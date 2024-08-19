Синдзюку (JY17): огромный терминал под названием «Новая станция»

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. Седьмая остановка в нашей серии – станция Синдзюку. Это гигантский вокзал, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как станция с самым большим пассажиропотоком в мире. Ей присвоен кодовый номер JY17, и она находится в ведении компании JR East.

Сельские районы неподалёку от Сибуя

Станция Синдзюку открылась 1 марта 1885 года. В то время это была одна из станций линии Синагава Японской железной дороги, соединяющей Синагаву и Акабанэ. Эта линия впоследствии превратилась в современную линию Яманотэ.

На момент открытия территория, включающая Ниси-Синдзюку и Кабукитё, относилась к деревне Цунохадзу. С введением системы посёлков и деревень в 1881 году (21 год Мэйдзи) она стала называться Ватанабэ в Цунохадзу посёлка Ёдобаси уезда Минами-Тосима.

На момент первой национальной переписи населения 1920 года, 39 лет спустя, население посёлка составляло 40 000 человек, и он занимал 66-е место среди посёлков Японии. В посёлке Сибуя возле станции Сибуя, открывшейся в тот же день, что и станция Синдзюку, жило 81 000 человек, это был один из самых населённых посёлков в стране. Таким образом, район Синдзюку был гораздо менее развит, чем Сибуя.

Однако в 1889 году открылась железная дорога Кобу (сейчас – часть линии Тюо), за ней в 1916 году начала работать линия Кэйо, а в 1927 году – линия Одакю, и станция превратилась в большой транспортный узел. В 1952 году также открылся участок Такаданобаба-Синдзюку линии Сэйбу Синдзюку.

В связи с развитием района в 1920 году здесь появился кинотеатр «Мусасино-кан». После этого в районе Синдзюку один за другим стали появляться кинотеатры и театры, а в начале годов Сёва (1926-1989) открылись такие универмаги, как «Мицукоси Синдзюку макэтто» и магазин кимоно «Исэтан».

Район Синдзюку был полностью разрушен бомбардировкой во время воздушных налётов в период Второй мировой войны. После войны появились планы построить здесь зал для выступлений Кабуки. План не был реализован из-за финансовых трудностей, и вместо театра Кабуки был построен театр «Синдзюку Кома», место выступлений легендарных исполнителей песен в жанре энка. Хотя первоначальный план провалился, он оставил после себя название квартала – Кабукитё, то есть «квартал Кабуки». Помимо «Синдзюку Кома», здесь также есть кинотеатры и танцевальные залы – Кабукитё превратился в крупный развлекательный район, который до сих пор привлекает множество посетителей.



Западный выход станции Синдзюку, около 1958 года. Справа вы можете увидеть огромный резервуар водоочистной станции Ёдобаси (коллекция Национальной парламентской библиотеки «Возрождённый Токио»)

Найто синдзюку и Ёцуя оокидо

Название станции Синдзюку, «новая станция (тракта)» происходит от станционного посёлка Найто синдзюку, «новая станция Найто». В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) годов Бунка и Бунсэй (1804-1830) говорится, что для посёлка «Отрезали часть усадьбы, пожалованной Найто Ямато-но ками, чтобы передать правительству (то есть сёгуну)».

Изначально первый станционный посёлок (сюкуба) на тракте Косю кайдо, одном из пяти главных трактов страны, назывался Такаидо. Он располагался слишком далеко, в четырёх ри (около 16 км) от исходного пункта эдоских трактов в Нихомбаси, так что сёгунат отобрал часть обширного поместья у фудай даймё Найто и основал новый станционный посёлок. Так и появился Найто синдзюку, «новый станционный посёлок Найто».

В станционных посёлках в период Эдо жили куртизанки мэсимори-онна, которые обслуживали путешествующих мужчин. Возможно, из опасений, что в Найто синдзюку расцветёт проституция и посёлок станет источником морального разложения, сёгунат приостановил его функции как станции на 54 года, начиная с 3 года Кёхо (1718). За исключением этого периода Найто синдзюку был одним из четырёх наиболее процветающих станционных посёлков наряду с Синагавой на тракте Токайдо, Итабаси на тракте Накасэндо и Сэндзю, располагавшимся у начала трактов Никко и Осю.



Посёлок Найто синдзюку в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ). Возможно, женщины в лавке слева – мэсимори-онна (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Следует сказать о двух местах рядом с Найто синдзюку – Ёцуя оокидо и Мидзубанъя.

Ёцуя оокидо – это застава, располагавшаяся недалеко от современного перекрёстка Ёцуя 4-тёмэ в районе Синдзюку. В период Эдо было запрещено провозить огнестрельное оружие, а жёнам феодалов даймё, жившим в Эдо, запрещалось выезжать из города – при системе обязательного прибытия на службу в Эдо (санкин котай) семьи феодалов жили в Эдо, а сами даймё проводили часть своего времени там же на службе сёгуну. Застава Ёцуя оокидо должна была контролировать выполнение этих запретов.

Мидзубанъя – конечный пункт акведука Тамагава (Тамагава дзёсуй), который представлял собой искусственный водовод общей длиной около 43 километров, который начинался на территории нынешнего города Хамура в Токио. Это был открытый канал, текущий на уровне земли, и перед входом в город Эдо предписывалось в санитарных целях избавляться от мусора, чтобы не загрязнять акведук, которым пользовалось множество людей. Это контролировалось в учреждении Мидзубанъя, располагавшемся в Ёцуя оокидо.



Ёцуя оокидо в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ). За каменной стеной располагалась Мидзубанъя (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Памятная стела на месте Ёцуя оокидо стоит на перекрёстке Ёцуя 4-тёмэ (PIXTA)



В «Записях о водопроводе» (Дзёсуйки), официальных записях сёгуната о водоснабжении, есть схема Мидзубанъя (коллекция Национального архива)

Таким образом, в районе Найто синдзюку располагались важные инфраструктурные объекты периода Эдо. Неудивительно, что правительство стало уделять внимание этому району при строительстве железнодорожных станций в годы Мэйдзи.

Деревня Цунохадзу, где была построена станция Синдзюку, находилась примерно в 900 метрах от Найто синдзюку и Ёцуя оокидо – вероятно, там было легче приобрести землю, поэтому и было выбрано это место. Также предполагают, что для существовавшего замысла строительства линии Яманотэ эта деревня была более подходящим местом для прокладки кольцевой линии.

Неожиданная связь между Синдзюку и водой

Выше говорилось, что это место при административном делении отнесли к посёлку Ёдобаси уезда Минами-Тосима. С древних времён там существовал Ёдобаси, «мост Ёдо».

Первоначально этот мост находился на границе современных районов Синдзюку и Накано, и якобы когда третий сёгун Токугава Иэмицу приехал на соколиную охоту, местность ему напомнила пейзажи Ёдо в земле Ямасиро (современная префектура Киото). Неизвестно, действительно ли это так, существуют и другие теории происхождения данного названия.

После этого название закрепилось за территорией в нынешней зоне Западного выхода станции Синдзюку, и так же назвали токийский район Ёдобаси, который позднее вошёл в состав района Синдзюку. Кстати, название магазина «Ёдобаси камэра», который многие люди старшего поколения знают по рекламе магазина перед Западным выходом станции Синдзюку, тоже происходит отсюда.

О происхождении слов «Цунохадзу» и «Ватанабэ» говорят, что местный староста Ватанабэ Ёхей (или Кобэй) носил трость с оленьим рогом, либо же что у него была необычная причёска, напоминающая олений рог или V-образный хвостовик стрелы.

Топоним Цунохадзу практически исчез, сохранившись лишь в названии подземного перехода Цунохадзу гадо, соединяющего Восточный и Западный выходы станции Синдзюку. Кроме того, в парке Синдзюку-тюо сохранилось святилище Дзюнисо Кумано, связанное с Тремя горами Кумано (Кумано сандзан) в земле Кии. Оно было основано в годы Оэй (1394-1428), и, согласно одной из версий, средства на его постройку собирал Ватанабэ Ёхэй.



Cвятилище Дзюнисо Кумано (PIXTA)



Ёмкость для воды с вырезанным именем Оота Нампо (PIXTA)

На территории стоит каменная ёмкость для воды, на которой выгравировано имя Оота Нампо (1749-1823), поэта, слагавшего «безумные стихи» кёка в конце периода Эдо. Она признана материальной культурной ценностью района Синдзюку. На левой её стороне также есть слово «Ёдобаси». Место, где расположен парк Синдзюку-тюо в Ёдобаси, славилось живописными водными пейзажами. Когда-то здесь было много водоёмов, и в этих местах любили отдыхать жители Эдо. Здесь существовали также большие и малые водопады и водяные мельницы.



Гравюра в «Иллюстрированной книге сувениров Эдо» (Эхон эдо миягэ), изображающая Большой водопад Ёдобаси (Ёдобаси оотаки) Отаки (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В 1886 году эпидемия холеры, вызванная водой из Тамагава Джосуи, унесла жизни более 9800 человек, что побудило правительство Мэйдзи приступить к развитию современного водоснабжения, и в этом районе была построена водоочистная станция. С момента завершения строительства в 1898 году и до переноса станции в 1965 году нынешний район небоскрёбов представлял собой огромный резервуар, полный воды.



Ныне не существующая водоочистная станция Ёдобаси. Так выглядел район нынешней высотной застройки в субцентре Синдзюку 59 лет назад (фотография сделана в апреле 1965 года, Jiji Press)

Площадь резервуара составляла около 340 000 квадратных метров, то есть примерно в 7 раз больше площади стадиона «Токио доум». Павильон в западном стиле «Фудзимидай роккакудо», который представляет собой смотровую площадку с видом на гору Фудзи, где отдыхали рабочие водоочистных сооружений, до сих пор можно видеть в парке Синдзюку-тюо.

Здесь есть и ещё одна связанная с водой достопримечательность. Это поилка для лошадей, которая стоит на площади перед домом моды Shinjuku ALTA.



Поилка для лошадей на площади у Восточного выхода. Её мало кто замечает (PIXTA)

Для улучшения водоснабжения правительство направило в Европу инженера-строителя Накадзиму Эйдзи, чтобы он познакомился с передовыми западноевропейскими технологиями, и Лондонская ассоциация поилок подарила ему эту поилку для лошадей. Она была установлена напротив бывшей мэрии Токио (ныне – Токийский международный форум), из неё поили лошадей, которые тянули экипажи. Из-за Великого землетрясения Канто и войны на Тихом океане её несколько раз перемещали, а в 1957 году она была установлена на водоочистной станции Ёдобаси. В 1964 году поилку переместили на нынешнее место у Восточного выхода со станции Синдзюку.

Воды в ней сейчас уже нет, но она стала памятником «Источник для всех», повествующий об истории города.

Общие сведения о станции Синдзюку

Введена в эксплуатацию 1 марта 1885 г.

Среднее количество пассажиров в день: 602 558 человек (1-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия токийского метро Маруноути, линии Синдзюку и Ооэдо метро Тоэй, линия Кэйо и Син-Кэйо, Одавара Одакю, линия Синдзюку компании Сэйбу (примерно в 5 минутах ходьбы), линии JR Собу, Тюо, Тюо хонсэн, Сайкё, Сёнан Синдзюку

Фотография к заголовку: Выход Косю станции Синдзюку (совр. Южный выход, здание справа) и стоянка поездов на станции в конце годов Мэйдзи (1868-1912). Виднеющаяся позади эстакада – линия Косю кайдо. Здание на фотографии – станция, которую перенесли в 1906 году, а самая первая располагалась там, где сейчас находится «Руминэ эсуто» и Восточный выход (предоставлено Железнодорожным музеем)