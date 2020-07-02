Количество исчезновений страдающих деменцией людей в Японии растёт седьмой год подряд

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Токио, 2 июля (Jiji Press). Количество заявлений об исчезновении страдающих деменцией людей в Японии в прошлом году выросло на 552 по сравнению с предыдущим годом до 17 479, согласно опубликованным данным полиции.

Годовой показатель растёт седьмой год подряд с момента, когда Национальное полицейское управление начало собирать такие данные в 2012 году.

В прошлом году выявлено местонахождение 16 775 таких больных, в том числе тех, о пропаже которых заявляли в 2018 году или ранее, в 460 случаях подтверждена смерть.

В 99% случаев страдающих деменцией обнаруживают в течение недели, и более чем в 70% случаев – в течение суток.

Общее количество людей, пропавших без вести в прошлом году, сократилось на 1029 до 86 933 человек.

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