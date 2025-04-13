Наследование бизнеса в Японии: две трети детей не берут на себя управление компаниями своих родителей, выбирая другое занятие

В Японии всё чаще малые и средние предприятия прекращают свою деятельность или передают её другим из-за отсутствия преемников. Возможно, когда дети при взрослении видят проблемы, с которыми сталкиваются их родители в бизнесе, они далеко не всегда хотят унаследовать семейное дело.

Компания Pair Capital (район Сибуя, Токио), занимающаяся посреднической деятельностью в сфере слияний и поглощений, после предварительного опроса 3000 человек в возрасте 20–69 лет по всей стране выбрала 537 человек, родители которых являются самозанятыми, и провела опрос по вопросам наследования бизнеса.

Из 537 человек 18,6% уже взяли под свой контроль компанию-учредителя, 16,8% планировали сделать это в будущем, а 64,6% не имели намерения управлять компанией.

На вопрос о причинах нежелания наследовать управление компанией те, кто не намерен перенимать управление, чаще всего отвечали, что хотят заниматься чем-то другим (51,3%), затем следовали ответы о нестабильности такой жизни (32,0%) и нежелании брать на себя ответственность (23,3%).

Когда людей, чьи родители владеют бизнесом или работают не по найму, спросили, хотели бы они иметь ту же профессию, что и родители, 68% ответили отрицательно. Наиболее распространённой причиной было ощущение сложности их занятия (49,0%), затем следовали ответы «Уже решил, чем хочу заниматься в другом месте» (32,4%) и «Не считаю, что смогу заработать достаточно денег» (22,6%). Возможно, именно потому, что они видели трудности, с которыми сталкивались их родители, у них с раннего возраста постепенно формируется ощущение нежелания брать на себя управление бизнесом.

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