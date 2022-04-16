Участившаяся сейсмическая активность в Японии: 17 землетрясений интенсивностью 4 и выше за последний месяц

Участившаяся сейсмическая активность в Японии: 17 землетрясений интенсивностью 4 и выше за последний месяцОбщество Стихийные бедствия
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С марта в различных местах часто происходят землетрясения интенсивностью 4 балла и выше.
Во время землетрясения, которое произошло ночью 16 марта у побережья префектуры Фукусима, толчки интенсивностью более 6 баллов наблюдались в городе Томэ префектуры Мияги, городах Минамисома и Сома префектуры Фукусима и в других местах. На линии скоростных поездов Тохоку синкансэн сошёл с рельс поезд и произошло искривление железнодорожных путей, что привело к долгосрочной приостановке движения.
Кроме того, неоднократно случались землетрясения у побережья префектуры Иватэ и у полуострова Ното в префектуре Исикава, эпицентры землетрясений распространились по всей Японии, включая Хюга Нада (у побережья префектуры Миядзаки), Токийский залив, южную часть префектуры Киото, северную часть префектуры Вакаяма и восточную часть префектуры Айти. Живущим в любой точке Японии стоит помнить о возможности землетрясений и подготовиться к возможному стихийному бедствию.
Землетрясения с сейсмической интенсивностью 4 балла и выше в Японии (январь-7 апреля 2022 г.)
|Дата
|Эпицентр
|Магнитуда
|Максимальная интенсивность
|7 апреля
|Восток префектуры Айти
|4,6
|4
|6 апреля
|Север префектуры Вакаяма
|3,6
|4
|6 апреля
|У побережья префектуры Фукусима
|5,2
|4
|4 апреля
|У побережья префектуры Фукусима
|5,4
|4
|4 апреля
|У полуострова Ното
|4,3
|4
|2 апреля
|Север префектуры Ибараки
|4,4
|4
|31 марта
|Юг префектуры Киото
|4,4
|4
|31 марта
|Токийский залив
|4,7
|4
|30 марта
|У побережья префектуры Иватэ
|4,9
|4
|27 марта
|Восток региона Хидака (Хоккайдо)
|5,1
|4
|25 марта
|У побережья префектуры Фукусима
|5,2
|4
|23 марта
|Район Ното, префектура Исикава
|4,3
|4
|18 марта
|У побережья префектуры Иватэ
|5,6
|Более 5
|17 марта
|У побережья префектуры Фукусима
|5,5
|4
|16 марта
|У побережья префектуры Фукусима
|7,4
|Более 6
|16 марта
|У побережья префектуры Фукусима
|6,1
|Менее 5
|8 марта
|У полуострова Ното
|4,8
|4
|18 февраля
|Префектура Мияги
|5,3
|4
|22 января
|Хюга Нада (у побережья префектуры Миядзаки)
|6,6
|Более 5
|4 января
|Рядом с Титидзима (острова Огасавара)
|6,1
|Более 5
Источник: Японское метеорологическое агентство
Количество землетрясений с сейсмической интенсивностью 4 балла и выше за каждый месяц с 2019 по 2022 год показано на диаграмме (данные за 2022 год – до 7 апреля). С марта 2022 года оно выше обычного уровня, хотя и ненамного. Современной науке трудно точно предсказать, сколько землетрясений произойдет в конкретном регионе в течение какого-то количества дней.
Если вы заметили, что землетрясений становится больше, это хороший повод проверить, насколько хорошо вы подготовлены к стихийным бедствиям. Стоит посмотреть, сколько и каких вещей и продуктов на случай стихийных бедствий у вас запасено, проверить маршруты эвакуации и способы связи с отсутствующими в данный момент рядом членами семьи – всё это может пригодиться в случае чрезвычайной ситуации.
Фотография к заголовку: PIXTA
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