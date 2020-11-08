Первые в Японии практические испытания такси в беспилотном режиме начались у здания администрации Токио с использованием связи 5G

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Пятого ноября компании Sompo Japan Insurance, KDDI, а также венчурное предприятие Tier IV и другие участники приступили в районе вокруг здания Токийской администрации к практическим испытаниям такси с системой беспилотного движения, использующей связь нового поколения 5G. Это первая проба на дорогах общественного пользования страны автоматизированного такси в отсутствие водителя за рулем автомобиля. Создатели ставят целью начать практическое применение с 2022 года.

В качестве базы использована специальная модель автомобиля, предназначенная для работы в качестве такси - JPN TAXI, созданная компанией Toyota, а программное обеспечение для движения без водителя разработала фирма Tier IV. В период практических испытаний, которые будут проходить до 8 ноября, такси будет опробовано как в режиме без водителя – с использованием дистанционного контроля, так и с присутствием за рулем водителя, наблюдающего за работой системы, ведущей машину в беспилотном режиме.

В ходе испытаний ставится цель избавиться от задержек в управлении и реагировании за счет бесперебойного приема и передачи информации с использованием связи 5G с ее сверхбыстрым обменом большими объемами данных. Систему контроля движения предоставила компания KDDI. Компания Sompo Japan Insurance, в числе прочего, произведет оценку рисков. В период проведения испытаний воспользоваться услугой беспилотного такси смогут выбранные методом лотереи обычные пассажиры, введение места назначения производится через программу-приложение для смартфонов.

В испытании принял участие бывший президент корпорации Yahoo Japan, заместитель губернатора Токио Миясака Манабу. После пробной поездки он отметил, что «чувствовал себя даже безопаснее, чем c другом-водителем». Основатель компании Tier IV, главный технолог Като Симпэй подчеркнул: «Этими испытаниями мы хотим показать, как будет выглядеть будущее».







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