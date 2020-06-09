В Японии в целях профилактики деменции создано приложение для смартфона

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Японское правительственное учреждение разработало приложение для смартфонов, предназначенное для предотвращения развития деменции у пожилых людей в условиях ограничений на выход из дома и деятельности вне дома из-за новой вспышки коронавируса.

Национальный центр гериатрии и геронтологии считает, что в результате воздержания от выхода из дома пожилые люди могут подвергаться большему риску слабоумия, а также снижения физической силы до уровней, когда за ними потребуется уход.

Приложение, которое можно скачать бесплатно, позволяет пользователям создавать маршруты для прогулок в парки или другие места и показывает 50 видов упражнений, которые можно выполнять дома.

Позже институт добавит в приложение больше функций – например, предоставит пользователям видео для упражнений на вычисления и словесные игры. Кроме того, центр планирует помочь пожилым людям пользоваться услугами доставки еды Uber Eats и интернет-магазинов Amazon, чтобы поддерживать связь с обществом.

Согласно опросу, проведенному центром 23-27 апреля, когда во всей стране действовало чрезвычайное положение в связи с кризисом коронавируса, только 50% ответивших пожилых людей сказали, что занимались физкультурой.

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