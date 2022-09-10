В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними

1 сентября в Японии – День предотвращения последствий стихийных бедствий. В этот день в 1923 году произошло Великое землетрясение Канто, в результате которого погибло и пропало без вести более 100 000 человек, в основном в Токио и в Йокогаме. Стихийные бедствия в Японии не редкость, и стоит на всякий случай определить пути эвакуации и принять другие меры.

Компания SBI, занимающаяся краткосрочным страхованием и расположенная в токийском районе Минато, провела анкетирование людей, живущих в собственном жилье (отдельных домах и кондоминиумах) по всей стране об опасениях, связанных со стихийными бедствиями. Чаще всего, в 56,7% случаев, люди опасаются землетрясения и цунами.

60,9 % респондентов считают, что вблизи их места жительства в ближайшее время может произойти сильное землетрясение, а 66,2 % считают, что землетрясение может нанести значительный ущерб их домам.

Относительно того, о чём больше всего беспокоятся в случае сильного землетрясения, 59,7% респондентов ответили «безопасность семьи», за этим ответом следуют «сейсмическая защита дома», «восстановление повседневной жизни» и «восстановление дома».

Меры по предотвращению последствий стихийных бедствий, которые люди предпринимают дома, включают «подготовку продуктов питания и воды на случай чрезвычайной ситуации» (45,8%), «подготовку вещей для эвакуации» (34,4%) и «закрепление мебели» (31,5%).

Хотя больше всего людей беспокоит обеспечение безопасности членов семьи, только 17,1% сказали, что они уже приняли решение о месте эвакуации с семьёй, а 30,4% ответили, что не принимали никаких конкретных мер.

Фотография к заголовку: PIXTA

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