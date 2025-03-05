Hello Kitty остаётся самым популярным персонажем «Санрио» в истории ежегодного рейтинга

Hello Kitty остаётся самым популярным персонажем «Санрио» в истории ежегодного рейтингаКультура
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С 1986 года рейтинг персонажей «Санрио» определяет популярность многочисленных очаровательных творений компании, часть из которых пользуется огромной популярностью не только в Японии, но и за рубежом. В конкурсе 2024 года 90 персонажей получили в общей сложности беспрецедентные 57 миллионов голосов. Синаморору (белый щенок с длинными ушами, которые помогают ему летать) занял первое место, опередив Потякко (щенка, ведущего активный образ жизни) и Куроми (соперницу крольчихи Май мэроди). По-прежнему оставаясь одним из самых популярных персонажей, Hello Kitty в год своего пятидесятилетия заняла пятое место.
Первым в истории победителем рейтинга в 1986 году стал Дзасикибута. Это был единственный раз, когда добродушный, но любопытный поросёнок возглавил список. Потякко, созданный в 1989 году, провозглашался самым любимым персонажем компании на протяжении пяти лет, с 1991 по 1995 год, и в последнее время его популярность снова стала расти. Затем в течение двенадцати лет, с 1998 по 2009 год, рейтинг возглавляла Hello Kitty. В 2024 году Синаморору был признан победителем в пятый раз подряд.
В целом, чаще всего занимала первое место Hello Kitty – на её счету 15 побед. Нынешний фаворит Синаморору семь раз побеждал в конкурсе популярности за последние восемь лет.
Созданный в 2002 году Синаморору младше Hello Kitty больше чем в два раза. Ему потребовалось 15 лет, чтобы возглавить рейтинг, чего он впервые добился в 2017 году. В «Санрио» говорят, что вторая волна популярности их персонажей приходит через десять лет после дебюта, когда взрослые фанаты возвращаются к своим детским увлечениям.
Рейтинг популярности персонажей «Санрио» по годам
|2024
|Синаморору
|2023
|Синаморору
|2022
|Синаморору
|2021
|Синаморору
|2020
|Синаморору
|2019
|Хэлло Китти
|2018
|Синаморору
|2017
|Синаморору
|2016
|Помупому пурин
|2015
|Помупому пурин
|2014
|Май мэроди
|2013
|Хэлло Китти
|2012
|Хэлло Китти
|2011
|Май мэроди
|2010
|Май мэроди
|2009
|Хэлло Китти
|2008
|Хэлло Китти
|2007
|Хэлло Китти
|2006
|Хэлло Китти
|2005
|Хэлло Китти
|2004
|Хэлло Китти
|2003
|Хэлло Китти
|2002
|Хэлло Китти
|2001
|Хэлло Китти
|2000
|Хэлло Китти
|1999
|Хэлло Китти
|1998
|Хэлло Китти
|1997
|Помупому пурин
|1996
|Бацу-Мару
|1995
|Потякко
|1994
|Потякко
|1993
|Потякко
|1992
|Потякко
|1991
|Потякко
|1990
|Кэроппи
|1989
|Минна-но Табо
|1988
|Минна-но Табо
|1987
|Маронкуриму
|1986
|Дзасикибута
Изображение к заголовку: Слева направо – Синаморору, Hello Kitty и Потякко (© ’24 «Санрио»)