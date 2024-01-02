Экидэн: японские эстафеты на длинные дистанции

Экидэн: японские эстафеты на длинные дистанцииОбщество Культура Спорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Экидэн – эстафеты на длинные дистанции. В этих зародившихся в Японии соревнованиях друг с другом соперничают команды бегунов, при этом отдельные бегуны проходят разные участки («станции») трассы по порядку. Вместо эстафетной палочки участники в конце каждого этапа передают товарищу по команде, который бежит на следующем участке гонки, повязку тасуки, которая идентифицирует текущего бегуна. В Японии в течение года проводятся различные любительские и профессиональные мероприятия этого рода, а наиболее популярные из них транслируются по национальному телевидению.
Станция за станцией
В экидэн нет стандартной дистанции или количества участков трассы, хотя соревнования обычно состоят из 5–10 участков длиной от 5 до 20 километров. Размер команды варьируется в зависимости от количества участков, и бегунов выбирают для каждого этапа в зависимости от его уклона, длины или рельефа местности. Узкие повязки тасуки объединяют бегунов команды между этапами и поддерживают единство их духа на протяжении всей гонки. Повязку, на которой обычно написано название команды, необходимо передавать вручную, перебрасывание приводит к дисквалификации. Экидэн обычно ассоциируется с бегом по шоссе, но есть также многочисленные соревнования по бегу по пересеченной местности.
Первый экидэн был проведён в 1917 году в ознаменование пятидесятой годовщины переноса столицы страны в Токио. Токайдо экидэн начинался у моста Сандзё в Киото и маршрут протянулся примерно на 500 километров до Токио, завершившись через три дня на берегу пруда Синобадзу в Уэно. Этот вид спорта получил широкое распространение, и сейчас в Японии проводится около 100 соревнований. Пик сезона экидэн приходится на период с ноября по март.
Новогодняя традиция
Новогодний период прочно ассоциируется с экидэн, и именно в это время проводятся два главных соревнования года. Самым престижным из них является Хаконэ экидэн, двухдневный забег, который проходит 2 и 3 января и проводится с 1920 года. На маршруте длиной 217 километров университетские команды соревнуются друг с другом на трассе из 10 этапов, простирающейся от токийского Отэмати до Хаконэ в префектуре Канагава и обратно. В первый день спортсмены пробегают первые пять участков, самым сложным из которых является пятый этап – изнурительный подъём на высоту 800 метров по извилистым дорогам. Второй день начинается с длительного спуска с горы, и участники бегут по тому же маршруту обратно в Токио.
Число команд, претендующих на участие в мероприятии, менялось на протяжении десятилетий, но в последние годы обычно участвуют около 20 университетов. Команды, финишировавшие в первой десятке, автоматически получают путёвку на забег следующего года, а команды, занявшие одиннадцатое место или ниже, должны бороться с другими школами за место в квалификационной гонке, которая также привлекает пристальное внимание общества.
Другой знаменитый январский забег – Новогодний экиден, который проводится в первый день Нового года. Основанный в 1957 году забег объединяет 37 профессиональных команд, в которые входят лучшие японские бегуны на длинные дистанции среди мужчин. Гонка проходит в префектуре Гумма по 100-километровому маршруту, разделённому на семь этапов.
Разнообразие соревнований
Другие популярные соревнования включают мужской экидэн в Хиросиме, в котором участвуют команды разного возраста, и высококонкурентный межпрефектурный женский экидэн. Существуют также национальные чемпионаты среди школьников среди мужчин и женщин.
Большинство экидэн проводятся в течение одного дня, хотя есть некоторые многодневные соревнования на сверхдальние дистанции. Одним из крупнейших был Раунд-Кюсю экидэн, который проводился до 2013 года. Маршрут забега протяжённостью 739,9 километра проходил вокруг острова против часовой стрелки от Нагасаки до Фукуоки, он состоял из 51 участка и забег длился восемь дней.
Фотография к заголовку: Бегуны начинают первый этап Хаконэ экидэн 2018 (© Jiji Press)