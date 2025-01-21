Сакура в 2025 году в Японии: в ожидании сезона цветения

Скоро начнётся сезон сакуры. Посмотрим на прогноз, чтобы узнать, когда ожидается цветение знаменитых японских вишневых деревьев.

9 января компания Japan Meteorological Co., Ltd. опубликовала свой первый прогноз цветения сакуры на 2025 год. Ожидается, что температура по всей Японии с января по март будет примерно такой же, как обычно, или выше, и организация прогнозирует, что цветение будет проходить примерно так же, как в среднем в обычный год.

Прогнозируется, что цветение начнётся в Кагосиме, Фукуоке и Коти около 22 марта. В конце марта фронт цветения сакуры переместится с запада на восток Японии, а с апреля направится в северную и северо-восточную часть Хонсю, в регионы Хокурику и Тохоку. Ожидается, что он достигнет южной оконечности Хоккайдо в конце апреля. Если начало цветения в Токио прогнозируется на 24 марта, в Саппоро оно наступит на шесть недель позже, около 1 мая.

Агентство Japan Meteorological Corporation делает свои прогнозы на основе наблюдений за деревьями сакуры сорта сомэй-ёсино в 1000 точках наблюдения по всей стране. Вы можете увидеть обновления для разных мест наСайт Otenki Navigator (только на японском языке).

Фотография к заголовку: PIXTA

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