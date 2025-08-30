Информация о предотвращении ущерба от стихийных бедствий: знаете ли вы, в чём разница между местами эвакуации и эвакуационными пунктами?

В Японии провели опрос о предотвращении ущерба при стихийных бедствиях. Только около 20% людей уверенно знали, чем отличаются места эвакуации и эвакуационные убежища.

34% «не уверены», что знают

Опрос проводила маркетинговая исследовательская компания Cross Marketing (Токио) в июле 2025 года, он охватил мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет по всей стране. Релевантные ответы были получены от 1500 мужчин и 1500 женщин, всего опрошено 3000 человек.

На вопрос о разнице между местами эвакуации и эвакуационными пунктами 34,0% респондентов ответили, что не знают, 31,8% – что знают о разнице, но объяснить не смогли бы, ещё 14,4% сказали, что это одно и то же, и только 19,8% уверены, что понимают разницу и могут объяснить.

По данным Кабинета министров, места эвакуации – это места, куда люди могут эвакуироваться в случае чрезвычайной ситуации, чтобы спастись от опасностей стихийных бедствий. К ним относятся парки, возвышенности и эвакуационные вышки для защиты от цунами. Эвакуационные пункты – это места, где пострадавшие от стихийных бедствий могут проживать в течение определённого периода времени. Обычно это помещения с крышей, такие как общественные центры, школы и спортивные залы. Как места эвакуации, так и эвакуационные пункты для каждого типа стихийных бедствий устанавливают местные органы власти.

На вопрос о том, при каком уровне тревоги они готовы эвакуироваться, наиболее популярным ответом (42,1% респондентов) было «Предупреждение уровня 4 (приказ об эвакуации)». 18,7% заявили, что не будут эвакуироваться независимо от уровня тревоги. Среди причин отказа от эвакуации называли то, что дома безопаснее, чем в месте эвакуации, а также говорили о невозможности уединиться в месте эвакуации.

