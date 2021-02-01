Генеральный директор SoftBank Group Corp Сон Масаёси ожидает массового производства беспилотных автомобилей через два года
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СТОКГОЛЬМ (Рейтер). Генеральный директор SoftBank Group Corp Сон Масаёси 29 января заявил, что ожидает начала массового производства беспилотных транспортных средств через два года.
«В первый год производство не будет измеряться миллионами, но за последующие несколько лет стоимость мили пробега полностью автономных автомобилей станет очень низкой», – сказал Сон, выступая на онлайн-заседании Всемирного экономического форума.
«Искусственный интеллект будет вести машину за вас. Автомобиль станет настоящим четырёхколёсным суперкомпьютером».
Компания SoftBank имеет долю в акциях производителя беспилотных автомобилей Cruise, контрольный пакет акций которого принадлежит General Motors Co, и проводит испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии. Она также профинансировала бизнес автономного вождения китайской компании Didi Chuxing.
Автопроизводители и технологические компании, в том числе Waymo и Tesla Inc., принадлежащие Alphabet Inc., вкладывают значительные средства в индустрию автономного вождения.
Сон, получивший известность на ранних этапах инвестирования в стартапы, такие как китайская Alibaba Group, сказал, что продолжит принимать участие в открытых акционерных компаниях, которые, по его мнению, являются лидерами в гонке искусственного интеллекта (ИИ).
«Я инвестирую во многие компании, которые используют ИИ, чтобы революционизировать все отрасли промышленности», - сказал Сон.
(Репортаж Супанты Мукерджи в Стокгольме, редактирование Луизы Хевенс, перевод Nippon.com)
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