Участившаяся сейсмическая активность в Японии: 17 землетрясений интенсивностью 4 и выше за последний месяц

С марта 2022 года в различных регионах Японии участились землетрясения интенсивностью 4 балла и выше. Это хороший повод, чтобы проверить, в достаточной ли мере мы готовы к стихийным бедствиям, и ещё раз проверить пути эвакуации.

С марта в различных местах часто происходят землетрясения интенсивностью 4 балла и выше.

Во время землетрясения, которое произошло ночью 16 марта у побережья префектуры Фукусима, толчки интенсивностью более 6 баллов наблюдались в городе Томэ префектуры Мияги, городах Минамисома и Сома префектуры Фукусима и в других местах. На линии скоростных поездов Тохоку синкансэн сошёл с рельс поезд и произошло искривление железнодорожных путей, что привело к долгосрочной приостановке движения.

Кроме того, неоднократно случались землетрясения у побережья префектуры Иватэ и у полуострова Ното в префектуре Исикава, эпицентры землетрясений распространились по всей Японии, включая Хюга Нада (у побережья префектуры Миядзаки), Токийский залив, южную часть префектуры Киото, северную часть префектуры Вакаяма и восточную часть префектуры Айти. Живущим в любой точке Японии стоит помнить о возможности землетрясений и подготовиться к возможному стихийному бедствию.

Землетрясения с сейсмической интенсивностью 4 балла и выше в Японии (январь-7 апреля 2022 г.)

Дата Эпицентр Магнитуда Максимальная интенсивность 7 апреля Восток префектуры Айти 4,6 4 6 апреля Север префектуры Вакаяма 3,6 4 6 апреля У побережья префектуры Фукусима 5,2 4 4 апреля У побережья префектуры Фукусима 5,4 4 4 апреля У полуострова Ното 4,3 4 2 апреля Север префектуры Ибараки 4,4 4 31 марта Юг префектуры Киото 4,4 4 31 марта Токийский залив 4,7 4 30 марта У побережья префектуры Иватэ 4,9 4 27 марта Восток региона Хидака (Хоккайдо) 5,1 4 25 марта У побережья префектуры Фукусима 5,2 4 23 марта Район Ното, префектура Исикава 4,3 4 18 марта У побережья префектуры Иватэ 5,6 Более 5 17 марта У побережья префектуры Фукусима 5,5 4 16 марта У побережья префектуры Фукусима 7,4 Более 6 16 марта У побережья префектуры Фукусима 6,1 Менее 5 8 марта У полуострова Ното 4,8 4 18 февраля Префектура Мияги 5,3 4 22 января Хюга Нада (у побережья префектуры Миядзаки) 6,6 Более 5 4 января Рядом с Титидзима (острова Огасавара) 6,1 Более 5

Источник: Японское метеорологическое агентство

Количество землетрясений с сейсмической интенсивностью 4 балла и выше за каждый месяц с 2019 по 2022 год показано на диаграмме (данные за 2022 год – до 7 апреля). С марта 2022 года оно выше обычного уровня, хотя и ненамного. Современной науке трудно точно предсказать, сколько землетрясений произойдет в конкретном регионе в течение какого-то количества дней.

Если вы заметили, что землетрясений становится больше, это хороший повод проверить, насколько хорошо вы подготовлены к стихийным бедствиям. Стоит посмотреть, сколько и каких вещей и продуктов на случай стихийных бедствий у вас запасено, проверить маршруты эвакуации и способы связи с отсутствующими в данный момент рядом членами семьи – всё это может пригодиться в случае чрезвычайной ситуации.

Фотография к заголовку: PIXTA

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