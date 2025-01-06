疲れた心身を癒してくれる温泉。2025年の人気ランキングでは、群馬県の草津温泉がトップを維持した。

2025年の人気温泉地ランキングが発表され、草津温泉が2年連続でトップとなった。街の雰囲気や効能、泉質が評価された。1～4位は昨年と同じで、5位に別府温泉郷（大分県）が入った。

国内旅行に関する調査組織「じゃらんリサーチセンター（JRC）」が2024年8月16～30日、旅行予約サイト「じゃらんnet」の会員約1万2600人を対象にインターネットを通じてアンケート調査を実施し、ランキングを発表した。

人気ランキングでは、調査対象者に過去に行ったことがある中から再訪したい温泉地を最大5カ所挙げてもらった。草津温泉は60代以上、僅差で2位に入った箱根温泉（神奈川県）は若年層の人気が高かった。

JRCによると、草津温泉では、温泉の成分が凝縮・沈殿し、湯の花を採取できる「湯畑（ゆばたけ）」周辺の施設整備が終わって景観が改善され、利便性も向上した。箱根温泉は世界的観光地となっている東京と富士山の間に位置し、欧米からの訪日客を中心に人気が高いことなどから価格が上昇傾向にあるという。

5位の別府温泉郷は24年の7位から上昇した。3位の道後温泉は、上位5カ所のうちで「街の雰囲気」の評価が最も高かった。

行ったことはないが訪れてみたい「あこがれの温泉地」（複数回答、最大５カ所）のランキングでは、乳頭温泉郷（秋田県）が6年連続の1位。50位以内では、23位へ7ランクアップした宇奈月温泉（富山県）、45位へ11ランクアップしたあわら温泉（福井県）の上昇が大きな変化となった。

訪問経験のある中から「お薦めの穴場」（複数回答、最大5カ所）を尋ね、推奨率（「お薦めの穴場温泉地の回答数」÷「訪問経験のある温泉地の回答数」）を導いたところ、トップには3年連続で乳頭温泉郷が輝いた。4位の松之山温泉（新潟県）は前年10位から上昇した。

バナー写真：開放感を味わえる草津温泉の「西の河原露天風呂」＝群馬県草津町（草津温泉観光協会提供）