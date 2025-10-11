Несчастные случаи в горах в Японии летом 2025 года: рекордное количество инцидентов, 54 человека погибли или пропали без вести

Летом 2025 года число несчастных случаев в горах после прошлогоднего снижения вновь выросло, достигнув рекордного уровня.

По данным Национального полицейского агентства Японии, число несчастных случаев в горах по всей стране с июля по август 2025 года составило 808, что на 148 больше, чем за тот же период прошлого года. Пострадало 917 человек, на 181 человека меньше, из них 54 человека погибли или пропали без вести, на 2 человека больше, чем годом ранее. В прошлом году как число несчастных случаев, так и число погибших несколько снизились по сравнению с предыдущим годом, но в этом году оба показателя стали самыми высокими с начала ведения статистики в 1968 году.

Наибольшее количество горных бедствий произошло в префектуре Нагано (143), за ней следуют Тояма (90), и Яманаси (51). По возрасту из 917 попавших в бедствие 166 человек (18,1%) были в возрасте 70-79 лет, за ними следовали 199 человек (21,7%) в возрасте 60-69 лет и 190 человек (20,7%) в возрасте 50-59 лет.

Основная причина несчастных случаев — «падение».

Основной причиной несчастных случаев было падение, на которое пришлось 23,6% всех несчастных случаев. Потеряли дорогу и заблудились в 18,6% случаев, заболели в 15,5% случаев.

Количество несчастных случаев на воде в период с июля по август составило 446, что на 42 меньше, чем за тот же период прошлого года. Число попавших в бедствие снизилось на 66 до 535, из них число погибших или пропавших без вести уменьшилось на 1 до 242, причём 15 были детьми младшего школьного возраста. И количество происшествий, и количество попавших в бедствие людей за последние годы остались примерно одинаковыми.

Из 535 попавших в бедствие на воде 288 человек (53,8%) находились в море и 187 (35,0%) – в реках. Из 241 погибших и пропавших без вести людей в море погибло 114 человек, что на 3 человека меньше, чем за тот же период прошлого года, и в реках – 94 человека, что на 6 человек больше, чем в предыдущем году.

Материалы

Национальное полицейское агентство, Бедствия в горах и на воде (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме