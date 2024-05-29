Такаданобаба (JY15): площадка для верховой езды и стрельбы из лука, от которой станция получила своё название, была одним из самых знаменитых мест в Эдо

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

С тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В этой мы представим станцию Такаданобаба, которой присвоен кодовый номер JY15, она находится в ведении компании JR East.

Такада или Таката?

Станция Такаданобаба на линии Яманотэ была открыта в 1910 году. Название станции (букв. «ристалище на Высоком поле») происходит от того факта, что в период Эдо баба, («место лошадей», ристалище), где самураи обучались верховой езде и стрельбе из лука, располагалось в местности под названием «Такада».



Карта местности вокруг станции Такаданобаба в эпоху Мэйдзи. Рядом со станцией располагались деревня Тоцука и деревня Сува (перепечатано из системы просмотра исторической сельскохозяйственной среды Национальной организации по исследованию сельского хозяйства и продовольствия)

Ристалище находилось примерно в 1 километре от станции, в 15 минутах ходьбы, этому месту соответствует современный адрес Ниси-Васэда 3-тёмэ, то есть по соседству с педагогическим факультетом Университета Васэда, это довольно далеко для того, чтобы выбрать именно этот топоним для названия станции.

Гораздо ближе, рядом со станцией, находились деревня Тоцука уезда Тойотама, и следовало бы назвать станцию «Тоцука», однако ещё в 1887 году была открыта станция Тоцука главной линии Токайдо. Раньше там располагался почтовый город Тоцука, и это название многие слышали в связи с тем, что там начинается очередной этап ежегодного эстафетного забега Хаконэ экидэн.

Поэтому в качестве потенциальных названий станций предлагались «Ками-Тоцука» и «Сува», по названию расположенной радом деревни Сува, где было святилище Сува. Однако, по словам исследователя картографии Имао Кэйсукэ, Министерство путей сообщения решило, что если название будет связано с известным ещё с периода Эдо местом, оно будет легко узнаваемым для населения.

Название станции звучит как «Такаданобаба», но изначально это слово звучало как «Таката-но баба», без озвончения. В книге гравюр Утагавы Хиросигэ «Таката-но баба» из серии «Сто знаменитых видов Эдо» она также упоминается как «широко известная как Таката-но баба» (источник: Национальная парламентская библиотека).

Почему вместо «Таката» стали употреблять «Такада»? По мнению исследователя географических названий Танигавы Акихидэ, это произошло потому, что жители деревни Симо-Тоцука, где располагалось ристалище Таката-но баба, возражали против использования этого названия для станции, которая расположена в километре от них. Тогда Министерство путей сообщения стало убеждать их, что если название будет изменено на «Такада», то никто и не свяжет его с их ристалищем. Бюрократическая логика в старину была той же, что и в наши дни.

Что касается самого топонима «Таката», то существуют разные версии. «Словарь происхождения топонимов Токио» (изд-во «Токёдо сюппан») цитирует запись из «Рукописи вновь составленных записей о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко), в которой приводятся такие версии:

Тяа-но цубонэ, наложница Токугавы Иэясу, у которой от него был сын Мацудайра Тадатэра, была широко известна как Таката-но кими и часто бывала в этой местности;

в старину вся эта местность называлась деревней Таката; однако в точности ничего нельзя сказать.

Кроме того, по поводу возникновения здесь ристалища (баба) в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ) говорится, что:

на этом месте Минамото-но Ёритомо проводил военный конный парад;

здесь Такэда Сингэн испытывал лошадей, когда сражался с родом Ходзё.

Так что насчёт этого мы тоже не знаем ничего достоверно. В связи с родом Ходзё, однако, известно, что Ходзё Удзиясу, возглавлявший род Ходзё в середине XVI века, составил «Реестр вассалов, владений и должностей Одавары» (Одавара сюсё рёякутё), где были зарегистрированы имена, должности членов рода и вассалов, а также их владения и доходы, и у одного из них в Эдо было поместье Таката.

Тяа-но цубонэ получила прозвище Таката-но кими спустя 30-40 лет после смерти Удзиясу, так что топоним «Таката», вероятно, существовал и до неё.

Сёгун проводит состязания по ябусамэ в честь божеств

Ристалище Таката – каким было место, где оттачивали свои умения самураи?

Ристалище Таката, Таката-но баба, устроил Иэмицу, третий сёгун Токугава, в 13 году Канъэй (1636), для обучения своих прямых вассалов (хатамото) стрельбе из лука и верховой езде, а также в качестве места проведения состязаний по верховой стрельбе из лука – ябусамэ. Это также указано в карте Окубо из «Разрезных карт Эдо» (Эдо кириэдзу), созданных между 1849 и 1862 годами.



Карта Окубо из «Разрезных карт Эдо» (Эдо кириэдзу, 1849-1862). Красной рамкой отмечена Таката-но баба (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Это было место для упражнений в верховой езде, поэтому площадка была длинной и имела форму полосы, на которой можно разогнать коня. Её длина составляла 6 тё (около 655 метров), а ширина – 30 кэн (около 55 метров). Площадку тщательно благоустраивали, а в годы Кёхо (1716-1736) с северной стороны для защиты от ветра посадили ряды сосен.

Поскольку это было ристалище, где упражнялись вассалы из ближайшего окружения сёгуна, здесь проводились ябусамэ – состязания по стрельбе из лука на скаку в честь божеств. По одной версии, это началось ещё при третьем сёгуне, Иэмицу, по другой – начиная с момента, когда восьмой сёгун, Ёсимунэ, провёл такие состязания, чтобы исцелить болезни своих детей, они стали проводиться каждый раз, когда у сёгуна рождался мальчик.



«Ябусамэ в Таката-но баба в 3 году Гэмбун» (Гэмбун саннэн татата-но баба ябусамэ-но дзу), мы видим, что толпы собрались, чтобы посмотреть на состязания (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Гравюра в «Иллюстрированной книге сувениров Эдо» (Эхон эдо миягэ), изображающая Таката-но баба в обычное время. Показана тихая сельская местность, где есть заведение, напоминающее чайный домик (внизу справа; коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В любом случае нет никаких сомнений в том, что это было одно из знаменитых мест Эдо, где можно было увидеть доблесть воинов. На картине «Ябусамэ в Таката-но баба в 3 году Гэмбун» (Гэмбун саннэн татата-но баба ябусамэ-но дзу) мы видим множество зрителей. Рядом с ристалищем был и чайный домик – вероятно, туда часто заходили люди, чтобы отдохнуть.

Примерно 70% территории Эдо занимали самурайские усадьбы. Хотя это была мирная эпоха, тренировки самураев поощряли, и известно по меньшей мере 19 ристалищ, самые известные из которых находились в Самбантё (совр. Куданкита, район Тиёда), Хиракаватё (Хиракатё, район Тиёда), Бакуротё (Нихомбаси Бакуротё, район Тюо), Дзюбан (Хигасиадзабу, район Минато), Кохината (Нисигокэнтё, район Синдзюку), Коисикава (Хакусан, район Бункё) и в других местах.

Самым известным ристалищем было Таката-но баба, и именно поэтому его название сохранилось как название станции даже в эпоху Мэйдзи (1868-1912), а в 1975 году четыре квартала вокруг станции были переименованы в Такаданобаба.

Святилище Ана-Хатимангу, покровительствующее воинам

Среди известных мест поблизости в первую очередь следует упомянуть святилище Ана-Хатимангу, тесно связанное с ритуалом ябусамэ. Оно до сих пор существует к югу от того места, где раньше находилось ристалище.

Официальное название святилища – Усигомэ Такада тиндза Ана-Хатимангу. Согласно передающейся в святилище легенде, его основал Минамото-но Ёсииэ, знаменитый прапрадед Минамото-но Ёритомо, в годы Кохэй (1058-1065). В 18 году Канъэй (1641) был совершён ритуал переселения сюда части духа божества из святилища Ивасимидзу Хатимангу в Киото, покровителя воинов.

Таким образом, это место с его древней историей было почитаемым среди самураев, и понятно, почему род сёгунов ему покровительствовал и проводил в его честь состязания ябусамэ.



Святилище Ана-Хатимангу (фотография автора)

Кроме того, история о том, что восьмой сёгун, Ёсимунэ, проводил здесь моления о выздоровлении своих детей, говорит нам и о популярности божества этого святилища среди простых людей как оберегающего детей от недугов, муси, буквально «насекомых». Так характеризовали состояние, при котором младенцы становятся капризными из-за расстройства желудка или попадания в организм гельминтов, и считалось, что поклонение в святилище Ана-Хатимангу могло уберечь детей от болезни.

Кое-кто из старшего поколения японцев, возможно, слышали о «поединке в Такаданобаба». В Эдо в годы Гэнроку (1688-1704) жил человек по имени Накаяма Такэцунэ. Его отец был самураем княжества Сибата в земле Этиго, но его изгнали, и он стал ронином. После смерти отца Такэцунэ приехал в Эдо и записался в школу фехтования. Он проявил недюжинные способности к бою на мечах и вскоре стал известным мастером.

Какое-то время он жил мирной жизнью, но его соученик, Канно Рокуродзаэмон, случайно поссорился с другим самураем. Такэцунэ был очень дружен с Рокудзаэмоном, они принесли клятвы и сделались друг для друга как дядя и племянник, он поспешил на помощь и сразил в битве нескольких врагов.



Памятник на месте поединка Хорибэ Ясубёэ (PIXTA)

Услышав о такой храбрости, Хорибэ Яхэй, служивший в Эдо высокопоставленный самурай из княжества Ако, представил его своему сюзерену, Асано Такуминоками Наганори, и просватал за него свою дочь. Такэцунэ, сменив имя на Хорибэ Ясубэй, официально стал самураем княжества Ако.

Восемь лет спустя, в 14-й день 12-й луны 15-го года Гэнроку, этот Ясубэй участвовал в нападении на усадьбу Киры Каминосукэ в числе 47 ронинов.

Памятник в честь поединка в Такатанобаба и сейчас можно увидеть в святилище Мидзу-Инари, к западу от университета Васэда, он и в наши дни повествует о жизни мастера фехтования, жившего в период Эдо. Памятник был установлен в 1910 году. Так совпало, что в том же году открылась станция Такаданобаба.

Общие сведения о станции Такаданобаба

Введена в эксплуатацию 15 сентября 1910 г.

Среднее количество пассажиров в день: 167 265 человек (8-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия Сэйбу Синдзюку, линия Тодзай токийского метрополитена

Фотография к заголовку: Станция Такаданобаба, около 1960 года (предоставлено Историческим музеем Синдзюку)