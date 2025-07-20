В Японии 60% старшеклассников любят натто: 40% мальчиков едят его раз в неделю и чаще

Как показал опрос, в Японии большинство старшеклассников любят натто. Возможно, это связано с тем, что натто хорошо сочетается с рисом и еда становится сытнее.

10 июля в Японии отмечают День натто. Организация YOUTH TIME JAPAN project, представляющая собой сеть клубов и комитетов, объединённых вокруг радиовещательных клубов и студенческих советов в средних школах по всей стране, в середине мая провёл среди старшеклассников анкетирование о натто, получив ответы от 1690 девушек и 1326 юношей.

В ходе опроса 59,9% девушек и 65,5% юношей ответили, что любят натто – похоже, что этот продукт пользуется несколько большей популярностью у мужской части населения.

Среди тех, кто ест натто по меньшей мере раз в неделю, 33,9% девушек и 40,9% юношей ответили, что едят его более одного раза в неделю.

В качестве приправы к натто, которая им больше всего нравится (помимо соуса и горчицы, которые продаются в комплекте с натто), и девушки, и юноши часто называли соевый соус (около 45%), а в качестве топпинга чаще всего выбирали зелёный лук.

Фотография к заголовку: PIXTA

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