Онлайн-продажи в Японии в 2024 году: рост на 5,1% и объём в 26,1 трлн йен

На рынок электронной коммерции в настоящее время приходится 10% потребительских транзакций, и онлайн-продажи составляют более 50% продаж книг, видео, музыкального программного обеспечения и более 40% продаж бытовой техники и аудиовизуального оборудования.

промышленности «Отчёту об исследовании рынка электронной коммерции» за 2024 финансовый год, объём рынка потребительской электронной коммерции (BtoC-EC) в 2023 году составил 26,1225 трлн йен, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. В 2014 году объём рынка составлял 12,797 трлн йен, то есть увеличился примерно вдвое за последние 10 лет.

Анализируя объём рынка по секторам в 2012 году, можно отметить, что объём продаж товаров увеличился на 3,7% в годовом исчислении до 15 219,4 млрд йен, в то время как объём продаж услуг, таких как продажа билетов и путешествий, увеличился на 9,47% до 8225,6 млрд йен. Объём цифровых услуг, таких как онлайн-игры и электронные публикации, увеличился на 1,0% до 2677,6 млрд йен. Туристические услуги, услуги общественного питания и финансовые услуги, которые значительно сократились из-за распространения COVID-19, продолжили значительно расширять свои рынки по сравнению с прошлым годом. Доля онлайн-покупок на потребительском рынке (показатель EC) выросла на 0,4 процентного пункта в годовом исчислении до 9,8%.

Категория товаров, которая продемонстрировала наибольший рост в электронной коммерции, – это «Книги, видео и музыкальное программное обеспечение», составив 56,45% (объём рынка 1,8708 трлн йен). Продажи в категории «Бытовая техника, аудиовизуальное оборудование, ПК и периферийные устройства и т. д.» выросли до 43,03% (объём рынка 2,7443 трлн йен). «Товары для дома, мебель, предметы интерьера» – до 32,58%, а «Одежда и модные аксессуары» – до 23,38%. Доля онлайн-продаж в категории «Продукты питания, напитки и алкоголь» составляет 4,52%, но ожидается, что объем рынка электронной коммерции этой категории превысит 3 трлн йен в 2024 году, что является наивысшим показателем по категориям.

Если рассматривать объём рынка электронных продаж услуг, то крупнейшим стал сектор туристических услуг, объём которого увеличился на 10,32% по сравнению с предыдущим годом, до 3,5249 трлн йен. Объём сектора финансовых услуг увеличился на 16,59% до 989 млрд йен. Объём таких услуг, как общественное питание, парикмахерские и косметические услуги, а также продажа билетов, также составил от 700 до 900 млрд йен.

Онлайн-игры заняли самый большой объём рынка в цифровом секторе, снизившись на 0,58% по сравнению с предыдущим годом до 1,2553 трлн йен. Пользование цифровыми публикациями выросло на 0,58% до 672,2 млрд йен, платный стриминг видео увеличился на 3,31% до 487,3 млрд иен, а платный стриминг музыки увеличился на 5,84% до 123,3 млрд йен.

