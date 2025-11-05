Чемпионы мира по сбору мусора – сборная Японии! Спортсмены из 33 стран собрали 879 кг мусора в Сибуя на «Кубке мира Spogomi Фонда Nippon Foundation 2025 года»

Япония в фотографиях

Новости

Очистим планету спортом

Под девизом «Сбор мусора – это спорт» 29 октября в токийском районе Сибуя прошёл финал «Кубка мира Spogomi Фонда Nippon Foundation 2025», где команды из трёх участников соревновались за наибольшую массу и максимальное количество очков за собранный мусор разных категорий. Турнир значительно вырос с момента первого чемпионата 2023 года, в котором участвовали 21 страна, – на этот раз выступили представители 33 стран с шести континентов. В районе знаменитого перекрёстка Сибуя и улицы Омотэсандо в борьбе за звание лучших в мире потрудились в общей сложности 99 спортсменов.

Победу одержала японская смешанная команда «Smile Story», взявшая реванш за второе место на предыдущем чемпионате. Эта тройка регулярно занимается очисткой побережья в родной префектуре Ниигата, после победы в региональном отборе продемонстрировала подавляющее превосходство на национальном отборочном этапе среди 47 команд со всей страны, добившись второй победы подряд. Впервые став чемпионами мира, они, радуясь победе, отметили: «Все участники для нас не соперники, а товарищи. Чем больше становится людей, собирающих мусор, тем чище будет наша планета», – так они выразили признательность единомышленникам, приехавшим со всего мира. Общий вес мусора, собранного 8502 участниками национальных и международных отборочных туров, составил 22,5 тонны.

Spogomi называет себя «самым экологичным видом спорта на планете», в котором могут соревноваться и получать удовольствие люди любого возраста, пола, физических способностей и национальности. Около 80% морского мусора, который в настоящее время представляет собой глобальную проблему, поступает из городских районов. Директор организующей Лиги Spogomi фонда Nippon Foundation Мамидзука Кэнъити, подводя итоги турнира, заявил: «Нас объединяет общий океан, и мы смотрим в одно будущее. Я верю, что опыт, полученный здесь сегодня каждым участником, превратит сбор мусора в масштабное движение, которое охватит весь мир». Лига Spogomi нацелена на дальнейшее увеличение числа стран-участниц и спортсменов к третьему чемпионату, который состоится через два года.



Яркое интернациональное соперничество



На церемонии открытия спортсмены прошли торжественным маршем под оркестровое исполнение музыки из аниме и видеоигр во главе колонн – косплееры



Ареной стал оживлённый центральный район, включающий окрестности станции Сибуя и Омотэсандо. Участники пробирались сквозь толпы людей, собирая мусор



Обходя переулки, внимательно всматриваясь в обочины дорог, они выискивали мусор, скрытый в городских «мёртвых зонах». Это соревнование, где стратегия играет ключевую роль



Улыбки для камер – даже в разгар состязаний



Сборная Японии завоевала титул, набрав 7210 очков и собрав 74,76 кг мусора



Второе место – сборная Германии, третье – сборная Марокко



За 90 минут собрали 878,98 кг мусора

Материал, текст и фото: редакция Nippon.com