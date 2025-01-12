Рейтинг популярных горячих источников Японии 2025 года: первое место занял онсэн Кусацу

Термальные источники (онсэны) сохраняют своё значение как курорты, где уставшие от работы люди могут восстановить силы и улучшить своё здоровье. В рейтинге популярности 2025 года первое место оставил за собой онсэн Кусацу в префектуре Гумма.

Объявлены результаты исследования популярности термальных источников, и лучшим онсэном, который опрашиваемые хотели бы посетить повторно, вновь назван район термальных источников Кусацу в префектуре Гумма. Высокую оценку получили атмосфера города, эффективность воздействия и качество воды термальных источников. Места с первого по четвёртое заняли те же онсэны, что и в прошлом году, а на пятом месте оказался район термальных источников Бэппу онсэнкё.

Научно-исследовательский институт Jalan Research Center, исследовательская организация, занимающаяся исследованием внутреннего туризма, с 16 по 30 августа 2024 года провела онлайн-опрос, охвативший примерно 12 600 клиентов сайта бронирования путешествий Jalan.net, чтобы определить рейтинг онсэнов.

При составлении рейтинга популярности участников опроса попросили назвать до пяти курортов с горячими источниками, которые они посещали в прошлом и куда хотели бы поехать снова. Среди людей старше 60 лет был популярен район Кусацу, а онсэн Хаконэ (префектура Канагава), занявший второе место, более популярен среди более молодых людей.



«Поле горячей воды», Юбатакэ – символ онсэна Кусацу. После ванн здесь можно прогуляться на свежем воздухе. Город Кусацу, префектура Гумма (предоставлено Ассоциацией туризма онсэнов Кусацу)

По данным Jalan Research Center, в Кусацу завершено строительство объектов вокруг бассейна Юбатакэ, где конденсируются и осаждаются ингредиенты горячих источников, которые собирают для дальнейшего использования, что улучшило ландшафт и повысило удобство для посетителей. Онсэн Хаконэ расположен между Токио и горой Фудзи, всемирно известным туристическим направлением, и популярен в том числе среди иностранных гостей из Европы и Америки, поэтому цены здесь в последнее время растут.

Район Бэппу онсэнкё занял 5-е место, поднявшись с 7-го места, которое он занимал в 2024 году. Онсэн Дого, занявший 3-е место, получил самый высокий рейтинг «городской атмосферы» среди первой пятёрки рейтинга.

Источники Нюто онсэнкё (префектура Акита) шестой год подряд занимают первое место в рейтинге мест с горячими источниками, которые хотелось бы посетить впервые (допускалось до пяти ответов). На первых 50 местах основные перестановки произошли у онсэна Унадзуки (префектура Тояма), который поднялся на 7 позиций до 23-го места, и онсэна Авара (префектура Фукуи), который поднялся на 11 позиций до 45-го места.

У респондентов также спросили о «скрытых жемчужинах» – не очень хорошо известных онсэнах, которые они посещали и рекомендовали бы другим (возможно до пяти ответов), на основе чего рассчитали долю рекомендаций («количество ответов о рекомендуемых курортах с горячими источниками» ÷ «количество ответов о курортах с горячими источниками, которые они посещали в прошлом»). Онсэн Нюто в этой категории вышел на первое место третий год подряд. Онсэн Мацунояма (префектура Ниигата) занял 4-е место, поднявшись с 10-го места, которое он занимал в прошлом году.

Фотография к заголовку: Купальня Ниси-но кавара под открытым небом в районе термальных источников Кусацу, где расслабиться на свежем воздухе. Город Кусацу, префектура Гумма (предоставлено Ассоциацией туризма онсэнов Кусацу)