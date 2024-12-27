Линия Яманотэ: жемчужина транспортной системы Токио

Яманотэ – самая известная железнодорожная линия в Японии. Её 30 станций, включая недавно построенную Таканава Гэтоуэй, обнимают сердце Токио и отражают многогранность характера японской столицы.

Кольцевой маршрут вокруг центра города

В Токио есть десятки железнодорожных линий и разветвлённая сеть метро, но линия Яманотэ, пожалуй, самая знаменитая из них. Кольцевая линия, проходящая через центр Токио и соединяющая большинство крупных городских станций и районов города, такие как Сибуя, Синдзюку, Икэбукуро, Уэно и Токио, Яманотэ стала неотъемлемой частью жизни токийцев.

Протяжённость действующей линии составляет 34,5 километра, поезда движутся по часовой стрелке по внешнему диаметру и против часовой стрелки по внутреннему. Однако потребовалось 40 лет, чтобы Яманотэ превратилась в кольцевую линию, какой мы её знаем сегодня.

Предшественница Яманотэ, линия Синагава, была построена в 1885 году между станциями Синагава и Акабанэ. В то время Япония поощряла экспорт шёлка-сырца и шелковых тканей, и поезда были самым быстрым способом доставки товаров из префектуры Гумма, где процветали шелководство и шелкопрядильная промышленность, в торговый порт Йокогама в префектуре Канагава.

Первая в Японии железнодорожная линия была открыта в 1872 году между Йокогамой и токийским вокзалом Симбаси. Затем, в 1883 году, линия Такасаки решила проблему доставки шелка из Такасаки, Гумма, в Уэно, Токио. Однако эти две линии не были соединены. Поэтому два года спустя компания «Ниппон тэцудо» построила линию Синагава, чтобы связать их. Так что изначально Яманотэ планировалась для перевозки грузов, а не как линия пригородных поездов.

В последующие 40 лет было добавлено ещё несколько участков, в 1909 году линия была переименована в Яманотэ, а в 1925 году было закончено строительство отрезка между станциями Уэно и Канда. В 2025 году будет отмечаться сотая годовщина завершения строительства линии Яманотэ.

Строго говоря, «настоящая» линия Яманотэ ограничивается 20,6-километровым западным участком между станциями Табата и Синагава. Даже сегодня, посетив станцию Синагава, вы всё ещё можете найти «нулевой столб», первоначально установленный для обозначения начальной точки линии. Это также объясняет название линии: Яманотэ (буквально «гора или холмистый склон») обозначает возвышенность, на которой расположены западные районы города, такие как Сибуя, Синдзюку и Икэбукуро.



Сегодня нулевая отметка Яманотэ находится на Токийском вокзале, между платформами 4 и 5, где указатель стоит с тех пор, как в 1969 году станция отпраздновала свою 55 годовщину (© Pixta)

Только специалисты и любители поездов знают, что участок между Табатой и Токио на самом деле относится к главной линии Тохоку, а участок между Токио и Синагавой – к линии Токайдо. Конечно, вам не обязательно знать эти подробности, чтобы получить удовольствие от поездки. С практической точки зрения, вы сколько угодно можете ездить круг за кругом в любом направлении, не меняя поезда, – по крайней мере (по состоянию на октябрь 2024 года), между отправлением первого поезда в 04:26 и 01:04 следующего дня, когда линия закрывается на ночное техническое обслуживание.



Единственный сохранившийся железнодорожный переезд на Яманотэ находится между станциями Табата и Комагомэ (© Джианни Симоне)



Стальные опоры, поддерживающие крыши, и соединяющие их арки на станции Табата изготовлены из вышедших из употребления рельсов (© Джианни Симоне)

Из-за отсутствия видимой структуры и скоординированного городского планирования за Токио закрепилась репутация хаотичного мегаполиса. Однако это поверхностное мнение, основанное на западных стереотипах о том, как должен выглядеть город. Непривычный глаз может не распознать ритм и порядок организации городской жизни, но это не значит, что его не существует.

На самом деле Токио – это чрезвычайно сложная система, которая функционирует как часовой механизм. Город не зря считается одним из самых безопасных мест в мире. Его упорядоченность лучше всего отражает железнодорожная система Токио, и Яманотэ находится в её центре.

Взгляд на развитие Яманотэ

На протяжении всей своей истории эта линия росла вместе с городом, и поскольку Токио часто сравнивают с живым, постоянно меняющимся организмом, Яманотэ можно считать его пульсирующим сердцем – сердцем, которое постепенно росло, чтобы служить Большому Токио, огромному столичному региону, в котором проживает более 30 миллионов человек. Днём и ночью, повинуясь пульсу города, Яманотэ, как сердце кровь, продолжает гонять поезда по кругу.

Токио пересекает множество линий поездов и метро, но Яманотэ остаётся самой символичной. Она не только опоясывает исторический центр города, но и служит трамплином для множества частных железных дорог, которыми управляют такие операторы, как «Токю», «Одакю», «Кэйо» и «Тобу», идущие от кольцевой линии к пригородам, окружающим столицу. Представьте себе это как движущийся распределительный центр, вращающееся колесо, где людей сортируют и отправляют по его спицам на все стороны света навстречу судьбе и предназначению.



Станции линии JR Яманотэ

В Яманотэ, как главной наземной транспортной системе центрального Токио, отражалась история города на протяжении всего XX века. Некоторые станции Яманотэ тесно связаны с настроениями и историей страны, десятилетиями подлаживаясь под трудовую и эмоциональную жизнь её жителей.

В 1950-х и 1960-х годах, в период экономического бума, сотни тысяч юношей и девушек с севера страны, только что окончивших среднюю школу, прибывали на поездах на станцию Уэно в поисках работы. В 1960-х годах тысячи студентов собирались в коридорах Западного выхода со станции Синдзюку, когда не вступали в ожесточённые схватки с полицией. А в 1990-х годах группы молодых иностранцев встречались на станциях Сибуя или Харадзюку, прежде чем закатить импровизированное празднование Хэллоуина прямо в поезде на линии Яманотэ.

А ведь на заре развития железных дорог было время, когда люди верили, что если ехать быстрее 50 км в час, то человеческое тело может взорваться и разлететься по рельсам. Сегодня поезда на линии Яманотэ развивают максимальную скорость 90 км/ч, не представляя никакой опасности для пассажиров. Напротив, эта железнодорожная карусель даёт уставшим людям заслуженную возможность провести недолгое время в покое и размышлениях.

А если вы в душе поэт, то можете представить Яманотэ в виде пояса астероидов, который, вместо того чтобы разделять влюблённых, как Млечный путь в знаменитой китайской легенде, мчит миллионы молодых и пожилых пар на романтические свидания по всему Токио.

Счастливчики, которым удаётся занять свободное место, получают короткую передышку от рабочего стресса, суетливого шоппинга, шумных вечеринок или домашних забот. Жаль, что большинство людей проводят время, уткнувшись носом в свои смартфоны или подрёмывая, и упускают шанс увидеть Токио с необычного ракурса.

Поездка по 34,5 км маршруту занимает примерно час. Мало кто проезжает кольцо полностью, но для тех, кто в Токио впервые, поездка на Яманотэ – простой и дешёвый способ познакомиться с этим многоликим городом и лучше понять, насколько он разнообразен.



Каждый месяц на статуе Писающего мальчика на станции Хамамацутё появляется новый костюм (© Джианни Симоне)

Например, Ниппори и Синдзюку разделяет всего 20 минут езды, но они очень сильно отличаются друг от друга, поскольку первая станция является частью старого делового района на востоке – так называемого Ситамати, – а вторая является символом более престижных районов на западе, той самой возвышенности яманотэ. Это отличная возможность познакомиться с Токио из окна поезда. И как только вы почувствуете себя достаточно уверенно, вы можете сойти и прогуляться вдоль Яманотэ пешком.

Территория, охватываемая линией Яманотэ, не слишком велика, но полна контрастов. Например, вы можете оказаться на Синдзюку, самой загруженной станции в мире (по состоянию на 2019 год 3,5 млн человек ежедневно пользуются всеми линиями, которые сходятся здесь), но если вы сядете на поезд, идущий по внешнему диаметру, то всего через 20 минут вы окажетесь на самой тихой остановке линии – Угуисудани (всего 23 234 ежедневных пользователя по состоянию на 2023 год).



Станция Угуисудани (© Джианни Симоне)

Вообще говоря, в северной части Токио есть станции, которые используются реже. С другой стороны, если вы хотите полюбоваться самыми красивыми зданиями станций, вам стоит посетить великолепный, монументальный центральный вокзал Токио или отправиться на юг и сойти на стильной Таканава Гэтоуэй, тридцатой и самой недавно открытой станции (2020), которую спроектировал всемирно известный архитектор Кума Кэнго.



Недавно построенная станция Таканава Гэтоуэй, архитектор Кума Кэнго (© Джианни Симоне)

В конце концов, Яманотэ – это ворота, через которые ежедневно проходит бесконечный поток людей, каждый из которых – на своей особой миссии. Их человеческие истории и являются секретом привлекательности Яманотэ.

Фотография к заголовку: поезда серии E235 на линии Яманотэ (© Pixta)

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