了商业价值，只等人们处理，坐以待毙的牛们带回来照顾它们。要是没有松村先生，地震之后留在富冈町的动物们无疑会处在岌岌可危的状态。

改变命运的相遇

2013年夏，在由福岛县运营的动物保护机构门前出现了4只被遗弃的小猫。这个保护机构规定只接收核电站方圆20公里之内的猫狗，于是这些来历不明的小猫便被送进保健所，面临着被杀死处理的命运。它们不得不成为人类妄自尊大的牺牲品，遗弃者从来不去想像它们被丢弃之后如何生活下去。但是，保护机构的一位志愿者觉得它们非常可怜，就跟自己的熟人松村先生打了声招呼，由此改变了这些小猫们的命运。

“真是太可怜了啊”，松村先生抱着这种想法照顾着很多被遗弃的动物，这次他又把小猫们带回了自己的家。后来两只雄性猫有了领养的人，剩下的姐妹猫则被起名为“小白”“小寂”，与松村先生一起生活。

动物也是福岛的居民

地震过后5年，现在警戒区虽然已经解除，但包括富冈町在内的距离核电站20公里之内90%以上的区域依然无法居住。在这些无人区域，动物们仍然为饥饿所苦，仅靠松村先生这些关注动物的志愿者们供给食物，维持生命。

政府重新规划建设这片被污染的土地时，好像只是致力于除掉被放射能污染地区的污染，根本不考虑被留下来的动物们如何安置。阶段性解除避难指示的地区，大半的居民都没有返回，成了感觉不到生命温暖、毫无活力的无机质小镇。那些地方已经没有了曾经与人类共同生活的动物。

伫立在这样“干净”的地方，我不禁陷入沉思：难道制造一个没有生命迹象的空间果真就是所谓复兴了吗？与一起生存下来的动物们浴火重生，不才应该是真的复兴吗？

一片消失了居民的土地不可思议地被绿色所覆盖。我们人类在处心积虑地思考如何处理被污染的土地，而小白和小寂却天真无邪地在上面玩耍。在这片生于斯长于斯的土地上与这些动物一起顽强地生活下去的松村先生，他的状态预示了今后福岛人和动物的一种联系和共存方式，我不由得这么想。

写真、撰文：太田康介

谷歌地图

在一旁温柔地看着天真玩耍的小白与小寂的松村先生

好奇心旺盛的小寂总是对松村先生的行动充满兴趣