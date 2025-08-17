Как проводят досуг в Японии? Путешествия по стране, просмотр фильмов и посещение ресторанов возглавили рейтинг развлечений в 2024 году

Статистика показывает, что самым популярным видом досуга в 2024 году стали путешествия по стране, за ними следуют просмотр фильмов и посещение ресторанов. Число людей, для которых досуг важнее работы, достигло нового рекордного максимума.

Согласно «Белой книге досуга 2025» (предварительное издание), недавно опубликованной Японским центром производительности труда, наиболее популярным видом досуга по уровню вовлечённости в 2024 году стали туристические поездки по стране (летние и зимние поездки, посещение горячих источников и т. д.)» с 48,3%, заняв первое место третий год подряд. Просмотр видео (включая взятые напрокат и потоковые видео) занял второе место с 38,1%, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Далее следуют посещение ресторанов вне дома (как досуг) с 35,6%, чтение (для развлечения) с 33,8% и прослушивание музыки (потоковое вещание, компакт-диски, пластинки и т. д.) с 33,3%. Посещение кинотеатров заняли седьмое место, а короткие поездки на автомобиле для развлечения – восьмое. По уровню вовлечённости зарубежный туризм составил 6,0%, что на 0,7 пункта больше, чем в предыдущем году.

Опрос проводился онлайн в феврале 2025 года среди мужчин и женщин в возрасте от 15 до 79 лет по всей стране. В нём приняли участие 3467 человек.

Те, кто ответил, что путешествовали по стране, в среднем совершали поездки 4,5 раза в год, тратя в среднем 129 200 йен в год. Ответившие, что ходили в рестораны, делали это в среднем 18,6 раза в год, тратя на это в среднем 65 300 йен.

На вопросы о том, расширился или сократился ли их досуг и расходы на досуг по сравнению с предыдущим годом, вычислили «индекс досуга», придя к выводу, что досуг увеличился на 0,4 (на 3,1 в предыдущем году), а расходы на досуг выросли на 1,4 (на 5,5 в предыдущем году). Оба показателя остались положительными по сравнению с предыдущим годом.

Всё больше людей черпают силы для жизни в досуге

На вопрос о том, что для них важнее, работа или досуг, 67,8% респондентов предпочли досуг, ответив, что скорее находят смысл в досуге, а не в работе (37,8%) или же поскорее выполняют свою работу и максимально используют свободное время (30,0%), составив группу, «ориентированную на досуг». Это самый высокий показатель с момента публикации сопоставимых данных в 2009 году. 20,7% заявили, что «уделяют одинаковое внимание работе и досугу», а 9,3% – что «иногда наслаждаются отдыхом, но больше внимания уделяют работе».

