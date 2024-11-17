В Токио минимальная почасовая оплата превышает 1300 йен: растущий разрыв в оплате труда между городскими и сельскими районами

Согласно опросу аналитической компании, средняя минимальная почасовая оплата труда на момент приёма на работу оказалась на 112 йен выше, чем предусмотренная законодательством после пересмотра минимума оплаты труда. Похоже, что компаниям сложно найти постоянных сотрудников на минимальную заработную плату, и у них нет другого выбора, кроме как поднять сумму выше минимальной.

Согласно опросу, проведенному аналитической компанией Teikoku Databank среди 27 093 компаний по всей стране с середины до конца сентября, общий средний показатель «минимальной почасовой оплаты труда для новых нанимаемых сотрудников (постоянных или непостоянных)» составил 1167 йен. Это на 112 йен выше, чем в прошлом году, а средняя утверждённая правительством минимальная заработная плата по стране после пересмотра в октябре составила 1055 йен.

По отраслям самая высокая минимальная почасовая плата составила 1261 йену для финансов и торговли недвижимостью. В строительстве – 1249 йен, за ним следовала сфера услуг – 1208 йен.

Среди подкатегорий в сфере услуг лидировали информационные услуги – 1374 йены, высокопрофессиональные услуги (управленческий консалтинг и т. д.) – 1313 йен, но плата оказалась гораздо ниже для гостиничного персонала (1037 йен) и работников ресторанов (1051 йена), то есть ниже законодательно установленной в октябре 2024 года минимальной заработной платы в 1055 йен, так что даже в пределах одной отрасли цифры могут сильно отличаться.

Если сравнивать среднюю минимальную почасовую оплату по префектурам, то в Токио она была самой высокой (1340 йен) – это единственная префектура, где этот показатель превышает 1300 йен. В следующих пяти префектурах оплата труда находились в диапазоне 1200-1300 йен, это Канагава, Осака, Айти, Сайтама и Тиба. В Токио наблюдается самый большой разрыв между установленным правительством минимумом и реальной средней минимальной почасовой оплатой на момент приема на работу, реальная превышает установленную на 177 йен.

Первая пятёрка в рейтинге префектур по минимальной почасовой оплате труда на момент найма (йен)

Токио 1340 Канагава 1277 Осака 1269 Айти 1208 Сайтама 1205

Источник: данные Teikoku Databank

С другой стороны, средняя минимальная почасовая оплата в префектурах Аомори, Акита и Кагосима оказалась ниже 1000 йен. В частности, в Аомори оказалась наименьшая разница между пересмотренной минимальной заработной платой для этой префектуры и средней почасовой оплатой на момент приёма на работу, превысив её всего на 31 йену. В префектурах Акита и Кагосима также разница составила в диапазоне +30 йен, что указывает на тенденцию к уменьшению этой разницы в сельских районах.

Последняя пятёрка в рейтинге префектур по минимальной почасовой оплате труда на момент найма (йен)

Аомори 984 Акита 990 Кагосима 991 Тоттори 1000 Токусима 1013

Источник: данные Teikoku Databank

Фотография к заголовку: PIXTA

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