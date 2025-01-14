Уэно (JY05): огромный токийский терминал в ключевой точке города у монастыря Канъэйдзи, оберегавшего Эдо от злых сил

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В семнадцатой статье мы расскажем о станции Уэно, которая известна как «северные ворота Токио». Станции присвоен кодовый номер JY05, и она находится в ведении компании JR East.

Первое кирпичное здание вокзала, уничтоженное Великим землетрясением Канто

Станция Уэно открылась 28 июля 1883 года.

Это была начальная станция для поездов, перевозивших грузы и почту между Уэно и Кумагая (префектура Сайтама), которыми управляла частная железнодорожная компания «Ниппон тэцудо», и первое временное здание станции было деревянным. Уже в следующем году с открытием участка Кумагая-Такасаки начались также пассажирские перевозки, а первое кирпичное здание вокзала было построено в 1885 году.



Кирпичное здание вокзала, построенное в 1885 году. Фотография годов Тайсё (1912-1926) (источник: Kajima Construction Co., Ltd.)

В 1906 году компания «Ниппон тэцудо» была национализирована, а три года спустя, в 1909 году, маршрут Синагава-Икэбукуро-Табата получил название «линия Яманотэ». В том же году началось сообщение между Карасумори (сейчас – Симбаси), Синагавой, Синдзюку, Икэбукуро, Табатой и Уэно, и эта станция стала крупным терминалом, обслуживающим несколько маршрутов.

1 сентября 1923 года произошло Великое землетрясение Канто, в результате которого первоначальное здание вокзала рухнуло, осталась лишь небольшая часть внешних стен. Сравнение фотографий до и после землетрясения показывает, насколько обширным был ущерб.



Раскрашенная фотография времён конца эпохи Мэйдзи до 1923 года (цифровой архив городской библиотеки Тайто)



Обгоревшие руины станции Уэно сразу после Великого землетрясения Канто, снятые под тем же углом, что и фотография выше (цифровой архив городской библиотеки Тайто)

После землетрясения использовалось временное деревянное здание станции, а в 1930 году начались работы по реконструкции, и второе здание вокзала было завершено в 1932 году. Фотография к заголовку сделана во время церемонии открытия, состоявшейся 2 и 3 апреля того же года, и на ней мы видим заполненную людьми привокзальную площадь. На мероприятии также присутствовали многие представители правительства и строительных компаний – вероятно потому, что станция Уэно была крайне важной для Токио. Это второе здание вокзала стало основой для нынешнего вокзала.

Станция была построена в местности Уэнодай, расположенной на восточной оконечности плато Мусасино.

Почва в Уэнодай твёрдая, дилювиальная, но местность ниже состояла из рыхлого аллювиального грунта, из-за чего там нельзя было строить жилые постройки, поэтому в период Эдо по распоряжению сёгуната местность засыпали землёй и песком, создав территорию под жильё. Район с дилювиальным грунтом получил название Яманотэ, «Гористая сторона», а места аллювиальной почвой – Ситамати, «Нижний город».

Станция Уэно – огромное сооружение, стоящее на скале, расположенной на границе этих двух геологических образований.

Если вы идёте от выхода Синобадзу со станции Уэно до выхода, ведущего в парк Уэно, вам придётся преодолеть крутой подъём, и при взгляде со стороны хорошо видно, что здание вокзала стоит на склоне.

На вершине холма находятся Национальный музей западного искусства и Токио Бунка Кайкан – дворец культуры. Эта территория находится на высоте от 18 до 19 метров над уровнем моря, и до застройки она выглядела как небольшая гора. Те, кто давно живут здесь, называют этот район «горой Уэно».



Площадь перед станцией Уэно, 1951 год (коллекция Железнодорожного музея)

Когда появился топоним «Уэно»?

Существуют различные теории происхождения топонима «Уэно» («Верхнее поле»).

Это место располагается на небольшом холме и представляло собой поле, заросшее травой, как указывает «Карта древнего Эдо с пояснениями» (Эдо око дзу сэцу);

Ландшафт местности напоминал Уэно в земле Ига (совр. преф. Миэ), где находились владения правителя земли Идзуми Тодо Такатора, который получил здесь в дар усадьбу в начале периода Эдо (1603-1868), согласно «Пескам Эдо» (Эдо сунако) и «Разным записям о путешествиях» (Юрэки дзакки);

«Уэно», «Верхнее поле», местность получила как своего рода парное к Ситая, «Нижней долине», расположенной на востоке, как сказано в «Размышлениях об Эдо» (Эдо си);

Здесь якобы некоторое время проживал Оно Такамура, придворный аристократ периода Хэйан (794-1192), после того, как исполнял административную должность в земле Кодзукэ (совр. преф. Гумма; Кодзукэ записывается теми же иероглифами, что и Уэно), как сообщают «Записи о происхождении святилища Онотэрудзаки» (Онотэрудзаки дзиндзя энги);

Здесь было много больших деревьев и место было неудобным для проживания людей, там был только птичий помёт, поэтому местность назвали у-э но, «Поле птичьего помёта» (источник неизвестен).

С другой стороны, самый старый документ, в котором встречается топоним «Уэно», относится к периоду Камакура (1192-1333). В списке религиозных групп буддийской школы Дзёдо Синсю «Список имён последователей святого Синрана» (Синран сёнин монрё кёмё тё) указано, что монах Какунэн жил в «Уэно», поэтому одна из теорий происхождения топонима состоит в том, что название утвердилось с конца XII до первой половины XIV века. Однако невозможно сказать, действительно ли это «Уэно» относится к современному району Уэно в Токио.

Среди вышеперечисленных версий наиболее убедительной является версия «Карты древнего Эдо с пояснениями» (Эдо око дзу сэцу), как говорит историк Ураи Сёко в «Словаре происхождения топонимов Токио» (Токё-но тимэй юрай дзитэн).



Комментарий об Уэно в «Картах древнего Эдо с пояснениями» (Эдо око дзу сэцу) (коллекция Национального архива)

Ураи указывает, что топоним Уэно, скорее всего, возник в годы Буммэй (1469-1487), то есть позднее периода Камакура и раньше, чем говорит версия о правителе земли Идзумо. Теория о том, что Уэно названо в противовес Ситая, не слишком правдоподобна потому, что топоним Ситая сформировался в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590), согласно «Словарю происхождения топонимов Токио», что позднее годов Буммэй. Другие версии также не слишком достоверны.

Подводя итоги, можно предположить, что топоним обозначает расположение Уэно на холме, как говорится в «Картах древнего Эдо с пояснениями».

С Уэно связано и название Уэно Хирокодзи. Хотя оно не сохранилось в названии административных единиц, так называют оживлённый торговый район возле квартала Уэно 3-тёмэ, а также станцию на линии Гиндза токийского метро. В период Эдо его часто называли Ситая Хирокодзи, и то же название использовано в серии гравюр Утагавы Хиросигэ «Сто знаменитых видов Эдо».

Слово хирокодзи, «широкий переулок», изначально был районом эвакуации, куда обычные люди бежали в случае пожара. Сёгунат извлёк уроки из Великого пожара годов Мэйрэки (1657), в результате которого погибло более 68 000 человек, и провёл работы по расширению улиц в нескольких местах по всему городу Эдо, чтобы обеспечить зоны эвакуации на случай пожара. Говорят, что хирокодзи в Уэно был одной из трёх главных зон хирокодзи наряду с подобными площадками в Рёгоку и Асакуса.

Площадка хирокодзи в Уэно была устроена перед воротами монастыря Канъэйдзи, то есть при дороге, которой шли в монастырь паломники, а также связанные с сёгунатом люди, приходившие к могилам сёгунов, поскольку на территории монастыря похоронен ряд сёгунов дома Токугава.



Гравюра «У Чёрных ворот монастыря Канъэйдзи» из книги «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ тоэйдзан куромондзэн), на которой видна обширная площадка хирокодзи в Уэно в период Эдо (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Такое расширение дороги сразу привлекло внимание торговцев, и очень скоро здесь стали открываться магазины и чайные дома. Хирокодзи быстро превратился в оживлённый торговый центр, который выполнял изначальную функцию убежища только во времена чрезвычайных ситуаций. Известнейшим из местных магазинов стала «Мацудзакая», открывшаяся в 4 году Хоэй (1707). В 5 году Мэйва (1768) магазин выкупила располагавшаяся в земле Овари (совр. Нагоя) компания «Итоя», торговавшая кимоно, и магазин в наши дни превратился в известный универмаг, хотя на протяжении своей долгой истории он менял владельцев.

Знаете ли вы, что в парке Уэно есть древний курган?

Первое из знаменитых мест, о которых я хотел бы упомянуть, – это павильон Киёмидзу Каннондо в монастыре Канъэйдзи. Павильон был построен в 8 году Канъэй (1631) по образцу храма Киёмидзудэра в Киото и избежал пожара во время битвы при Уэно, когда отряд Сёгитай в конце периода Эдо оборонялся здесь от войск нового правительства Мэйдзи. Это старейшая сохранившаяся постройка монастыря Канъэйдзи.



Гравюра «Любование цветами сакуры у павильона Киёмидзу» из книги «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ киёмидзу до ханами дзу). Люди возле Киёмидзу Каннондо любуются цветущей сакурой у пруда Синобадзу (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Сцена павильона Киёмидзу Каннондо в монастыре Канъэйдзи(PIXTA)

Это известное место любования цветением сакуры, здесь есть построенная над скалой сцена, и это место проведения ежегодных мероприятий, таких как открытие для публики скрытой главной буддийской статуи храма в Первый день Лошади (хацуума) во втором лунном месяце и заупокойная служба для старых кукол в сентябре.

В период Эдо отсюда открывался панорамный вид на пруд Синобадзу, хотя в наши дни пруд не видно из-за разросшихся деревьев.

Архиепископ (дайсодзё) Тэнкай, первый настоятель монастыря Канъэйдзи, устроил пруд Синобадзу так, чтобы он напоминал озеро Бива у подножья горы Хиэй, где находится главный монастырь той же буддийской школы Тэндай, и потому в центре пруда был создан искусственный остров Бэнтэндзима по образцу острова Тикубу на озере Бива. Это было популярное среди простых жителей Эдо место для прогулок.



Гравюра «Святилище Бэндзайтэн на Срединном острове пруда Синобадзу» из книги «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ синобадзу-но икэ накадзима бэндзайтэн ся). Сейчас пейзаж изменился, прогулочная дорога идёт от точки, с которой показан вид на озеро (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В настоящее время вокруг пруда построена набережная, окружность которой составляет около двух километров, а на подходе к павильону Бэнтэндо на острове Бэнтэндзима стоят ларьки с такояки и прочей уличной едой, что создаёт атмосферу типичного городского места отдыха.

В четырёх минутах ходьбы от Каннондо находится Великий Будда Уэно – Уэно дайбуцу. Это известная статуя будды Шакьямуни, от которой осталось только лицо.

Статую возвели в начале периода Эдо, она несколько раз переживала пожары, и её восстанавливали. Однако после того, как голова отвалилась во время Великого землетрясения Канто в 1923 году, реставрацию не проводили, а в начале Второй мировой войны туловище статуи забрали на металл для армии.

Говорят, что изначально высота статуи составляла около 6 метров. В музее токийского Ситамати района Тайто (сайт на японском языке) продаются открытки с фотографией прежнего облика статуи, но в данный момент в музее идут ремонтные работы по обновлению, его планируют вновь открыть в марте 2025 года.



В том смысле, что «ниже пасть нельзя» и отсюда путь только вверх, голова Великого будды Уэно пользуется популярностью среди учащихся, которые приходят сюда, чтобы помолиться об успехе на экзаменах (PIXTA)

В конце хотелось бы вам представить здешний древний курган. На самом деле в парке Уэно есть погребальное сооружение в форме замочной скважины – курган Сурибатияма. Он расположен рядом с дворцом культуры Токио Бунка Кайкан, в двух минутах от турникетов выхода со станции Уэно в парк.

Полномасштабные раскопки кургана не проводились, так что неизвестно, кто там похоронен, но предполагается, что он был построен примерно 1500 лет назад. Его нынешняя длина составляет 70 метров, длина передней прямоугольной части – 23 метра, круглой задней части – 43 метра. Вершина круглой части примерно на 5 метров возвышается над дорогой. В прошлом сообщали о находках фрагментов керамики и глиняных фигурок в стиле культуры Яёи, и археолог Амакасу Кен также находил фрагменты глиняных фигурок.

Если подняться на вершину кургана по лестнице, установленной на его круглой части, вы окажетесь в небольшом парке со скамейками среди деревьев. Немного найдётся мест, где можно передохнуть на вершине гробницы древних правителей в центре оживлённого города. С наступлением осени его укрывает красочный ковёр из опавших листьев, благодаря чему это место становится ещё более живописным.



Умиротворяющая атмосфера кургана Сурибатияма в центре города (PIXTA)

Уэно-но яма, «гора Уэно», была выбрана для строительства монастыря Канъэйдзи, представляющего буддийскую школу Тэндай на востоке страны, и он был устроен по образцу Энрякудзи, главного монастыря этой школы, расположенного на горе Хиэй возле Киото. Монастырь получил название потому, что он был основан в годы Энряку (782-806), и в случае монастыря Канъэйдзи последовали этому примеру, назвав монастырь в честь годов Канъэй (1624-1644). Поскольку он стал филиалом школы Тэндай в Эдо, его стали называть Тоэйдзан, «Восточной горой Хиэй», то есть восточным аналогом Энрякудзи.

Кроме того, монастырь Энрякудзи расположен к северо-востоку от Киото, и Канъэйдзи также расположен к северо-востоку от замка Эдо – они были призваны оберегать важные политические центры от зла, которое, по поверьям, приходит с северо-востока, из «врат демонов», и мы надеемся, что гора Уэно убережёт нас от бедствий.

Общие сведения о станции Уэно

Введена в эксплуатацию 28 июля 1883 г.

Среднее количество пассажиров в день: 147 777 (9-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия Гиндза токийского метрополитена, линия Хибия, линия Кэйсэй хонсэн (станция Кэйсэй Уэно расположена в одной минуте ходьбы), линии JR Кэйхин-Тохоку, Дзёбан, Такасаки, Тохоку хонсэн, Уэно-Токио, Тохоку синкансэн, Дзёэцу синкансэн, Хокурику синкансэн

Фотография к заголовку: церемония в честь завершения строительства нового здания станции, 1932 год (предоставлено Kajima Construction Co., Ltd.)