Манга предсказывает катастрофу в Японии в июле: беспочвенные слухи о вероятном мощном землетрясении отпугивают некоторых туристов

Распространяемые в Интернете слухи о том, что 5 июля в Японии произойдёт сильное землетрясение, не имеют под собой никаких научных оснований, однако они приводят к тому, что потенциальные туристы из Гонконга и других мест воздержались от поездки.

Предсказанная катастрофа

Слухи о сильном землетрясении, которое якобы может произойти в Японии 5 июля 2025 года, основаны на предсказании такой катастрофы во сне в комиксе художника-мангака Тацуки Рё 2021 года. Хотя нет никаких научных доказательств такой катастрофы, распространение «пророчества» в социальных сетях привело к снижению в Японии числа туристов из Гонконга.

Июньский опрос показал, что 49,4% японцев слышали слухи о пророчестве, а 50,6% – нет. Опрос проводился Sky Perfect JSAT и охватил 1000 человек по всей стране в возрасте от 15 до 69 лет.

Самый высокий процент людей, которые знали об этом слухе, был среди женщин в возрасте до 20 лет (61,4%) и 50-59 лет (57,8%). Среди мужчин чаще знали люди до 20 лет (54,2%) и 20-29 лет (51,8%).

Из 494 человек, слышавших такие слухи, большая часть узнала о них из YouTube (27,7%), другими источниками были телевидение (25,7%), онлайн-новости (24,1%), семья/друзья (21,5%) и X (ранее Twitter) (20,4%).

YouTube был популярным источником среди мужчин, в то время как многие люди старше 40 лет слышали о слухах по телевизору, а молодёжь – из X. TikTok был популярен среди девочек до 20 лет.

На вопрос, какой достоверный источник новостей они используют ежедневно, 41,9% респондентов ответили, что это телевидение, 25,6% – онлайн-новости и 21,8% – газеты (включая цифровые версии).

Телевидение оказалось на первом месте среди всех возрастов, но среди возрастных категорий доля тех, кто его выбрал, заметно отличается – 71,7% в случае людей в возрасте 60-69 лет и 24,7% среди людей 20-29 лет.

Фотография к заголовку: PIXTA

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