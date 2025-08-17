Как проводят досуг в Японии? Путешествия по стране, просмотр фильмов и посещение ресторанов возглавили рейтинг развлечений в 2024 году

Как проводят досуг в Японии? Путешествия по стране, просмотр фильмов и посещение ресторанов возглавили рейтинг развлечений в 2024 годуОбщество Культура Туризм
- Русский
Согласно «Белой книге досуга 2025» (предварительное издание), недавно опубликованной Японским центром производительности труда, наиболее популярным видом досуга по уровню вовлечённости в 2024 году стали туристические поездки по стране (летние и зимние поездки, посещение горячих источников и т. д.)» с 48,3%, заняв первое место третий год подряд. Просмотр видео (включая взятые напрокат и потоковые видео) занял второе место с 38,1%, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Далее следуют посещение ресторанов вне дома (как досуг) с 35,6%, чтение (для развлечения) с 33,8% и прослушивание музыки (потоковое вещание, компакт-диски, пластинки и т. д.) с 33,3%. Посещение кинотеатров заняли седьмое место, а короткие поездки на автомобиле для развлечения – восьмое. По уровню вовлечённости зарубежный туризм составил 6,0%, что на 0,7 пункта больше, чем в предыдущем году.
Опрос проводился онлайн в феврале 2025 года среди мужчин и женщин в возрасте от 15 до 79 лет по всей стране. В нём приняли участие 3467 человек.
Те, кто ответил, что путешествовали по стране, в среднем совершали поездки 4,5 раза в год, тратя в среднем 129 200 йен в год. Ответившие, что ходили в рестораны, делали это в среднем 18,6 раза в год, тратя на это в среднем 65 300 йен.
На вопросы о том, расширился или сократился ли их досуг и расходы на досуг по сравнению с предыдущим годом, вычислили «индекс досуга», придя к выводу, что досуг увеличился на 0,4 (на 3,1 в предыдущем году), а расходы на досуг выросли на 1,4 (на 5,5 в предыдущем году). Оба показателя остались положительными по сравнению с предыдущим годом.
Всё больше людей черпают силы для жизни в досуге
На вопрос о том, что для них важнее, работа или досуг, 67,8% респондентов предпочли досуг, ответив, что скорее находят смысл в досуге, а не в работе (37,8%) или же поскорее выполняют свою работу и максимально используют свободное время (30,0%), составив группу, «ориентированную на досуг». Это самый высокий показатель с момента публикации сопоставимых данных в 2009 году. 20,7% заявили, что «уделяют одинаковое внимание работе и досугу», а 9,3% – что «иногда наслаждаются отдыхом, но больше внимания уделяют работе».
Материалы
- Японский центр производительности, Белая книга по досугу 2025 (Flash-издание)
Фотография к заголовку: PIXTA