Старение общества в Японии затрагивает и руководство компаний: средний возраст президентов перешагнул 60-летний рубеж

По мере старения общества возрастает и средний возраст президентов компаний. В наше время люди и после 60 лет сохраняют активность, однако у многих глав компаний нет тех, кому они могли бы передать дела, и возникают проблемы с преемственностью бизнеса.

Согласно «Национальному анализу возраста президентов», который ежегодно проводит Агентство кредитных исследований Teikoku Databank, средний возраст президентов по стране увеличился на 0,2 года по сравнению с предыдущим годом до 60,1 года, что является рекордным показателем с момента начала исследования в 1990 году. По возрастному составу лидирует группа 60-69 лет, 27,3%, следующая – от 50 до 59 лет, 26,9%, и на третьем месте президенты в возрасте от 70 до 79 лет, 20,3%.

Что касается президентов компаний, акции которых представлены на бирже, то их средний возраст составил 58,7 года, как и в прошлом году.

Средний возраст президентов по отраслям составлял 62,2 года для работы с недвижимостью, 61,3 года для обрабатывающей промышленности, 61 для оптовой торговли и 60,2 года для розничной торговли, во всех случаях их возраст выше среднего, а большинству президентов компаний недвижимости было за 70.

Если посмотреть на возрастной состав президентов по возрасту самих компаний, то мы увидим, что в компаниях, работающих менее 10 лет, среди возрастных групп президентов больше всего людей в возрасте 40-49 лет (34,5%), тогда как президенты компаний, ведущих бизнес 30-50 лет, чаще всего президенты относятся к группам 60-69 и 70-79 лет (по 29,3%). В самых старых компаниях с возрастом 50-100 лет и 100 лет и более президенты чаще относятся к возрастной группе 60-69 лет, возглавляя соответственно 29,7% и 32,7% таких компаний.

Повышение среднего возраста президентов свидетельствует о том, что многие люди продолжают оставаться на посту независимо от возраста. С другой стороны, согласно опросу Teikoku Databank, в 65,1% компаний нет преемников. Компания отмечает, что «срочно необходима подготовка к беспрепятственной преемственности бизнеса, чтобы сохранить накопленные до сих пор секреты бизнеса и его историю».

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