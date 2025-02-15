Объём производства виниловых пластинок достиг 35-летнего максимума

Производство аналоговых записей на виниловых пластинках, которое долгое время находилось в застое, сейчас переживает бум. Молодёжь, которая в основном слушает музыку через подписные сервисы в сети, заново открывает для себя волшебство пластинок.

Ожидается, что объём производства аналоговых записей на виниловых пластинках в 2024 году, включая как японскую, так и западную музыку, увеличится на 17% по сравнению с предыдущим годом и составит 3 149 000 единиц, а стоимость продукции увеличится на 26% до 7887 млн ​​йен. Эта цифра превысила 7 миллиардов йен впервые за последние 35 лет, с 1989 года. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Японии объявила об этом в январе 2025 года.

Стоимость внутреннего производства аналоговых записей достигла пика в 181,238 млрд йен в 1980 году, а затем, с распространением компакт-дисков и ростом индустрии услуг цифровой дистрибуции, упала до 170 млн йен в 2010 году. Количество выпускаемых пластинок достигло пика в 1976 году, составив 199 752 000 единиц.

Увеличивается и количество новых наименований аналоговых записей. В 2024 году их было 900, что в 22 раза больше, чем 41 наименование в 2011 году.

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Японии назвала причиной этого роста недавнее возрождение интереса к аналоговым записям, и сообщает, что айдолы, исполнители J-pop и другие артисты выпускают новые альбомы на аналоговых пластинках, старые хиты переиздаются на аналоговых носителях, что приводит к увеличению числа поклонников этого вида носителей. Как элемент дизайна носителя привлекают и обложки, которые больше, чем у компакт-дисков, и в нынешнюю цифровую эпоху молодых людей удивляет и привлекает то, что для прослушивания требуется приложить определённые усилия, разместив пластинки на проигрывателе и опустив иглу. Предполагают, что популярность аналоговых пластинок поддерживается совокупностью таких факторов, включая распространение относительно недорогих проигрывателей пластинок.

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