Осенняя листва в 2025 году в Японии: из-за долгой жары листья пожелтеют позже обычного

Изнуряющая жара продолжается и в сентябре. Из-за затяжной жары лучшее время для любования осенними листьями наступит позже обычного.

Фронт осенней листвы движется с севера на юг, с гор на равнины

С приближением зимы деревья окрашиваются в яркие цвета, прежде чем сбросить листья. В отличие от фронта цветения сакуры, который движется на север из тёплых регионов, фронт осенних листьев постепенно движется на юг от северных частей Японии, спускаясь от высокогорных районов к городам на равнинах.

Согласно прогнозу осенней листвы, объявленному 2 сентября осакской компанией Japan Meteorological Corporation, осенью 2025 года в сентябре зафиксированы более высокие температуры по всей стране, и октябрь тоже выдался тёплым, поэтому лучший период, чтобы полюбоваться жёлтой листвой, наступит в обычное время или немного позже.

Жёлтая листва (гинкго)

Золотистые деревья гинкго часто высаживают вдоль дорог и в парках, и часто именно они формируют осенний пейзаж в городах. В районах к югу от северо-восточного региона Тохоку парки и улицы, обсаженные этими деревьями, полностью пожелтеют с середины до конца ноября.



Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра жёлтой листвы в крупных городах в 2025 году

Город Ожидаемая дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро 6 ноября Норма (+2) Аомори 6 ноября Норма (+4) Сэндай 29 ноября Норма (+6) Токио 26 ноября Норма (+3) Канадзава 11 ноября Норма (+1) Нагано 15 ноября Норма (+5) Нагоя 18 ноября Норма (0) Киото 28 ноября Норма (+4) Осака 24 ноября Норма (+2) Вакаяма 27 ноября Норма (+4) Хиросима 21 ноября Норма (+6) Коти 17 ноября Норма (+2) Фукуока 28 ноября Позднее (+8) Кагосима 28 ноября Норма (+3)

Красная листва (клёны)

Клёны обычно окрашиваются в осенние цвета немного позже, чем гинкго. Однако во многих местах разница со средними показателями из-за продолжающейся жары больше, чем у гинкго, а в некоторых районах, таких как Саппоро и Нагано, ожидается, что листья покраснеют более чем на 10 дней позже.



Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра красной листвы в крупных городах в 2025 году

Город Ожидаемая дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро 7 ноября Позднее (+10) Аомори 14 ноября Норма (+1) Сэндай 26 ноября Норма (+5) Токио 30 ноября Норма (+2) Канадзава 30 ноября Норма (+6) Нагано 23 ноября Позднее (+11) Нагоя 3 декабря Норма (+5) Киото 12 декабря Позднее (+7) Осака 4 декабря Норма (+3) Вакаяма 13 декабря Позднее (+7) Хиросима 28 ноября Норма (+6) Коти 10 декабря Позднее (+8) Фукуока 9 декабря Позднее (+8) Кагосима 12 декабря Норма (-3)

