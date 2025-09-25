Три главных повода для беспокойства у одиноких неженатых мужчин в Японии: здоровье, финансы и возможная потребность в уходе в старости

70% одиноких мужчин среднего возраста беспокоятся о своём будущем. Одиночество, вызванное тем, что «не на кого положиться», становится всё более заметным.

Опасения по поводу здоровья, пенсии и получения ухода в старости

Маркетинговая компания G-Plan (район Синагава, Токио) в августе провела опрос среди 1763 не состоящих в браке мужчин (включая вдовцов и разведённых) в возрасте 50 лет и старше по всей стране, являющихся пользователями специализированного сайта компании. Из них 1212 человек ответили, что «очень» или «немного» беспокоятся о своей будущей жизни, что составило примерно 70% от общего числа.

Наиболее распространённым конкретным поводом для беспокойства было здоровье (1197 ответов), за ним следовали расходы на жизнь (966 ответов) и возможная потребность в уходе в старости (693 ответа).

Также у мужчин существуют серьёзные опасения, что проблемы со здоровьем могут привести к финансовым трудностям, что, в свою очередь, вызывает беспокойство в связи с потерей возможности получить медицинскую помощь или уход. В ходе опроса получены комментарии: «Если у меня разовьётся деменция, обо мне некому будет позаботиться», «Я боюсь оказаться прикованным к постели».

Что касается пенсионных накоплений, то чаще всего отвечали, что не знают, какая именно сумма им необходима (587 ответов). Хотя кое-кто из отвечавших занимается управлением активами, например, сберегает деньги или инвестирует в акции, 467 человек, или более четверти от общего числа, ответили, что ничего особенного не предпринимают. Что касается ухода по болезни или в старости, то многие высказывали опасения, что они недостаточно подготовились к такому варианту, или что им не на кого рассчитывать и у них недостаточно знаний об этом.

Серьёзной проблемой является то, что 1008 человек, или почти 60% от общего числа, заявили, что им не с кем обсудить свои тревоги или поговорить откровенно. Это говорит о высоком риске социальной изоляции таких людей.

