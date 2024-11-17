В Токио минимальная почасовая оплата превышает 1300 йен: растущий разрыв в оплате труда между городскими и сельскими районами

В Токио минимальная почасовая оплата превышает 1300 йен: растущий разрыв в оплате труда между городскими и сельскими районамиОбщество Экономика
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Согласно опросу, проведенному аналитической компанией Teikoku Databank среди 27 093 компаний по всей стране с середины до конца сентября, общий средний показатель «минимальной почасовой оплаты труда для новых нанимаемых сотрудников (постоянных или непостоянных)» составил 1167 йен. Это на 112 йен выше, чем в прошлом году, а средняя утверждённая правительством минимальная заработная плата по стране после пересмотра в октябре составила 1055 йен.
По отраслям самая высокая минимальная почасовая плата составила 1261 йену для финансов и торговли недвижимостью. В строительстве – 1249 йен, за ним следовала сфера услуг – 1208 йен.
Среди подкатегорий в сфере услуг лидировали информационные услуги – 1374 йены, высокопрофессиональные услуги (управленческий консалтинг и т. д.) – 1313 йен, но плата оказалась гораздо ниже для гостиничного персонала (1037 йен) и работников ресторанов (1051 йена), то есть ниже законодательно установленной в октябре 2024 года минимальной заработной платы в 1055 йен, так что даже в пределах одной отрасли цифры могут сильно отличаться.
Если сравнивать среднюю минимальную почасовую оплату по префектурам, то в Токио она была самой высокой (1340 йен) – это единственная префектура, где этот показатель превышает 1300 йен. В следующих пяти префектурах оплата труда находились в диапазоне 1200-1300 йен, это Канагава, Осака, Айти, Сайтама и Тиба. В Токио наблюдается самый большой разрыв между установленным правительством минимумом и реальной средней минимальной почасовой оплатой на момент приема на работу, реальная превышает установленную на 177 йен.
Первая пятёрка в рейтинге префектур по минимальной почасовой оплате труда на момент найма (йен)
|Токио
|1340
|Канагава
|1277
|Осака
|1269
|Айти
|1208
|Сайтама
|1205
Источник: данные Teikoku Databank
С другой стороны, средняя минимальная почасовая оплата в префектурах Аомори, Акита и Кагосима оказалась ниже 1000 йен. В частности, в Аомори оказалась наименьшая разница между пересмотренной минимальной заработной платой для этой префектуры и средней почасовой оплатой на момент приёма на работу, превысив её всего на 31 йену. В префектурах Акита и Кагосима также разница составила в диапазоне +30 йен, что указывает на тенденцию к уменьшению этой разницы в сельских районах.
Последняя пятёрка в рейтинге префектур по минимальной почасовой оплате труда на момент найма (йен)
|Аомори
|984
|Акита
|990
|Кагосима
|991
|Тоттори
|1000
|Токусима
|1013
Источник: данные Teikoku Databank
Фотография к заголовку: PIXTA