Разнообразие мелодий железнодорожных станций в Японии

Общество Культура История

Если вы когда-нибудь путешествовали по Японии на поезде, то наверняка слышали на станциях мелодии, оповещающие пассажиров о скором отправлении состава. Фудзисава Сихоко – страстная поклонница железнодорожных мелодий, здесь она делится их историей и рассказывает о своих надеждах на будущее этой интересной музыкальной традиции.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Мелодии на станциях

Певец Сакамото Кю (1941–1985) наиболее известен своим хитом 1961 года «Пойду, глядя вверх» (Уэ о муйтэ арукō), получившим международное признание и возглавившим чарты США, Австралии и других стран под названием Sukiyaki.

В Кавасаки, где родился Сакамото, железнодорожные компании JR и Кэйкю используют эту мелодию, чтобы оповещать пассажиров о прибытии и отправлении поездов. Эта инициатива возникла благодаря усилиям местной торговой палаты и других организаций, которые решили использовать образ знаменитого певца для популяризации города. «Мелодия отправления» представляет собой 10-секундную аранжировку, включающую мгновенно узнаваемое вступление и припев оригинальной песни.

Кавасаки – крупный город между Токио и Йокогамой с населением более 1,5 миллиона человек. Из-за плотности железнодорожного графика мелодия должна быть короткой, но в сельской местности, где поезда ходят реже, мелодии могут длиться до 20–30 секунд. На некоторых станциях используют удлиненную версию мелодии, которая начинает звучать при приближении поезда.

Astro Boy и приватизация Японских национальных железных дорог (JNR)

Обложка книги «Истории мелодий железнодорожных станций (Эки мэро моногатари)» Предоставлено издательством «Коцу симбунся»
Обложка книги «Истории мелодий железнодорожных станций (Эки мэро моногатари)» Предоставлено издательством «Коцу симбунся»

Я посетила множество станций по всей Японии, где мелодии используются в стратегии оживления жизни местных сообществ. О восемнадцати из них можно прочитать в моей книге «Истории мелодий железнодорожных станций» (Эки мэро моногатари), опубликованной в апреле 2024 года.

Мелодии на станциях являются уникальным элементом японской железнодорожной культуры. Будучи страстной поклонницей железных дорог, я стараюсь пользоваться этим видом транспорта не только в Японии, но и за рубежом. Я путешествовала поездами Amtrak в США, проехала по Транссибирской магистрали в России, а также пользовалась железными дорогами в Европе, Канаде, Китае, Южной Корее и других странах Азии. На многих железных дорогах звуковое оповещение вообще не используется, не говоря уже о мелодиях. Поезда просто отправляются по расписанию (и часто с опозданием).

Япония, напротив, известна своей пунктуальностью. Первая железная дорога в этой стране была построена в 1872 году, соединив токийский квартал Симбаси с Йокогамой. Тогда для оповещения персонала об отправлении поезда использовали барабаны тайко и традиционные колокольчики.

Сигнал для оповещения пассажиров впервые появился в 1912 году на станции Уэно в Токио. Мелодии же начали использовать только в 1987 году после приватизации предшественника компании JR – Японских национальных железных дорог (JNR). В 1989 году на станциях Синдзюку и Сибуя на линии JR Яманотэ стандартный сигнал отправления заменили мелодией. Это было время бурного роста японской экономики «мыльного пузыря», и пронзительные звуки на переполненных станциях заставляли пассажиров бессознательно ускорять шаг в надежде успеть на поезд. Тогда было высказано предположение, что более приятные для слуха мелодии успокоят пассажиров, снизив уровень стресса и связанный с ним риск неконтролируемого поведения.

Первая подлинно «местная» мелодия прозвучала на станции JR Такаданобаба в 2003 году. Здесь выбрали заглавную песню из анимэ по мотивам манги Тэдзуки Осаму «Могучий Атом» (Тэцуван Атому, в мире известна как Astro Boy). В соответствии с оригинальным сюжетом, мальчик Атом был создан в вымышленном Министерстве науки, расположенном в Такаданобабе, в апреле 2003 года. Кроме того, там до сих пор базируется основанная Тэдзукой анимационная студия Tezuka Productions. В связи с этим местная торговая ассоциация предложила использовать на станции мелодию, которую можно услышать там и сегодня.

Самая старая железнодорожная мелодия Японии

Однако, на самом деле мелодию на железнодорожной станции можно было услышать еще раньше.

Мне удалось найти подтверждение, что в 1951 году на станции Бунго-Такэта в префектуре Ойта использовалась мелодия «Луна над разрушенным замком» (Кодзё-но цуки), написанная в 1901 году композитором Таки Рэнтаро (1879-1903). Таки провел часть своего детства в городе Такэта и сочинил эту композицию, вдохновившись руинами местного замка Ока. Как сообщается, один из местных жителей принес на станцию виниловую пластинку с записью и воспроизводил ее через мегафон при каждом отправлении поезда.

В те годы качество виниловых пластинок оставляло желать лучшего, и в 1963 году местная газета сообщала, что за первые 12 лет было изношено 80 пластинок. С 1988 года на станции воспроизводится запись местного хора девочек.

На платформе станции Бунго-Такэта (© Фудзисава Сихоко)
На платформе станции Бунго-Такэта (© Фудзисава Сихоко)

Многие могут задаться вопросом, что побудило жителя Такэты использовать мелодию на железнодорожной станции в трудные послевоенные годы. Это связано с историей города, служившего убежищем тайных христиан в период Эдо (1603-1868). Знакомство с христианством пробудило у местных жителей интерес к зарубежной культуре. Кроме того, еще до Второй мировой войны местный городской совет обсуждал развитие туризма как способ оживления города.

Такэта представляет собой сравнительно небольшой город по сравнению с такими знаменитыми курортами префектуры Ойта, как Бэппу и Юфуин. Однако здесь гордятся связью города с Таки и активно продвигают наследие композитора. После войны местные жители основали музыкальный фестиваль в честь Таки, который позже превратился в Национальный конкурс вокала для старшеклассников имени Таки Рэнтаро, и в 2024 году прошел уже в 78-й раз. Таким образом, введение мелодий на станции можно считать частью усилий горожан по возрождению своего сообщества.

Способны ли мелодии на станциях привлечь иностранных туристов?

Окончание пандемии COVID-19 и слабость йены привели к стремительному росту потока туристов из-за рубежа. Я надеялась, что мелодии железнодорожных станций смогут их заинтересовать, но, увы, мои ожидания не оправдались.

На станциях JR и Кэйкю в Кавасаки я не замечала, чтобы иностранные туристы вообще обращали внимание, что звучит именно Sukiyaki авторства Сакамото. За пределами каждой станции установлен мемориал, рассказывающий о судьбе и достижениях Сакамото, но, к сожалению, только на японском языке. Думаю, текст на английском мог бы пробудить интерес у иностранных гостей.

Мемориал Сакамото Кю в Кавасаки (© Фудзисава Сихоко)
Мемориал Сакамото Кю в Кавасаки (© Фудзисава Сихоко)

Песню Sukiyaki исполняли многие музыканты как в Японии, так и за ее пределами. Свою версию записал даже знаменитый Бен И. Кинг (1938-2015), известный во всем мире своим хитом Stand By Me. В 2011 году, после Великого восточно-японского землетрясения, Кинг выпустил благотворительный альбом, в котором исполнил эту песню на японском языке. Во время своего визита в Японию для записи песни он даже встречался со вдовой Сакамото, Касиваги Юкико. Если бы в Кавасаки установили табличку с такой информацией, уверена, она вызвала бы большой интерес у иностранцев.

Еще один пример популяризации местного артиста можно увидеть в окрестностях горы Фудзи, куда традиционно стекается множество туристов. Железная дорога Фудзикю протяженностью 26,6 километра берет свое начало в городе Оцуки (префектура Яманаси). Здесь всегда полно туристов, желающих сфотографировать Фудзи. Особенно популярна станция Симоёсида в городе Фудзиёсида, где туристы часто выходят, чтобы сделать снимки.

Вид на гору Фудзи с платформы станции Симоёсида (© Фудзисава Сихоко)
Вид на гору Фудзи с платформы станции Симоёсида (© Фудзисава Сихоко)

На платформе станции звучат популярные песни местной группы Fujifabric: «Всё о молодости» (Вакамоно-но субэтэ) и «Алый закат» (Аканэиро-но юхи), написанные бывшим участником группы Симурой Масахико (1980-2009). Эти песни воспроизводятся в оригинальной версии с вокалом Симуры с декабря 2021 года.

Эти, как и многие другие свои песни, Симура написал, думая о своем родном городе. Один из сотрудников станции был одноклассником Симуры и предложил использовать его мелодии, чтобы повысить осведомленность о музыканте среди пассажиров. После двух лет усилий эта идея была реализована. На станции установлен информационный щит, рассказывающий о Симуре и группе Fujifabric, содержащий тексты песен, переведенные на английский, китайский и тайский языки.

Информационный щит на платформе станции Симоёсида (© Фудзисава Сихоко)
Информационный щит на платформе станции Симоёсида (© Фудзисава Сихоко)

Однако, когда я посетила станцию в январе 2024 года, туристы были слишком заняты фотографированием Фудзиямы и совершенно не замечали информационный щит. Возможно, привлечь внимание посетителей удалось бы с помощью дополнительных сведений о Симуре на японском и английском языках, размещенных в других местах Фудзиёсиды, а также у самой горы Фудзи.

Как сделать так, чтобы больше людей по всему миру узнали о музыкальной культуре японских железнодорожных станций? Надеюсь, на станции JR Каруидзава в префектуре Нагано когда-нибудь используют в качестве своей мелодии песню Джона Леннона Imagine. В этом городке, издавна служившем популярным местом летнего отдыха, у Джона и Йоко Оно был загородный дом, где они вместе со своим сыном Шоном проводили много времени в 1970-х годах. Даже сегодня поклонники The Beatles приезжают в Каруидзаву, чтобы посетить места, связанные с Ленноном. Называйте меня мечтательницей, но, на мой взгляд, если бы у главных ворот города – на железнодорожной станции – играли эту знаменитую балладу, представьте, сколько людей могло бы узнать об этом!

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме

музыка железные дороги