Железнодорожная компания JR East представила дезинфицирующих роботов
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Токио, 27 июля (Jiji Press). Железнодорожная компания JR East продемонстрировала представителям СМИ дезинфекционных роботов на станции в Токио.
Компания надеется, что такие роботы сэкономят затраты труда, поскольку сотрудники сталкиваются с растущей потребностью в дезинфекции на станциях в условиях распространения коронавируса.
JR East планирует продолжить испытания роботов на станции Таканава гэтовэй на линии Яманотэ до конца сентября, и в зависимости от результатов рассмотрит возможность их внедрения на других станциях.
Во время демонстрации были представлены три типа дезинфекционных роботов. Они дезинфицировали поручни, скамейки и другие части станции путем распыления дезинфицирующих средств, перемещаясь автоматически, используя картографические данные.
Эта компания также работает над созданием бесконтактных услуг с использованием роботов других типов – одни доставляют еду и напитки в назначенные места, другие сопровождают людей к месту назначения, перевозя их багаж.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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