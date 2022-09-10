В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними

В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с нимиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Компания SBI, занимающаяся краткосрочным страхованием и расположенная в токийском районе Минато, провела анкетирование людей, живущих в собственном жилье (отдельных домах и кондоминиумах) по всей стране об опасениях, связанных со стихийными бедствиями. Чаще всего, в 56,7% случаев, люди опасаются землетрясения и цунами.
60,9 % респондентов считают, что вблизи их места жительства в ближайшее время может произойти сильное землетрясение, а 66,2 % считают, что землетрясение может нанести значительный ущерб их домам.
Относительно того, о чём больше всего беспокоятся в случае сильного землетрясения, 59,7% респондентов ответили «безопасность семьи», за этим ответом следуют «сейсмическая защита дома», «восстановление повседневной жизни» и «восстановление дома».
Меры по предотвращению последствий стихийных бедствий, которые люди предпринимают дома, включают «подготовку продуктов питания и воды на случай чрезвычайной ситуации» (45,8%), «подготовку вещей для эвакуации» (34,4%) и «закрепление мебели» (31,5%).
Хотя больше всего людей беспокоит обеспечение безопасности членов семьи, только 17,1% сказали, что они уже приняли решение о месте эвакуации с семьёй, а 30,4% ответили, что не принимали никаких конкретных мер.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Возможное сильное землетрясение в Токио может привести к гибели примерно 6100 человек
- Участившаяся сейсмическая активность в Японии: 17 землетрясений интенсивностью 4 и выше за последний месяц
- Япония как сейсмически активный архипелаг: поможет ли создание сети сейсмологических наблюдений в прогнозировании землетрясений?
- Не слишком ли много землетрясений в Японии в этом году?
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Годовщина землетрясения Хансин-Авадзи: уроки бедствия в крупных городах
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Великое восточно-японское землетрясение: пять лет спустя
- Станет ли «Землетрясение Нанкай» более разрушительным, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года?
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь