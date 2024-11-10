Скоростные поезда синкансэн: от мечты до повседневной транспортной услуги

Скоростные поезда синкансэн: от мечты до повседневной транспортной услугиОбщество Технологии
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Когда в 1964 году открылась линия Токайдо синкансэн, провозглашённая «суперэкспрессом мечты», она связала станции Токио и Син-Осака, и время в пути составляло всего четыре часа. Сегодня поезд с такой скоростью вряд ли можно назвать «суперэкспрессом», но для того времени это было революционное сокращение времени в пути – до того поездка из Токио в Осаку занимала не менее шести с половиной часов. Год спустя, в 1965 году, было достигнуто изначально запланированное время в пути в три часа и десять минут, благодаря чему стало возможным съездить и вернуться в тот же день.
Ещё одним знаменательным этапом на пути прогресса стало введение поездов Nozomi в марте 1992 года. Они идут на двадцать минут быстрее, чем Hikari, и позволили сократить время в пути между двумя городами до двух часов тридцати минут. За это время можно перекусить обедом в коробке (бэнто) и немного вздремнуть под мягкие покачивания поезда, и вы уже в Осаке.
Первоначально поезда Nozomi осуществляли только два рейса в обе стороны в день, но после открытия платформ синкансэн на станции Синагава в 2003 году количество поездов Nozomi значительно возросло, превзойдя число поездов типа Hikari. В настоящее время синкансэн проезжает расстояние между Токио и Син-Осакой за два часа двадцать одну минуту и движется с максимальной скоростью 285 километров в час. Сейчас возможно движение максимум 12 поездов в час, примерно один поезд отправляется каждые пять минут, примерно так же часто, как поезда на обычных линиях.
С учётом поездов Kodama, Hikari и Nozomi ежедневно курсирует 372 поезда синкансэн, перевозящих в общей сложности 432 000 пассажиров. Средняя задержка, даже с учётом экстренных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, составляет 1,6 минуты на поезд. «Суперэкспресс мечты» стал неотъемлемой частью повседневной жизни.
Фотография к заголовку: PIXTA
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