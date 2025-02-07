Разнообразие мелодий железнодорожных станций в Японии

Если вы когда-нибудь путешествовали по Японии на поезде, то наверняка слышали на станциях мелодии, оповещающие пассажиров о скором отправлении состава. Фудзисава Сихоко – страстная поклонница железнодорожных мелодий, здесь она делится их историей и рассказывает о своих надеждах на будущее этой интересной музыкальной традиции.

Мелодии на станциях

Певец Сакамото Кю (1941–1985) наиболее известен своим хитом 1961 года «Пойду, глядя вверх» (Уэ о муйтэ арукō), получившим международное признание и возглавившим чарты США, Австралии и других стран под названием Sukiyaki.

В Кавасаки, где родился Сакамото, железнодорожные компании JR и Кэйкю используют эту мелодию, чтобы оповещать пассажиров о прибытии и отправлении поездов. Эта инициатива возникла благодаря усилиям местной торговой палаты и других организаций, которые решили использовать образ знаменитого певца для популяризации города. «Мелодия отправления» представляет собой 10-секундную аранжировку, включающую мгновенно узнаваемое вступление и припев оригинальной песни.

Кавасаки – крупный город между Токио и Йокогамой с населением более 1,5 миллиона человек. Из-за плотности железнодорожного графика мелодия должна быть короткой, но в сельской местности, где поезда ходят реже, мелодии могут длиться до 20–30 секунд. На некоторых станциях используют удлиненную версию мелодии, которая начинает звучать при приближении поезда.

Astro Boy и приватизация Японских национальных железных дорог (JNR)



Обложка книги «Истории мелодий железнодорожных станций (Эки мэро моногатари)» Предоставлено издательством «Коцу симбунся»

Я посетила множество станций по всей Японии, где мелодии используются в стратегии оживления жизни местных сообществ. О восемнадцати из них можно прочитать в моей книге «Истории мелодий железнодорожных станций» (Эки мэро моногатари), опубликованной в апреле 2024 года.

Мелодии на станциях являются уникальным элементом японской железнодорожной культуры. Будучи страстной поклонницей железных дорог, я стараюсь пользоваться этим видом транспорта не только в Японии, но и за рубежом. Я путешествовала поездами Amtrak в США, проехала по Транссибирской магистрали в России, а также пользовалась железными дорогами в Европе, Канаде, Китае, Южной Корее и других странах Азии. На многих железных дорогах звуковое оповещение вообще не используется, не говоря уже о мелодиях. Поезда просто отправляются по расписанию (и часто с опозданием).

Япония, напротив, известна своей пунктуальностью. Первая железная дорога в этой стране была построена в 1872 году, соединив токийский квартал Симбаси с Йокогамой. Тогда для оповещения персонала об отправлении поезда использовали барабаны тайко и традиционные колокольчики.

Сигнал для оповещения пассажиров впервые появился в 1912 году на станции Уэно в Токио. Мелодии же начали использовать только в 1987 году после приватизации предшественника компании JR – Японских национальных железных дорог (JNR). В 1989 году на станциях Синдзюку и Сибуя на линии JR Яманотэ стандартный сигнал отправления заменили мелодией. Это было время бурного роста японской экономики «мыльного пузыря», и пронзительные звуки на переполненных станциях заставляли пассажиров бессознательно ускорять шаг в надежде успеть на поезд. Тогда было высказано предположение, что более приятные для слуха мелодии успокоят пассажиров, снизив уровень стресса и связанный с ним риск неконтролируемого поведения.

Первая подлинно «местная» мелодия прозвучала на станции JR Такаданобаба в 2003 году. Здесь выбрали заглавную песню из анимэ по мотивам манги Тэдзуки Осаму «Могучий Атом» (Тэцуван Атому, в мире известна как Astro Boy). В соответствии с оригинальным сюжетом, мальчик Атом был создан в вымышленном Министерстве науки, расположенном в Такаданобабе, в апреле 2003 года. Кроме того, там до сих пор базируется основанная Тэдзукой анимационная студия Tezuka Productions. В связи с этим местная торговая ассоциация предложила использовать на станции мелодию, которую можно услышать там и сегодня.

Самая старая железнодорожная мелодия Японии

Однако, на самом деле мелодию на железнодорожной станции можно было услышать еще раньше.

Мне удалось найти подтверждение, что в 1951 году на станции Бунго-Такэта в префектуре Ойта использовалась мелодия «Луна над разрушенным замком» (Кодзё-но цуки), написанная в 1901 году композитором Таки Рэнтаро (1879-1903). Таки провел часть своего детства в городе Такэта и сочинил эту композицию, вдохновившись руинами местного замка Ока. Как сообщается, один из местных жителей принес на станцию виниловую пластинку с записью и воспроизводил ее через мегафон при каждом отправлении поезда.

В те годы качество виниловых пластинок оставляло желать лучшего, и в 1963 году местная газета сообщала, что за первые 12 лет было изношено 80 пластинок. С 1988 года на станции воспроизводится запись местного хора девочек.



На платформе станции Бунго-Такэта (© Фудзисава Сихоко)

Многие могут задаться вопросом, что побудило жителя Такэты использовать мелодию на железнодорожной станции в трудные послевоенные годы. Это связано с историей города, служившего убежищем тайных христиан в период Эдо (1603-1868). Знакомство с христианством пробудило у местных жителей интерес к зарубежной культуре. Кроме того, еще до Второй мировой войны местный городской совет обсуждал развитие туризма как способ оживления города.

Такэта представляет собой сравнительно небольшой город по сравнению с такими знаменитыми курортами префектуры Ойта, как Бэппу и Юфуин. Однако здесь гордятся связью города с Таки и активно продвигают наследие композитора. После войны местные жители основали музыкальный фестиваль в честь Таки, который позже превратился в Национальный конкурс вокала для старшеклассников имени Таки Рэнтаро, и в 2024 году прошел уже в 78-й раз. Таким образом, введение мелодий на станции можно считать частью усилий горожан по возрождению своего сообщества.

Способны ли мелодии на станциях привлечь иностранных туристов?

Окончание пандемии COVID-19 и слабость йены привели к стремительному росту потока туристов из-за рубежа. Я надеялась, что мелодии железнодорожных станций смогут их заинтересовать, но, увы, мои ожидания не оправдались.

На станциях JR и Кэйкю в Кавасаки я не замечала, чтобы иностранные туристы вообще обращали внимание, что звучит именно Sukiyaki авторства Сакамото. За пределами каждой станции установлен мемориал, рассказывающий о судьбе и достижениях Сакамото, но, к сожалению, только на японском языке. Думаю, текст на английском мог бы пробудить интерес у иностранных гостей.



Мемориал Сакамото Кю в Кавасаки (© Фудзисава Сихоко)

Песню Sukiyaki исполняли многие музыканты как в Японии, так и за ее пределами. Свою версию записал даже знаменитый Бен И. Кинг (1938-2015), известный во всем мире своим хитом Stand By Me. В 2011 году, после Великого восточно-японского землетрясения, Кинг выпустил благотворительный альбом, в котором исполнил эту песню на японском языке. Во время своего визита в Японию для записи песни он даже встречался со вдовой Сакамото, Касиваги Юкико. Если бы в Кавасаки установили табличку с такой информацией, уверена, она вызвала бы большой интерес у иностранцев.

Еще один пример популяризации местного артиста можно увидеть в окрестностях горы Фудзи, куда традиционно стекается множество туристов. Железная дорога Фудзикю протяженностью 26,6 километра берет свое начало в городе Оцуки (префектура Яманаси). Здесь всегда полно туристов, желающих сфотографировать Фудзи. Особенно популярна станция Симоёсида в городе Фудзиёсида, где туристы часто выходят, чтобы сделать снимки.



Вид на гору Фудзи с платформы станции Симоёсида (© Фудзисава Сихоко)

На платформе станции звучат популярные песни местной группы Fujifabric: «Всё о молодости» (Вакамоно-но субэтэ) и «Алый закат» (Аканэиро-но юхи), написанные бывшим участником группы Симурой Масахико (1980-2009). Эти песни воспроизводятся в оригинальной версии с вокалом Симуры с декабря 2021 года.

Эти, как и многие другие свои песни, Симура написал, думая о своем родном городе. Один из сотрудников станции был одноклассником Симуры и предложил использовать его мелодии, чтобы повысить осведомленность о музыканте среди пассажиров. После двух лет усилий эта идея была реализована. На станции установлен информационный щит, рассказывающий о Симуре и группе Fujifabric, содержащий тексты песен, переведенные на английский, китайский и тайский языки.



Информационный щит на платформе станции Симоёсида (© Фудзисава Сихоко)

Однако, когда я посетила станцию в январе 2024 года, туристы были слишком заняты фотографированием Фудзиямы и совершенно не замечали информационный щит. Возможно, привлечь внимание посетителей удалось бы с помощью дополнительных сведений о Симуре на японском и английском языках, размещенных в других местах Фудзиёсиды, а также у самой горы Фудзи.

Как сделать так, чтобы больше людей по всему миру узнали о музыкальной культуре японских железнодорожных станций? Надеюсь, на станции JR Каруидзава в префектуре Нагано когда-нибудь используют в качестве своей мелодии песню Джона Леннона Imagine. В этом городке, издавна служившем популярным местом летнего отдыха, у Джона и Йоко Оно был загородный дом, где они вместе со своим сыном Шоном проводили много времени в 1970-х годах. Даже сегодня поклонники The Beatles приезжают в Каруидзаву, чтобы посетить места, связанные с Ленноном. Называйте меня мечтательницей, но, на мой взгляд, если бы у главных ворот города – на железнодорожной станции – играли эту знаменитую балладу, представьте, сколько людей могло бы узнать об этом!

Фотография к заголовку: PIXTA

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