Жёны Токугавы Иэясу: предпочитал ли он опытных женщин?

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

Считается, что на протяжении жизни у Токугавы Иэясу была 21 жена, если учитывать наложниц, первую (законную) и вторую жену. У него было много детей, и предполагают, что Иэясу мог намеренно выбирать в наложницы уже рожавших женщин, о которых было известно, что они могут забеременеть. Здесь мы расскажем об отношении Иэясу к женщинам.

Эпоха низкой выживаемости детей

Правители обычно хотят, чтобы их власть и богатство унаследовали их собственные дети.

В старину выживаемость новорожденных была низкой – например, в середине и конце периода Эдо уровень смертности среди младенцев в возрасте до 1 года находился в диапазоне 10-20% («История Японии в демографии», Дзинко кара ёму нихон-но рэкиси, изд-во «Коданся гакудзюцу бунко»). Эти цифры относятся к региону Ноби (равнина Мино-Овари на территории префектур Айти, Гифу и Миэ), но и в других регионах цифры не сильно отличались.

Уровень смертности был ещё выше в период Сэнгоку, когда хуже была ситуация с медициной, безопасностью и продовольствием. Помимо того, даже повзрослевшие дети могли погибнуть в ходе войн, и поэтому власть имущие старались иметь много детей – чем их больше, тем больше выживших.

Токугава Иэясу, объединивший страну и основавший сёгунат Эдо, также хорошо осознавал важность подбора кандидата на пост преемника. Число его детей, которое подтверждается родословными и историческими материалами, достигает шестнадцати. Цукияма-доно, законная жена, родила одного мальчика и одну девочку. От второй жены Асахихимэ (младшей сестры Тоётоми Хидэёси) у него не было детей. Остальные четырнадцать детей (десять мальчиков и четыре девочки) родились у десяти из 19 его наложниц (при этом существуют разные теории о количестве наложниц и детей). Некоторые из них умерли в юности, и сам Иэясу отказался от Цукиямы-доно, своей законной жены, и её сына Нобуясу. Говорят, что за разрывом с женой и сыном стоял конфликт между единомышленниками Иэясу, которые были полны решимости бороться с родом Такэда, и партией Нобуясу и Цукиямы-доно, которые хотели примириться этим родом, вражда с которым продолжалась много лет.

В результате дети, рожденные его наложницами, стали преемниками Иэясу. От наложницы родился второй сёгун, Хидэтада, а также первые правители княжеств Фукуи (совр. префектура Фукуи), Овари (префектура Аити), Кии (Вакаяма) и Мито (Ибараки). Его дочери также выходили замуж за влиятельных феодалов.

Наложницы сыграли важную роль в процветании рода Токугава.



Бронзовая статуя О-Ман-но ката в городе Хаякава, префектура Яманаси. Два её сына от Иэясу, Ёринобу и Ёрифуса, стали основателями владений Кисю и Мито соответственно. Две из трёх госанкэ, ветвей рода Токугава, ведут свой род от О-Ман-но ката (Pixta)

Умные наложницы Атя-но цубонэ и Кадзи-но ката

Наложницы Иэясу имели разное происхождение – среди них были дочери вассалов, захваченных Иэясу у враждебных семейств даймё, дочери синтоистских священников и девушки из влиятельных семей даймё региона Канто. Состав его наложниц привёл некоторых исследователей к предположению, что Иэясу предпочитал вдов.

Наложницы и дети Иэясу

Жёлтым цветом отмечены женщины, рожавшие до того, как стали наложницами Иэясу

Наложницы, их имена и происхождение Дети, их порядок рождения, имя по достижении совершеннолетия Нисигоори-но цубон, дочь Удоно Нагамоти, врага рода Токугава 2-я дочь, Токухимэ (муж – Икэда Тэрумаса) Кого-но цубонэ, дочь синтоистского священника из земли Микава 2-й сын, Юки Хидэясу (первый правитель княжества Фукуи) Сайго-но цубонэ, дочь из рода Тоцука, вассалов рода Имагава 3-й сын, Токугава Хидэтада (2-й сёгун)

4-й сын, Мацудайра Тадаёси (правитель княжества Киёсу) О-Такэ, дочь вассалов рода Такэда 3-я дочь, Фурихимэ (жена в роду Гамо → жена в роду Асано) О-Цума, приёмная дочь Анаямы Нобутады 5-й сын, Такэда Синкити (умер в возрасте 21 года) Тяа-но цубонэ, происхождение неизвестно 6-й сын, Мацудайра Тадатэру (сослан после смерти Иэясу)

7-й сын, Мацутиё (умер в юности) О-Камэ, дочь из ветви рода синтоистских священников святилища Ивасимидзу Хатимангу 8-й сын, Сэнтиё (усыновлён другим родом, умер в юности)

9-й сын, Ёсинао (первый правитель княжества Овари) О-Хиса, дочь вассалов рода Ходзё 4-я дочь, Мацухимэ (умерла в детстве) О-Ман, дочь Масаки Ёритады 10-й сын, Ёринобу (первый правитель княжества Кии)

11-й сын, Ёрифуса (первый правитель княжества Мито) О-Кадзи, дочь влиятельного в Канто рода Тоояма (?) 5-я дочь, Итихимэ (жена сына Датэ Масамунэ, умерла молодой) О-Томи, происхождение неизвестно – О-Нацу, дочь вассалов рода Исэ Китабатакэ – О-Року, дочь из рода Курода, вассалов рода Имагава – О-Сэн, дочь вассалов рода Такэда – О-Умэ, дочь вассалов рода Тоётоми – Атя-но цубонэ, дочь вассалов рода Такэда – О-Мусу, дочь вассалов рода Такэда – О-Мацу, происхождение неизвестно – (согласно одной из версий, имела непризнанную дочь от Иэясу) Сандзёси, происхождение неизвестно – (согласно одной из версий, имела непризнанную дочь от Иэясу)

Действительно, нельзя отрицать, что он мог предпочитать вдов для обеспечения преемников в охваченном войной мире, но выбор Сайго-но цубонэ, Тяа-но цубонэ, О-Камэ-но ката, Атя-но цубонэ и других вдов в качестве наложниц Иэясу вряд ли можно объяснить только этим.

Скорее можно предположить, что он предпочитал волевых, умных и прямодушных женщин, которые поддерживали его и в политических, и в личных делах. В этом и заключалась особенность взглядов Иэясу на женщин.

Показательным примером является Атя-но цубонэ. До того, как стать наложницей Иэясу, она была замужем и имела детей, но после смерти мужа в неё влюбился Иэясу.

Ходили разговоры, будто бы Иэясу настолько ей доверял, что даже брал с собой на поле боя. Она также отвечала за воспитание второго сёгуна, Хидэтады, и четвёртого сына Токугавы Иэясу, впоследствии получившего имя Мацудайра Тадаёси. Во время зимней осады Осаки в 19 году Кэйтё (1614) она выступала в качестве посланницы со стороны Токугава и руководила мирными переговорами.

Ей не довелось родить от Иэясу ребёнка, но он продолжал её любить – то есть деторождение не было единственным, чего он хотел от своих женщин.

В книге «Беседы старцев» (Коро сёдан) приводится эпизод, иллюстрирующий мудрость О-Кадзи (хотя она не была вдовой).

На вопрос Иэясу: «Какая самая вкусная еда?» О-Кадзи ответила: «Соль. Без соли нельзя вкусно приготовить ни одно блюдо», и продолжала: «Но насколько вкусной ни была бы еда, её невозможно будет есть, если положить слишком много соли».

Согласно источнику, Иэясу на это сказал: «Была бы ты мужчиной, каким бы превосходным полководцем ты стала!».



Рассказ о соли в «Беседах старцев» (Коро сёдан) (собрание Национального архива Японии)

Иэясу обручил свою пятую дочь Итихимэ, которую родила О-Кадзи, с наследником Датэ Масамунэ, но она умерла, когда ей было всего четыре года. Других детей у О-Кадзи не было. Однако когда умерла О-Ман-но ката, мать Ёрифусы, одиннадцатого сына Иэясу, он распорядился, чтобы О-Кадзи его усыновила и занималась его обучением. Позже Ёрифуса стал первым правителем княжества Мито и родоначальником одного из го-санкэ, трёх родов Токугава. Говорят, что О-кадзи была бережлива и не покупала новую одежду, даже если старая уже была изношена («Беседы о женщинах Сэнгоку», Сэнгоку онна сидан, изд-во «Усио сюппан»).

Иэясу очень ценил этих двух мудрых наложниц, Атя-но цубонэ и О-Кадзи, пусть даже они и не принесли ему желанных сыновей.

Старость и интерес к молодым девушкам

В более поздние годы Иэясу, похоже, хотел иметь рядом с собой молодых наложниц.

О-Нацу стала служить 56-летнему Иэясу в возрасте 17 лет, и он настолько любил её, что брал с собой во время летней осады Осаки.

О-Ума в 15 лет стала наложницей 59-летнего Иэясу. О-Кадзи, о которой говорилось ранее, родила дочь Итихимэ в 12 году Кэйтё (1607), когда Иэясу было уже за 60.

Нет ничего удивительного, в том, что у мужчины, выжившего в смутную эпоху Сэнгоку, с приближением старости изменилось отношение к женщинам и он стал искать утешения у молодых наложниц.

В заключение я хотел бы коснуться взгляда Иэясу на женщин, описанного в сборнике «Избранное золото из россыпей песка» (Хисакканкин). Он был составлен в 1836-1837 годах и представляет собой записи слов и деяний трёх первых сёгунов – Иэясу, Хидэтады и Иэмицу.

«Жёны самураев не такие, как придворные знатные женщины, их лица выглядят погрубее, и это хорошо», «Женщины Сэнгоку во всём способнее нынешних мужчин». Поскольку здесь упоминается период Сэнгоку как прошлое, эти высказывания Иэясу сделаны, вероятно, в поздние годы его жизни.

Не исключено, что эти изречения были придуманы позднее, однако в них выражен такой взгляд на женщин, который совершенно отличается от подхода Тоётоми Хидэёси, который, как говорят, старался заполучить любую встреченную им красавицу, так что эти высказывания по крайней мере выражают представления времён Тэмпо (1830-1845) об отношении Иэясу к женщинам.

В те времена взгляды на семью и женщин отличались от нынешних, однако похоже, что правивший Японией Иэясу искал поддержки у сильных и способных женщин, ценя их характер больше, чем внешнюю красоту.

Изображение к заголовку: Портрет Атя-но цубонэ из собрания основанного ей храма Ункоин в токийском районе Кото. Даже после смерти Иэясу она не постриглась в монахини и служила второму сёгуну Хидэтаде и третьему сёгуну Иэмицу, поддерживая политику примирения между сёгунатом и императорским двором до своей смерти в 14 году Канъэй (1637) в возрасте 83 лет (фотография автора)