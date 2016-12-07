福島縣富岡町位於距離福島第一核電廠12km的地方。這裏還居住著沒有出去避難的人和動物。這就是松村直登先生和他的狗、牛、野豬，以及兩隻貓。致力於動物保護活動的攝影師拍攝了他們日常的生活情景。

救動物生命的男人

2011年6月，東日本大地震3個月後，我獨自前往人員業已撤離的福島第一核電廠方圓20km地域，目的是保護和投放食物給被遺棄在那裏的動物。在那裏，我遇到了松村直登先生。地點在距離核電廠12km的福島縣雙葉郡富岡町。

松村先生獨自一人在這個居民都已避難疏散，別無他人的小鎮，給留在這裏的貓狗們提供食物。他還將那些失去了商業價值，只等人們處理，坐以待斃的牛們帶回來照顧它們。要是沒有松村先生，地震之後留在富岡町的動物們無疑會處在岌岌可危的狀態。

改變命運的相遇

2013年夏，在由福島縣運營的動物保護機構門前出現了4只被遺棄的小貓。這個保護機構規定只接收核電廠方圓20km之內的貓狗，於是這些來歷不明的小貓便被送進收容所，面臨著被殺死處理的命運。它們不得不成為人類妄自尊大的犧牲品，遺棄者從來不去想像它們被丟棄之後如何生活下去。但是，保護機構的一位志工覺得牠們非常可憐，就跟自己的熟人松村先生打了聲招呼，由此改變了這些小貓們的命運。

「真是太可憐了啊」，松村先生抱著這種想法照顧著很多被遺棄的動物，這次他又把小貓們帶回了自己的家。後來兩隻雄性貓有了領養的人，剩下的姐妹貓則被起名為「小白」「小寂」，與松村先生一起生活。

動物也是福島的居民

地震過後5年，現在警戒區雖然已經解除，但包括富岡町在內的距離核電廠20km之內90%以上的區域依然無法居住。在這些無人區域，動物們仍然為飢餓所苦，僅靠松村先生這些關注動物的志工們供給食物，維持生命。

政府重新規劃建設這片被汙染的土地時，好像只是致力於除掉被放射能汙染地區的汙染，根本不考慮被留下來的動物們如何安置。階段性解除避難指示的地區，大半的居民都沒有返回，成了感覺不到生命溫暖、毫無活力的無機質小鎮。那些地方已經沒有了曾經與人類共同生活的動物。

佇立在這樣「乾淨」的地方，我不禁陷入沉思：難道製造一個沒有生命跡象的空間果真就是所謂復興了嗎？與一起生存下來的動物們浴火重生，不才應該是真的復興嗎？

一片消失了居民的土地不可思議地被綠色所覆蓋。我們人類在處心積慮地思考如何處理被汙染的土地，而小白和小寂卻天真無邪地在上面玩耍。在這片生於斯長於斯的土地上與這些動物一起頑強地生活下去的松村先生，他的狀態預示了今後福島人和動物的一種聯繫和共存方式，我不由得這麼想。

寫真、撰文：太田康介

在一旁溫柔地看著天真玩耍的小白與小寂的松村先生

好奇心旺盛的小寂總是對松村先生的行動充滿興趣