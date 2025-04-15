В 2024 году в Японии 58 000 пожилых людей умерли в одиночестве дома

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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Национальное полицейское агентство заявило, что в 2024 году в Японии у себя дома умерло 58 044 пожилых человека, проживавших в одиночестве. Такая статистика за год была раскрыта впервые.

Агентство провело опрос об одиночестве и изоляции в рамках усилий правительства по установлению фактов. Правительство будет использовать результаты для рассмотрения мер по решению проблемы.

Согласно заявлению агентства, сделанному 11 апреля, из 204 184 тел, обнаруженных полицией по всей стране в 2024 году, 76 020 принадлежали одиноким людям, найденным дома.

Из случаев смерти в одиночестве около 76% составили люди в возрасте 65 лет и старше. Люди в возрасте 85 лет и старше составили наибольшую часть среди возрастных групп, 14 658 человек, за ними следуют 12 567 человек в возрасте от 75 до 79 лет и 11 600 в возрасте от 70 до 74 лет.

Между тем, среди тех, кто умер дома в одиночестве, было 780 человек в возрасте 20 лет, 1013 человек в возрасте 30 лет и 62 человека в возрасте от 15 до 19 лет.

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