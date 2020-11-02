Генсек кабмина инспектирует испытания робота для доставки посылок

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Токио (Jiji Press) - 31 октября генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу присутствовал при испытаниях робота для автоматической доставки посылок. Испытания проводились в Токио рядом компаний, включая Japan Post Co.

В условиях распространения коронавируса нового типа правительство стремится как можно скорее реализовать услуги беспилотной доставки.

«Мы надеемся, что (автоматизированные службы доставки) начнут использовать на практике как можно скорее, что поможет снизить риски заражения и повысить производительность», - заявил журналистам высокопоставленный представитель правительства после тестирования.

Робот-доставщик имеет габариты 96 сантиметров в длину, 66 сантиметров в ширину и 109 сантиметров в высоту.

В ходе эксперимента робот прошел около 700 метров от больницы до почтового отделения со скоростью от 2 до 3 километров в час, проверяя свое окружение с помощью встроенных функций и датчиков.

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