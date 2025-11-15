Как правильно выбрасывать ёмкости из-под жидкостей в Японии? Не оставляйте в бутылках недопитые напитки!

Опрос в Японии показал, что многие люди не знают, как правильно пользоваться контейнерами для вторсырья рядом с торговыми автоматами. На самом деле в выброшенных ёмкостях не должно быть остатков жидкости.

В общенациональном опросе, проведенном в начале сентября 2025 года Японской ассоциацией производителей безалкогольных напитков, респондентам в возрасте от 15 до 69 лет задали вопросы об их осведомлённости относительно переработки пластиковых бутылок и другой тары из-под безалкогольных напитков. Было получено 1037 достоверных ответов.

Доля опрошенных, знавших, что контейнеры рядом с торговыми автоматами – это контейнеры для сбора банок, стеклянных и пластиковых бутылок, составила 71,8%. При этом почти 30% опрошенных не смогли отличить эти контейнеры от мусорных баков, а 21,1% выбрасывали в них предметы, не подлежащие вторичной обработке.



Контейнеры для вторсырья, устанавливаемые рядом с торговыми автоматами (предоставлено Японской ассоциацией производителей безалкогольных напитков)

Чаще всего в эти баки выбрасывали не предназначенные для них пластиковые стаканчики (55,7%), за ними следовали пластиковые пакеты и обёртки от закусок. 53,4% ответили, что больше некуда было выбросить, а 14,2% сказали, что не хотели забирать мусор домой. Похоже, во многих случаях это делалось необдуманно. Ещё 32,0% заявили, что не знали, что это неправильно.

Опрос также показал, что 62,6% респондентов знали, что в перерабатываемых пластиковых бутылках и банках при выбрасывании не должно быть остатков жидкости, а 55,3% знали, что в таком состоянии они не подлежат переработке, это приводит к проблемам на заводах по переработке.

Примерно 40% опрошенных, похоже, считали, что в переработку можно сдавать и ёмкости с недопитыми остатками, но это не так. В контейнеры для переработки следует выбрасывать только пустые стеклянные бутылки, банки и пластиковые бутылки.

