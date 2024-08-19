История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?
Синдзюку (JY17): огромный терминал под названием «Новая станция»Общество Культура История
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Сельские районы неподалёку от Сибуя
Станция Синдзюку открылась 1 марта 1885 года. В то время это была одна из станций линии Синагава Японской железной дороги, соединяющей Синагаву и Акабанэ. Эта линия впоследствии превратилась в современную линию Яманотэ.
На момент открытия территория, включающая Ниси-Синдзюку и Кабукитё, относилась к деревне Цунохадзу. С введением системы посёлков и деревень в 1881 году (21 год Мэйдзи) она стала называться Ватанабэ в Цунохадзу посёлка Ёдобаси уезда Минами-Тосима.
На момент первой национальной переписи населения 1920 года, 39 лет спустя, население посёлка составляло 40 000 человек, и он занимал 66-е место среди посёлков Японии. В посёлке Сибуя возле станции Сибуя, открывшейся в тот же день, что и станция Синдзюку, жило 81 000 человек, это был один из самых населённых посёлков в стране. Таким образом, район Синдзюку был гораздо менее развит, чем Сибуя.
Однако в 1889 году открылась железная дорога Кобу (сейчас – часть линии Тюо), за ней в 1916 году начала работать линия Кэйо, а в 1927 году – линия Одакю, и станция превратилась в большой транспортный узел. В 1952 году также открылся участок Такаданобаба-Синдзюку линии Сэйбу Синдзюку.
В связи с развитием района в 1920 году здесь появился кинотеатр «Мусасино-кан». После этого в районе Синдзюку один за другим стали появляться кинотеатры и театры, а в начале годов Сёва (1926-1989) открылись такие универмаги, как «Мицукоси Синдзюку макэтто» и магазин кимоно «Исэтан».
Район Синдзюку был полностью разрушен бомбардировкой во время воздушных налётов в период Второй мировой войны. После войны появились планы построить здесь зал для выступлений Кабуки. План не был реализован из-за финансовых трудностей, и вместо театра Кабуки был построен театр «Синдзюку Кома», место выступлений легендарных исполнителей песен в жанре энка. Хотя первоначальный план провалился, он оставил после себя название квартала – Кабукитё, то есть «квартал Кабуки». Помимо «Синдзюку Кома», здесь также есть кинотеатры и танцевальные залы – Кабукитё превратился в крупный развлекательный район, который до сих пор привлекает множество посетителей.
Найто синдзюку и Ёцуя оокидо
Название станции Синдзюку, «новая станция (тракта)» происходит от станционного посёлка Найто синдзюку, «новая станция Найто». В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) годов Бунка и Бунсэй (1804-1830) говорится, что для посёлка «Отрезали часть усадьбы, пожалованной Найто Ямато-но ками, чтобы передать правительству (то есть сёгуну)».
Изначально первый станционный посёлок (сюкуба) на тракте Косю кайдо, одном из пяти главных трактов страны, назывался Такаидо. Он располагался слишком далеко, в четырёх ри (около 16 км) от исходного пункта эдоских трактов в Нихомбаси, так что сёгунат отобрал часть обширного поместья у фудай даймё Найто и основал новый станционный посёлок. Так и появился Найто синдзюку, «новый станционный посёлок Найто».
В станционных посёлках в период Эдо жили куртизанки мэсимори-онна, которые обслуживали путешествующих мужчин. Возможно, из опасений, что в Найто синдзюку расцветёт проституция и посёлок станет источником морального разложения, сёгунат приостановил его функции как станции на 54 года, начиная с 3 года Кёхо (1718). За исключением этого периода Найто синдзюку был одним из четырёх наиболее процветающих станционных посёлков наряду с Синагавой на тракте Токайдо, Итабаси на тракте Накасэндо и Сэндзю, располагавшимся у начала трактов Никко и Осю.
Следует сказать о двух местах рядом с Найто синдзюку – Ёцуя оокидо и Мидзубанъя.
Ёцуя оокидо – это застава, располагавшаяся недалеко от современного перекрёстка Ёцуя 4-тёмэ в районе Синдзюку. В период Эдо было запрещено провозить огнестрельное оружие, а жёнам феодалов даймё, жившим в Эдо, запрещалось выезжать из города – при системе обязательного прибытия на службу в Эдо (санкин котай) семьи феодалов жили в Эдо, а сами даймё проводили часть своего времени там же на службе сёгуну. Застава Ёцуя оокидо должна была контролировать выполнение этих запретов.
Мидзубанъя – конечный пункт акведука Тамагава (Тамагава дзёсуй), который представлял собой искусственный водовод общей длиной около 43 километров, который начинался на территории нынешнего города Хамура в Токио. Это был открытый канал, текущий на уровне земли, и перед входом в город Эдо предписывалось в санитарных целях избавляться от мусора, чтобы не загрязнять акведук, которым пользовалось множество людей. Это контролировалось в учреждении Мидзубанъя, располагавшемся в Ёцуя оокидо.
Таким образом, в районе Найто синдзюку располагались важные инфраструктурные объекты периода Эдо. Неудивительно, что правительство стало уделять внимание этому району при строительстве железнодорожных станций в годы Мэйдзи.
Деревня Цунохадзу, где была построена станция Синдзюку, находилась примерно в 900 метрах от Найто синдзюку и Ёцуя оокидо – вероятно, там было легче приобрести землю, поэтому и было выбрано это место. Также предполагают, что для существовавшего замысла строительства линии Яманотэ эта деревня была более подходящим местом для прокладки кольцевой линии.
Неожиданная связь между Синдзюку и водой
Выше говорилось, что это место при административном делении отнесли к посёлку Ёдобаси уезда Минами-Тосима. С древних времён там существовал Ёдобаси, «мост Ёдо».
Первоначально этот мост находился на границе современных районов Синдзюку и Накано, и якобы когда третий сёгун Токугава Иэмицу приехал на соколиную охоту, местность ему напомнила пейзажи Ёдо в земле Ямасиро (современная префектура Киото). Неизвестно, действительно ли это так, существуют и другие теории происхождения данного названия.
После этого название закрепилось за территорией в нынешней зоне Западного выхода станции Синдзюку, и так же назвали токийский район Ёдобаси, который позднее вошёл в состав района Синдзюку. Кстати, название магазина «Ёдобаси камэра», который многие люди старшего поколения знают по рекламе магазина перед Западным выходом станции Синдзюку, тоже происходит отсюда.
О происхождении слов «Цунохадзу» и «Ватанабэ» говорят, что местный староста Ватанабэ Ёхей (или Кобэй) носил трость с оленьим рогом, либо же что у него была необычная причёска, напоминающая олений рог или V-образный хвостовик стрелы.
Топоним Цунохадзу практически исчез, сохранившись лишь в названии подземного перехода Цунохадзу гадо, соединяющего Восточный и Западный выходы станции Синдзюку. Кроме того, в парке Синдзюку-тюо сохранилось святилище Дзюнисо Кумано, связанное с Тремя горами Кумано (Кумано сандзан) в земле Кии. Оно было основано в годы Оэй (1394-1428), и, согласно одной из версий, средства на его постройку собирал Ватанабэ Ёхэй.
На территории стоит каменная ёмкость для воды, на которой выгравировано имя Оота Нампо (1749-1823), поэта, слагавшего «безумные стихи» кёка в конце периода Эдо. Она признана материальной культурной ценностью района Синдзюку. На левой её стороне также есть слово «Ёдобаси». Место, где расположен парк Синдзюку-тюо в Ёдобаси, славилось живописными водными пейзажами. Когда-то здесь было много водоёмов, и в этих местах любили отдыхать жители Эдо. Здесь существовали также большие и малые водопады и водяные мельницы.
В 1886 году эпидемия холеры, вызванная водой из Тамагава Джосуи, унесла жизни более 9800 человек, что побудило правительство Мэйдзи приступить к развитию современного водоснабжения, и в этом районе была построена водоочистная станция. С момента завершения строительства в 1898 году и до переноса станции в 1965 году нынешний район небоскрёбов представлял собой огромный резервуар, полный воды.
Площадь резервуара составляла около 340 000 квадратных метров, то есть примерно в 7 раз больше площади стадиона «Токио доум». Павильон в западном стиле «Фудзимидай роккакудо», который представляет собой смотровую площадку с видом на гору Фудзи, где отдыхали рабочие водоочистных сооружений, до сих пор можно видеть в парке Синдзюку-тюо.
Здесь есть и ещё одна связанная с водой достопримечательность. Это поилка для лошадей, которая стоит на площади перед домом моды Shinjuku ALTA.
Для улучшения водоснабжения правительство направило в Европу инженера-строителя Накадзиму Эйдзи, чтобы он познакомился с передовыми западноевропейскими технологиями, и Лондонская ассоциация поилок подарила ему эту поилку для лошадей. Она была установлена напротив бывшей мэрии Токио (ныне – Токийский международный форум), из неё поили лошадей, которые тянули экипажи. Из-за Великого землетрясения Канто и войны на Тихом океане её несколько раз перемещали, а в 1957 году она была установлена на водоочистной станции Ёдобаси. В 1964 году поилку переместили на нынешнее место у Восточного выхода со станции Синдзюку.
Воды в ней сейчас уже нет, но она стала памятником «Источник для всех», повествующий об истории города.
Общие сведения о станции Синдзюку
- Введена в эксплуатацию 1 марта 1885 г.
- Среднее количество пассажиров в день: 602 558 человек (1-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)
- Маршруты: линия токийского метро Маруноути, линии Синдзюку и Ооэдо метро Тоэй, линия Кэйо и Син-Кэйо, Одавара Одакю, линия Синдзюку компании Сэйбу (примерно в 5 минутах ходьбы), линии JR Собу, Тюо, Тюо хонсэн, Сайкё, Сёнан Синдзюку
Фотография к заголовку: Выход Косю станции Синдзюку (совр. Южный выход, здание справа) и стоянка поездов на станции в конце годов Мэйдзи (1868-1912). Виднеющаяся позади эстакада – линия Косю кайдо. Здание на фотографии – станция, которую перенесли в 1906 году, а самая первая располагалась там, где сейчас находится «Руминэ эсуто» и Восточный выход (предоставлено Железнодорожным музеем)