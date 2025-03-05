Hello Kitty остаётся самым популярным персонажем «Санрио» в истории ежегодного рейтинга

Культура

В 2024 году персонаж Синаморору (Коричный рулет) возглавил рейтинг персонажей «Санрио», одержав седьмую победу за последние восемь лет. Однако Hello Kitty, возглавлявшая список пятнадцать раз, по-прежнему лидирует по количеству побед.
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С 1986 года рейтинг персонажей «Санрио» определяет популярность многочисленных очаровательных творений компании, часть из которых пользуется огромной популярностью не только в Японии, но и за рубежом. В конкурсе 2024 года 90 персонажей получили в общей сложности беспрецедентные 57 миллионов голосов. Синаморору (белый щенок с длинными ушами, которые помогают ему летать) занял первое место, опередив Потякко (щенка, ведущего активный образ жизни) и Куроми (соперницу крольчихи Май мэроди). По-прежнему оставаясь одним из самых популярных персонажей, Hello Kitty в год своего пятидесятилетия заняла пятое место.

«Куроми» (© ’24 «Санрио»)
Куроми (© ’24 «Санрио»)

Первым в истории победителем рейтинга в 1986 году стал Дзасикибута. Это был единственный раз, когда добродушный, но любопытный поросёнок возглавил список. Потякко, созданный в 1989 году, провозглашался самым любимым персонажем компании на протяжении пяти лет, с 1991 по 1995 год, и в последнее время его популярность снова стала расти. Затем в течение двенадцати лет, с 1998 по 2009 год, рейтинг возглавляла Hello Kitty. В 2024 году Синаморору был признан победителем в пятый раз подряд.

В целом, чаще всего занимала первое место Hello Kitty – на её счету 15 побед. Нынешний фаворит Синаморору семь раз побеждал в конкурсе популярности за последние восемь лет.

Созданный в 2002 году Синаморору младше Hello Kitty больше чем в два раза. Ему потребовалось 15 лет, чтобы возглавить рейтинг, чего он впервые добился в 2017 году. В «Санрио» говорят, что вторая волна популярности их персонажей приходит через десять лет после дебюта, когда взрослые фанаты возвращаются к своим детским увлечениям.

Рейтинг популярности персонажей «Санрио» по годам

2024 Синаморору
2023 Синаморору
2022 Синаморору
2021 Синаморору
2020 Синаморору
2019 Хэлло Китти
2018 Синаморору
2017 Синаморору
2016 Помупому пурин
2015 Помупому пурин
2014 Май мэроди
2013 Хэлло Китти
2012 Хэлло Китти
2011 Май мэроди
2010 Май мэроди
2009 Хэлло Китти
2008 Хэлло Китти
2007 Хэлло Китти
2006 Хэлло Китти
2005 Хэлло Китти
2004 Хэлло Китти
2003 Хэлло Китти
2002 Хэлло Китти
2001 Хэлло Китти
2000 Хэлло Китти
1999 Хэлло Китти
1998 Хэлло Китти
1997 Помупому пурин
1996 Бацу-Мару
1995 Потякко
1994 Потякко
1993 Потякко
1992 Потякко
1991 Потякко
1990 Кэроппи
1989 Минна-но Табо
1988 Минна-но Табо
1987 Маронкуриму
1986 Дзасикибута

Дзасикибута (© ’24 Санрио)
Дзасикибута (© ’24 Санрио)

Изображение к заголовку: Слева направо – Синаморору, Hello Kitty и Потякко (© ’24 «Санрио»)

Hello Kitty SANRIO