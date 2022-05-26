Возможное сильное землетрясение в Токио может привести к гибели примерно 6100 человек

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Токио, 25 мая (Jiji Press). Около 6100 человек могут погибнуть в Токио в результате возможного сильного землетрясения, если оно произойдёт непосредственно под южной частью центра японской столицы, сообщила столичная администрация Токио.

Столичная администрация также заявила, что если произойдёт землетрясение магнитудой 7,3, 194 400 зданий в Токио будут повреждены землетрясением или последующими пожарами.

Предполагаемое число погибших примерно на 3500 человек меньше предыдущего прогноза правительства Токио, сделанного в 2012 году. Прогнозируемое число повреждённых зданий сократилось примерно на 109 900 человек, отчасти благодаря прогрессу в работе по повышению сейсмостойкости и огнестойкости домов.

Пересмотренные оценки были приняты на дневном заседании целевой группы столичной администрации по борьбе со стихийными бедствиями во главе с губернатором Токио Коикэ Юрико.

«Исходя из предполагаемого ущерба, столичная администрация приложит все усилия для смягчения последствий стихийного бедствия», – сказала Коикэ на встрече. Администрация Токио рассмотрит меры по дальнейшему уменьшению ущерба от землетрясений и пересмотрит свои планы по борьбе со стихийными бедствиями, стремясь опубликовать проект уже в январе следующего года и формализовать его в начале 2023 финансового года.

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