Сакура в 2025 году в Японии: февральские холода задерживают цветение

С начала февраля во многих районах прошли снегопады, и цветение сакуры, по-видимому, начнётся позже, чем изначально ожидалось. Однако как раз февральские холода являются сигналом для почек сакуры, которые ощущают скорый приход весны и начинают просыпаться.

Согласно прогнозу цветения сакуры, опубликованному компанией Japan Meteorological Co., Ltd. 13 февраля, температуры в феврале были ниже ожидаемых, из-за чего по всей стране сакура расцветёт позже, чем изначально предполагалось – цветение сдвинется к средней дате или чуть запоздает.

Прогнозируется, что цветение начнётся в Токио около 25 марта. Затем сакура зацветёт на Кюсю и Сикоку, и любоваться цветением сакуры можно будет в районах вдоль побережья Тихого океана к западу от Канто с конца марта по начало апреля. В регионах Тохоку и Хокурику сакура начнёт цвести в апреле. Фронт цветения сакуры достигнет южной оконечности Хоккайдо в конце апреля, а в Саппоро цветы распустятся около 28 апреля, более чем на месяц позже, чем в Токио, благодаря чему праздничный период Золотой недели совпадёт с пиком цветения сакуры.



Источник: Japan Meteorological Co., Ltd.Japan Weather Co., Ltd.

Компания Japan Meteorological Co. прогнозирует время расцвета и пика цветения сакуры в 1000 точках по всей стране, от Хоккайдо до Кагосимы. Прогнозируемые даты начала цветения и полного расцвета для всех точек, а также «счётчик цветения», показывающий процесс развития цветов сакуры, можно найти на веб-сайте компании Weather Navigator. Надеемся, что эта информация поможет вам спланировать любование сакурой и получить от этой весны больше радости.

