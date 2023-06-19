Токугава Иэясу и Такэда Сингэн: противостояние сильнейших военачальников в период объединения страны

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

Токугава Иэясу в своей жизни столкнулся с несколькими кризисами, определившими его судьбу, и одним из них было соперничество, в котором ему противостоял другой сильнейший военачальник того времени – Такэда Сингэн. Иэясу не мог победить его в битве, и Сингэна можно назвать сильнейшим из его врагов, однако именно Иэясу положил конец междоусобицам и объединил страну. Чем же отличались Токугава Иэясу и Такэда Сингэн?

Битвы Иэясу против Сингэна: две ничьи и шесть поражений

Такэда Сингэн был самым серьёзным противником Токугавы Иэясу, впоследствии подчинившего страну и создавшего сёгунат.

За период со второго по четвёртый год Гэнки (1571-1573) они встречались в битве восемь раз с неутешительным для Иэясу результатом – две он свёл вничью, а в шести испытал поражение.

Судя по этим цифрам, можно было подумать, что Иэясу был неумелым военачальником, но это определённо не так. Иэясу за свою жизнь был побеждён всего десять раз. Шесть поражений были в битвах с Сингэном, и ещё одно – в сражении с его сыном, Кацуёри, так что род Такэда для Иэясу был заклятым врагом.

Сингэн происходил из влиятельного воинского рода Каи-Гэндзи, то есть потомков Минамото, обосновавшихся в земле Каи (совр. преф. Яманаси). Недавние исследования показали, что основу могущества рода в земле Каи заложил его отец, Нобутора, а Сингэн его унаследовал. Таким образом, Сингэн по рождению принадлежал к могущественному правящему сословию.

Иэясу же, хотя и был старшим сыном в семье даймё периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568), но родился во владениях небольшого и слабого рода в регионе Токай.

Иными словами, у них были совершенно разные условия для старта – один принадлежал к элите даймё Сэнгоку, другому же пришлось пробиваться наверх изо всех сил.



Цветная гравюра «Биографии героев периода Великого мира: Такэда Харунобу нюдо Сингэн» (Тайхэйки эйюдэн дайдзэн такэда харунобу нюдо сингэн, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Чудесное спасение Иэясу в битве при Микатагахара

Как известно, в истории не бывает сослагательного наклонения, однако можно предположить, что битва при Микатагахара, произошедшая в 22 день 12 луны 3 года Гэнки (25 января 1573 г. по современному календарю), была решающей – если бы Иэясу погиб, не было бы сёгуната в Эдо и не появился бы Токио, один из крупнейших городов мира. Это была опаснейшая из всех шести битв, которые Иэясу проиграл Сингэну.

До сих пор считалось, что это сражение произошло недалеко от замка Хамамацу, когда Асикага Ёсиаки, 15-й сёгун сёгуната Муромати, приказал Сингэну явиться в столицу и тот следовал в Киото. Первоначально Иэясу планировал принять осаду в замке Хамамацу и контратаковать, но Сингэн сумел выманить его из крепости, и ему пришлось принять сражение в поле при Микатагахара.

В последние годы появилась новая теория, согласно которой Сингэн не направлялся в Киото, а целью его военных действий было подчинение земли Тотоми (западная часть совр. префектуры Сидзуока). Тотоми примыкала к земле Микава (восточная часть префектуры Айти), которой правил Иэясу, а он стремился во что бы то ни стало избежать ситуации, когда он оказался бы заперт в своих владениях. Кроме того, говорят, что Сингэн не выманивал Иэясу, и что битва началась со случайного столкновения отряда Токугавы, посланного на рекогносцировку, с армией Сингэна. Другими словами, битва была неожиданной, как говорится в историческом сочинении «Тодайки», написанном в годы Канъэй (1624-1644), и если это так, то Иэясу не был готов к бою в поле.

Как бы там ни было, даже по оценкам численности армий очевидным было превосходство Сингэна – его армии в 27 тысяч человек противостояли войска Иэясу числом около 11 тысяч. Хотя в начале сражение шло обычным порядком, войска Иэясу не смогли выстоять, когда армия Сингэна контратаковала.

Иэясу спасся, чудом избежав смерти. Ему удалось добраться до замка Хамамацу лишь благодаря тому, что Нацумэ Хироцугу, Хонда Тададзанэ и многие другие вассалы рисковали своими жизнями, чтобы защитить Иэясу. Это было болезненное поражение, в результате которого контроль над землёй Тотоми перешёл к Сингэну.

Ходили досужие истории о том, что Иэясу во время битвы при Микатагахара видел, как его старшие вассалы гибнут в бою один за другим, и так испугался, что бежал, истекая экскрементами. Говорят, что на «Портрете Токугавы Иэясу (после) сражения при Микатагахара» он приказал изобразить его искажённое страхом лицо, чтобы предостеречь себя от подобных безрассудных битв в открытом поле.

На самом деле нет никаких оснований связывать эту картину с битвой при Микатагахара, а учёные находят весьма сомнительной историю о том, что Иэясу якобы приказал его нарисовать таким. Однако этот «портрет, предостерегающий от самоуверенности», с его впалыми щеками, страдальческим выражением лица и скрещёнными ногами стал очень популярным, контрастируя с парадным образом величественного и роскошно одетого божества Тосё дайгонгэн (под этим именем почитают обожествлённого после смерти Иэясу). Недавно этот портрет оказался в центре общественного внимания, появившись на заднем плане в тот момент, когда председатель и главный исполнительный директор SoftBank Group Сон Масаёси объявлял о больших убытках компании.



Копия «Хмурого портрета», на котором изображён Иэясу со скрещенными ногами и страдальческим выражением лица в музее Микавамуся-но яката Иэясу-кан г. Окадзаки преф. Айти (Kyodo Images)

Вскоре после битвы при Микатагахара, во вторую луну 4 года Гэнки (1573) Иэясу и Сингэн снова сражались, на этот раз за замок Микава Нода, расположенный всего в 30 км к юго-западу от Микатагахары, и результатом стало новое поражение Иэясу. Твердыня Иэясу, крепость Окадзаки в Микаве оказалась полностью незащищённой.

Однако через два месяца у Сингэна обострилась болезнь, его армия прекратила наступление и вернулась в землю Каи. По пути Сингэн умер в возрасте 53 лет.

Со смертью своего сильнейшего врага Иэясу оказался вне опасности. Вообще это характерная черта биографии Иэясу – почему-то каждый раз, когда он оказывался на грани гибели, ему неизменно везло.

Успех Иэясу после смерти Сингэна

Сингэн родился в 3 день 11 луны 1 года Дайэй (1 декабря 1521 года по нынешнему календарю). Годы Дайэй (1521-1528) известны тем, что это была эпоха падения авторитета сёгуната, когда Асикага Ёсихару, 12-й сёгун сёгуната Муромати, был вынужден покинуть Киото. Иэясу же родился в 26 день 12 луны 11 года Тэмбун (31 января 1543 года). В годы Тэмбун сёгунат уже утратил всяческую власть, и военачальники периода Сэнгоку из регионов Канто и Токай вели ожесточённые сражения друг с другом.

При разнице в возрасте как у как отца и сына, более 20 лет, было естественно, что Сингэн умер раньше.

Одни из известнейших легенд того времени повествуют о том, как Такэда Сингэн и Уэсуги Кэнсин вели ожесточённые бои в Каванакадзиме, однако это были локальные сражения за контроль над землёй Синано (совр. префектура Нагано). Расцвет жизни Сингэна пришёлся на время, когда военачальники в разных местах погрязли в локальных битвах друг с другом. После смерти Сингэна настали другие времена – за контроль над всей страной активно боролись Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Иэясу выиграл битву при Сэкигахара, которая, в отличие от прежних локальных сражений, была масштабным сражением двух главных противоборствующих сил в стране. Окончательная победа осталась за Иэясу, и он окончательно объединил Японию.

Иногда говорят, что, если бы Сингэн прожил дольше, победу мог бы одержать род Такэда. Однако по иронии судьбы именно Иэясу, который не мог противостоять Сингэну в открытом бою, оказал решающее влияние на последующий ход истории – с установлением сёгуната Эдо были заложены основы стабильного государственного управления и экономики, и правление рода Токугава продолжалось после этого около 260 лет.

Пробившийся из низов правящего класса Иэясу смог победить потому, что расцвет его жизни пришёлся на время после смерти Сингэна.

Изображение к заголовку: «Картина сражения при Микатагахара в двенадцатую луну третьего года Гэнки» (Гэнки саннэн дзюнигацу микатагахара сэнсо-но дзу). Слева вверху – Токугава Иэясу верхом на коне с мечом в руке. Справа на белом коне – Такэда Сингэн (из цифрового архива культурного наследия города Хамамацу)

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