Эпидемия стимулирует цифровое развитие Японии
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Токио, 4 января (Jiji Press). Предполагают, что пандемия коронавируса придаст импульс цифровой трансформации как в государственном, так и в частном секторах Японии в этом году.
В сентябре правительство намерено создать новое агентство, которое возглавит эту работу. Влиятельный депутат правящей Либерально-демократической партии выразил надежду на то, что цифровая трансформация может оживить экономику, пострадавшую от пандемии.
Пандемия выявила сильную зависимость японского делопроизводства от использования печатей ханко, бумаги и факсимильного оборудования.
Как сообщает McKinsey & Co., из общего количества рабочих часов в стране 56% приходится на повторяющуюся рутинную работу.
По данным этой американской консалтинговой фирмы, около 70% такой рутинной работы, скорее всего, можно будет автоматизировать с использованием искусственного интеллекта и других цифровых технологий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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