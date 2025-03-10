14 лет после Великого восточно-японского землетрясения: текущая ситуация в пострадавших районах и на АЭС «Фукусима-1»

11 марта 2025 года исполнится 14 лет со дня разрушительного Великого восточно-японского землетрясения 2011 года. В данном обзоре представлены ключевые события и изменения последнего года, связанные с пострадавшими регионами и ситуацией на АЭС «Фукусима-1».

Первое извлечение расплавленного ядерного топлива

Компания TEPCO объявила в ноябре 2024 года об успешном пробном извлечении расплавленного топлива (дебриса) из второго энергоблока АЭС «Фукусима-1». Вес извлечённого образца составил около 0,7 грамма. Это первое извлечение дебриса за 13,5 лет после стихийного бедствия. Для проведения детального анализа элементного состава образец будет направлен в исследовательскую лабораторию Японского агентства по атомной энергии (JAEA).

Изначально пробное извлечение планировалось осуществить ещё в 2021 году, однако сроки пришлось перенести из-за технических сложностей при разработке специального оборудования. По текущим оценкам, в энергоблоках 1–3 находится около 880 тонн дебриса. Результаты анализа извлечённого образца послужат основой для разработки комплексной стратегии масштабного извлечения топлива в будущем.



Извлечение обломков с помощью специального оборудования и помещение в контейнер (Фото: TEPCO/Jiji Press)

Продолжается сброс очищенной воды с АЭС

По данным TEPCO, по состоянию на 5 ноября 2024 года общий объем сброшенной в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» составил 78 285 тонн. Эта вода (использованная для охлаждения ядерного топлива загрязненная вода, из которой в процессе фильтрации были удалены радиоактивные вещества, но частично сохранился трудноудаляемый тритий и некоторые другие элементы) продолжает сбрасываться в 2024 финансовом году. В связи с освобождением резервуаров для хранения очищенной воды компания TEPCO в феврале 2025 года приступила к демонтажу части пустых ёмкостей.



Демонтируемые резервуары для хранения очищенной воды = 14 февраля 2025 года, утро, территория АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO [предоставлено компанией TEPCO] (Jiji Press)

Загрязненная вода продолжает ежедневно образовываться на территории АЭС, и её очистка с помощью установки для удаления радионуклидов (ALPS) также продолжается. Ожидается, что сброс очищенной воды будет продолжаться как минимум около 20 лет, и требуются эффективные меры по сокращению самого объёма образующейся загрязненной воды.

Правительства Японии и Китая в сентябре 2024 года достигли соглашения об участии Китая в системе мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Появилась возможность поэтапного возобновления импорта японских морепродуктов после того, как китайские исследовательские институты подтвердят их безопасность.

Продолжается дезактивация «специальных зон для возвращения жителей»

В результате выброса и распространения радиоактивных веществ после аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO, отдельные районы семи муниципальных образований вблизи АЭС по-прежнему остаются в статусе зон эвакуации (территории с ограниченным доступом для возвращения).

Правительство определило «специальные зоны восстановления и возрождения» (зоны восстановления) в шести посёлках труднодоступной территории, где приоритетно проводится дезактивация. Начиная с июня 2022 года постепенно снимались приказы об эвакуации, и к маю 2023 года все ограничения в зонах восстановления были отменены. Несмотря на то, что в зонах восстановления продолжается развитие инфраструктуры, количество жителей, возвращающихся из мест эвакуации, пока остаётся незначительным.

В городе Футаба, где возвращение жителей началось позднее всех (частичная отмена приказа об эвакуации в августе 2022 года), в мае 2024 года впервые за 14 лет прошло шествие «Возвращающихся всадников» (Каэри-ума гёрэцу) – торжественное возвращение конных воинов, участвовавших в празднике «Сома номаои».

В связи с изменением законодательства в июне 2023 года правительство создало новую категорию «специальных зон для возвращения жителей», что позволяет отменить приказ об эвакуации в труднодоступных районах за пределами зон восстановления. Планы были утверждены для городов Окума, Футаба, Намиэ и Томиока, где уже начались работы по дезактивации.

В декабре 2024 года правительство организовало совещание всех министров для конкретизации вопросов повторного использования и утилизации почвы, полученной в результате дезактивации после аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO. До весны 2025 года будут разработаны основные принципы для реализации окончательного захоронения дезактивированной почвы за пределами префектуры Фукусима к марту 2045 года, как это предусмотрено законом.

Судебные иски, связанные с атомными электростанциями

В декабре 2024 года Высокий суд Осаки пересмотрел решение суда первой инстанции Киото по иску 166 человек, эвакуированных в префектуру Киото после аварии на АЭС «Фукусима-1», которые требовали компенсации от государства и компании TEPCO. Суд отменил ответственность государства, признанную судом первой инстанции, и обязал только TEPCO выплатить компенсацию в размере более 100 миллионов иен. После того как Верховный суд в 2022 году отклонил ответственность государства в предыдущих судебных разбирательствах по делам эвакуированных, судебные решения продолжают следовать этому прецеденту.

Энергоблок АЭС «Онагава» компании Tohoku Electric Power (расположенной в городах Онагава и Исиномаки префектуры Мияги) возобновил свою работу в октябре 2024 года — впервые за 13 лет и 7 месяцев после Великого восточно-японского землетрясения. Местные жители подали апелляцию на решение суда первой инстанции, требуя приостановить эксплуатацию станции из-за неэффективности плана эвакуации на случай серьёзной аварии. В ноябре Высокий суд Сендая поддержал решение районного суда Сендая первой инстанции и отклонил апелляцию жителей.

Великое восточно-японское землетрясение 11 марта 2011 года в 14:46 у побережья Санрику произошло мощное землетрясение магнитудой 9,0. Максимальная интенсивность землетрясения в 7 баллов была зарегистрирована в городе Курихара в северной части префектуры Мияги. В восьми префектурах – Иватэ, Мияги, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама и Тиба – интенсивность землетрясения составила 6 и более баллов. Сразу после этого на обширную прибрежную территорию обрушилось масштабное цунами, достигшее высоты более 9,3 метров в городе Сома префектуры Фукусима, более 8,6 метров в городе Исиномаки префектуры Мияги и 8,5 метров в городе Мияко префектуры Иватэ. Сразу после катастрофы число эвакуированных составило около 470 000 человек. Количество временных жилищ достигло максимума в 124 000 единиц. Согласно Агентству по восстановлению, общее число погибших, включая смерти, связанные с последствиями стихийного бедствия, составило 19 775 человек, число пропавших без вести — 2550 человек, полностью разрушено 122 050 жилых домов. По состоянию на ноябрь 2023 года более 29 000 человек всё ещё продолжали жить в эвакуации.

Фотография к заголовку : Впервые за 14 лет возрождённая конная процессия самураев в городе Футаба, префектура Фукусима, 26 мая 2024 года, город Футаба, префектура Фукусима (© Jiji)