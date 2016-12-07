福岛县富冈町位于距离福岛第一核电站12公里的地方。这里还居住着没有出去避难的人和动物。这就是松村直登先生和他的狗、牛、野猪，以及两只猫。致力于动物保护活动的摄影师拍摄了他们日常的生活情景。

救动物生命的男人

2011年6月，东日本大地震3个月后，我独自前往人员业已撤离的福岛第一核电站方圆20公里地域，目的是保护和投放食物给被遗弃在那里的动物。在那里，我遇到了松村直登先生。地点在距离核电站12公里的福岛县双叶郡富冈町。

松村先生独自一人在这个居民都已避难疏散，别无他人的小镇，给留在这里的猫狗们提供食物。他还将那些失去了商业价值，只等人们处理，坐以待毙的牛们带回来照顾它们。要是没有松村先生，地震之后留在富冈町的动物们无疑会处在岌岌可危的状态。

改变命运的相遇

2013年夏，在由福岛县运营的动物保护机构门前出现了4只被遗弃的小猫。这个保护机构规定只接收核电站方圆20公里之内的猫狗，于是这些来历不明的小猫便被送进保健所，面临着被杀死处理的命运。它们不得不成为人类妄自尊大的牺牲品，遗弃者从来不去想像它们被丢弃之后如何生活下去。但是，保护机构的一位志愿者觉得它们非常可怜，就跟自己的熟人松村先生打了声招呼，由此改变了这些小猫们的命运。

“真是太可怜了啊”，松村先生抱着这种想法照顾着很多被遗弃的动物，这次他又把小猫们带回了自己的家。后来两只雄性猫有了领养的人，剩下的姐妹猫则被起名为“小白”“小寂”，与松村先生一起生活。

动物也是福岛的居民

地震过后5年，现在警戒区虽然已经解除，但包括富冈町在内的距离核电站20公里之内90%以上的区域依然无法居住。在这些无人区域，动物们仍然为饥饿所苦，仅靠松村先生这些关注动物的志愿者们供给食物，维持生命。

政府重新规划建设这片被污染的土地时，好像只是致力于除掉被放射能污染地区的污染，根本不考虑被留下来的动物们如何安置。阶段性解除避难指示的地区，大半的居民都没有返回，成了感觉不到生命温暖、毫无活力的无机质小镇。那些地方已经没有了曾经与人类共同生活的动物。

伫立在这样“干净”的地方，我不禁陷入沉思：难道制造一个没有生命迹象的空间果真就是所谓复兴了吗？与一起生存下来的动物们浴火重生，不才应该是真的复兴吗？

一片消失了居民的土地不可思议地被绿色所覆盖。我们人类在处心积虑地思考如何处理被污染的土地，而小白和小寂却天真无邪地在上面玩耍。在这片生于斯长于斯的土地上与这些动物一起顽强地生活下去的松村先生，他的状态预示了今后福岛人和动物的一种联系和共存方式，我不由得这么想。

写真、撰文：太田康介

谷歌地图

给牛喂完食物的午后，松村先生和小白、小寂一起外出散步。松村先生虽然看上去挺严厉的，其实是个对动物无偿倾注爱心的温柔大叔。他平时总是穿着工作服
给牛喂完食物的午后，松村先生和小白、小寂一起外出散步。松村先生虽然看上去挺严厉的，其实是个对动物无偿倾注爱心的温柔大叔。他平时总是穿着工作服
御姐范儿十足，文静稳重的小寂（右），总是粘着她的小白
御姐范儿十足，文静稳重的小寂（右），总是粘着她的小白
在一旁温柔地看着天真玩耍的小白与小寂的松村先生
在一旁温柔地看着天真玩耍的小白与小寂的松村先生
性格与外形虽然完全不同，两姐妹小白和小寂情投意合，经常一起行动
性格与外形虽然完全不同，两姐妹小白和小寂情投意合，经常一起行动
兽医志愿者来给身体状况不好的牛看病。还不太习惯魁梧身材的大牛，小白小心翼翼地窥视着这边的情况
兽医志愿者来给身体状况不好的牛看病。还不太习惯魁梧身材的大牛，小白小心翼翼地窥视着这边的情况
舒适的初夏午后，悠闲地放松身心的小白和小寂
舒适的初夏午后，悠闲地放松身心的小白和小寂
2015年死去的鸵鸟，与小白和小寂一直保持着若即若离的关系
2015年死去的鸵鸟，与小白和小寂一直保持着若即若离的关系
“孩提时代”的小白头上有个“八”字纹样，随着年龄增长越来越浅，最后消失
“孩提时代”的小白头上有个“八”字纹样，随着年龄增长越来越浅，最后消失
一个人留在警戒区内照顾动物的松村先生的事迹被国外通讯社报道出来，渐渐为世人所知。后来不断有很多国家的媒体来采访松村先生。这天他接受了香港电视台的采访
一个人留在警戒区内照顾动物的松村先生的事迹被国外通讯社报道出来，渐渐为世人所知。后来不断有很多国家的媒体来采访松村先生。这天他接受了香港电视台的采访
好奇心旺盛的小寂总是对松村先生的行动充满兴趣
好奇心旺盛的小寂总是对松村先生的行动充满兴趣
与猫咪一起玩耍的松村先生。时光流过，漫长而悠闲，仿佛这里根本未曾受到污染
与猫咪一起玩耍的松村先生。时光流过，漫长而悠闲，仿佛这里根本未曾受到污染
寒冷的冬日清晨。每天的散步照旧，不会因季节和天气而改变
寒冷的冬日清晨。每天的散步照旧，不会因季节和天气而改变
舒舒服服地酣睡的小白和小寂
舒舒服服地酣睡的小白和小寂
松村先生去照顾牛的时候，两姐妹或者自己玩耍，或者睡个午觉，等着他回家
松村先生去照顾牛的时候，两姐妹或者自己玩耍，或者睡个午觉，等着他回家
比小白和小寂更早来到松村先生这里的小狗石松，他们三个能共处一个屋檐下了。如今石松已经接纳了她们，关系极其融洽
比小白和小寂更早来到松村先生这里的小狗石松，他们三个能共处一个屋檐下了。如今石松已经接纳了她们，关系极其融洽
阵雨般时停时起的蝉鸣声中，躲在树荫下休憩一会儿。凉凉的沥青路感觉不错
阵雨般时停时起的蝉鸣声中，躲在树荫下休憩一会儿。凉凉的沥青路感觉不错
小白。一个慢性子的家伙，性格有点憨憨的可爱的猫咪。也坚持给小寂生的小猫喂奶，直到自己变得十分虚弱，母性本能很强。两只眼睛颜色不同，是鸳鸯眼（Odd-eye）
小白。一个慢性子的家伙，性格有点憨憨的可爱的猫咪。也坚持给小寂生的小猫喂奶，直到自己变得十分虚弱，母性本能很强。两只眼睛颜色不同，是鸳鸯眼（Odd-eye）
小寂。正如所见，这只猫咪充满野性，像个猎人。托小寂的福，松村家附近已经见不到老鼠、鼹鼠的踪影。不过，小寂却非常粘人，是个对谁都会敞开心扉，爱撒娇的萌猫
小寂。正如所见，这只猫咪充满野性，像个猎人。托小寂的福，松村家附近已经见不到老鼠、鼹鼠的踪影。不过，小寂却非常粘人，是个对谁都会敞开心扉，爱撒娇的萌猫
福岛重生的第一步，正如松村先生展示给我们的这种状态，要有“在这片土地上生存下去的坚强意志”。出生在福岛的小白和小寂，她们也会和松村先生一起，在福岛这片故乡的土地上继续生活下去
福岛重生的第一步，正如松村先生展示给我们的这种状态，要有“在这片土地上生存下去的坚强意志”。出生在福岛的小白和小寂，她们也会和松村先生一起，在福岛这片故乡的土地上继续生活下去