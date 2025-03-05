Hello Kitty остаётся самым популярным персонажем «Санрио» в истории ежегодного рейтинга

В 2024 году персонаж Синаморору (Коричный рулет) возглавил рейтинг персонажей «Санрио», одержав седьмую победу за последние восемь лет. Однако Hello Kitty, возглавлявшая список пятнадцать раз, по-прежнему лидирует по количеству побед.

С 1986 года рейтинг персонажей «Санрио» определяет популярность многочисленных очаровательных творений компании, часть из которых пользуется огромной популярностью не только в Японии, но и за рубежом. В конкурсе 2024 года 90 персонажей получили в общей сложности беспрецедентные 57 миллионов голосов. Синаморору (белый щенок с длинными ушами, которые помогают ему летать) занял первое место, опередив Потякко (щенка, ведущего активный образ жизни) и Куроми (соперницу крольчихи Май мэроди). По-прежнему оставаясь одним из самых популярных персонажей, Hello Kitty в год своего пятидесятилетия заняла пятое место.



Куроми (© ’24 «Санрио»)

Первым в истории победителем рейтинга в 1986 году стал Дзасикибута. Это был единственный раз, когда добродушный, но любопытный поросёнок возглавил список. Потякко, созданный в 1989 году, провозглашался самым любимым персонажем компании на протяжении пяти лет, с 1991 по 1995 год, и в последнее время его популярность снова стала расти. Затем в течение двенадцати лет, с 1998 по 2009 год, рейтинг возглавляла Hello Kitty. В 2024 году Синаморору был признан победителем в пятый раз подряд.

В целом, чаще всего занимала первое место Hello Kitty – на её счету 15 побед. Нынешний фаворит Синаморору семь раз побеждал в конкурсе популярности за последние восемь лет.

Созданный в 2002 году Синаморору младше Hello Kitty больше чем в два раза. Ему потребовалось 15 лет, чтобы возглавить рейтинг, чего он впервые добился в 2017 году. В «Санрио» говорят, что вторая волна популярности их персонажей приходит через десять лет после дебюта, когда взрослые фанаты возвращаются к своим детским увлечениям.

Рейтинг популярности персонажей «Санрио» по годам

2024 Синаморору 2023 Синаморору 2022 Синаморору 2021 Синаморору 2020 Синаморору 2019 Хэлло Китти 2018 Синаморору 2017 Синаморору 2016 Помупому пурин 2015 Помупому пурин 2014 Май мэроди 2013 Хэлло Китти 2012 Хэлло Китти 2011 Май мэроди 2010 Май мэроди 2009 Хэлло Китти 2008 Хэлло Китти 2007 Хэлло Китти 2006 Хэлло Китти 2005 Хэлло Китти 2004 Хэлло Китти 2003 Хэлло Китти 2002 Хэлло Китти 2001 Хэлло Китти 2000 Хэлло Китти 1999 Хэлло Китти 1998 Хэлло Китти 1997 Помупому пурин 1996 Бацу-Мару 1995 Потякко 1994 Потякко 1993 Потякко 1992 Потякко 1991 Потякко 1990 Кэроппи 1989 Минна-но Табо 1988 Минна-но Табо 1987 Маронкуриму 1986 Дзасикибута



Дзасикибута (© ’24 Санрио)

Изображение к заголовку: Слева направо – Синаморору, Hello Kitty и Потякко (© ’24 «Санрио»)