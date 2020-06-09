В Японии в целях профилактики деменции создано приложение для смартфона

Общество

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Японское правительственное учреждение разработало приложение для смартфонов, предназначенное для предотвращения развития деменции у пожилых людей в условиях ограничений на выход из дома и деятельности вне дома из-за новой вспышки коронавируса.

Национальный центр гериатрии и геронтологии считает, что в результате воздержания от выхода из дома пожилые люди могут подвергаться большему риску слабоумия, а также снижения физической силы до уровней, когда за ними потребуется уход.

Приложение, которое можно скачать бесплатно, позволяет пользователям создавать маршруты для прогулок в парки или другие места и показывает 50 видов упражнений, которые можно выполнять дома.

Позже институт добавит в приложение больше функций – например, предоставит пользователям видео для упражнений на вычисления и словесные игры. Кроме того, центр планирует помочь пожилым людям пользоваться услугами доставки еды Uber Eats и интернет-магазинов Amazon, чтобы поддерживать связь с обществом.

Согласно опросу, проведенному центром 23-27 апреля, когда во всей стране действовало чрезвычайное положение в связи с кризисом коронавируса, только 50% ответивших пожилых людей сказали, что занимались физкультурой.

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛による高齢者の認知症や要介護状態になるのを予防するため開発されたスマートフォン用アプリ「オンライン通いの場」＝５日午後、厚生労働省

[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]

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