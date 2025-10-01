Осенняя листва в 2025 году в Японии: из-за долгой жары листья пожелтеют позже обычного

Осенняя листва в 2025 году в Японии: из-за долгой жары листья пожелтеют позже обычногоОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Фронт осенней листвы движется с севера на юг, с гор на равнины
С приближением зимы деревья окрашиваются в яркие цвета, прежде чем сбросить листья. В отличие от фронта цветения сакуры, который движется на север из тёплых регионов, фронт осенних листьев постепенно движется на юг от северных частей Японии, спускаясь от высокогорных районов к городам на равнинах.
Согласно прогнозу осенней листвы, объявленному 2 сентября осакской компанией Japan Meteorological Corporation, осенью 2025 года в сентябре зафиксированы более высокие температуры по всей стране, и октябрь тоже выдался тёплым, поэтому лучший период, чтобы полюбоваться жёлтой листвой, наступит в обычное время или немного позже.
Жёлтая листва (гинкго)
Золотистые деревья гинкго часто высаживают вдоль дорог и в парках, и часто именно они формируют осенний пейзаж в городах. В районах к югу от северо-восточного региона Тохоку парки и улицы, обсаженные этими деревьями, полностью пожелтеют с середины до конца ноября.
Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра жёлтой листвы в крупных городах в 2025 году
|Город
|Ожидаемая дата
|Отличие от среднего значения (дни)
|Саппоро
|6 ноября
|Норма (+2)
|Аомори
|6 ноября
|Норма (+4)
|Сэндай
|29 ноября
|Норма (+6)
|Токио
|26 ноября
|Норма (+3)
|Канадзава
|11 ноября
|Норма (+1)
|Нагано
|15 ноября
|Норма (+5)
|Нагоя
|18 ноября
|Норма (0)
|Киото
|28 ноября
|Норма (+4)
|Осака
|24 ноября
|Норма (+2)
|Вакаяма
|27 ноября
|Норма (+4)
|Хиросима
|21 ноября
|Норма (+6)
|Коти
|17 ноября
|Норма (+2)
|Фукуока
|28 ноября
|Позднее (+8)
|Кагосима
|28 ноября
|Норма (+3)
Красная листва (клёны)
Клёны обычно окрашиваются в осенние цвета немного позже, чем гинкго. Однако во многих местах разница со средними показателями из-за продолжающейся жары больше, чем у гинкго, а в некоторых районах, таких как Саппоро и Нагано, ожидается, что листья покраснеют более чем на 10 дней позже.
Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра красной листвы в крупных городах в 2025 году
|Город
|Ожидаемая дата
|Отличие от среднего значения (дни)
|Саппоро
|7 ноября
|Позднее (+10)
|Аомори
|14 ноября
|Норма (+1)
|Сэндай
|26 ноября
|Норма (+5)
|Токио
|30 ноября
|Норма (+2)
|Канадзава
|30 ноября
|Норма (+6)
|Нагано
|23 ноября
|Позднее (+11)
|Нагоя
|3 декабря
|Норма (+5)
|Киото
|12 декабря
|Позднее (+7)
|Осака
|4 декабря
|Норма (+3)
|Вакаяма
|13 декабря
|Позднее (+7)
|Хиросима
|28 ноября
|Норма (+6)
|Коти
|10 декабря
|Позднее (+8)
|Фукуока
|9 декабря
|Позднее (+8)
|Кагосима
|12 декабря
|Норма (-3)
Материалы
- Japan Meteorological Corporation: Первый прогноз времени любованиянаблюдения за осенней листвой в 2025 году
- Japan Meteorological Corporation: Навигатор осенней листвы, прогнозы лучшего времени для наблюдения за осенней листвой в 700 местах по всей стране.
Фотография к заголовку: Долина Коранкэй, город Тойота, префектура Айти (© Jiji Press)