«Уборка мусора – это спорт!»: отборочные состязания Кубка мира SPOGOMI проходят в Японии и за рубежом!

В ноябре в Токио впервые состоится Кубок мира SPOGOMI – состязание, объединяющее сбор мусора с азартом спортивных состязаний. Отборочные соревнования к этому чемпионату проходят сейчас не только во всех 47 префектурах Японии, но и в 20 зарубежных странах. В упорной и жаркой борьбе по сбору мусора участвуют молодежь и пожилые, мужчины и женщины. Предлагаем рассказ о новом спорте родом из Японии, который, как ожидается, поспособствует решению проблемы загрязнения мусором океана, все более остро ощущаемой по всему миру.

«Самый экологичный спорт» с возможностью участия сразу трех поколений

«Я сигаретные окурки нашел!»

Голос у мальчишки, по возрасту – ученика начальной школы, дрожит от радости, словно он наткнулся на зарытый клад. Между тем это всего лишь один из эпизодов состоявшихся 27 мая состязаний отборочного этапа на пути к Кубку мира SPOGOMI.

Новые состязания SPOGOMI (с названием, образованным от двух слов – «спорт» и «гоми», что по-японски означает «мусор»), обращающие уборку мусора в азартное спортивное соревнование, зародились в Японии в 2008 году. Участники формируют команды из 3-5 человек, которые занимаются сбором мусора на определенном участке территории в течение заданного времени. Поскольку зоной проведения уборки могут быть и городские улицы, передвигаться бегом участникам строго запрещено. После того, как заданное время истекает, собранный мусор сортируют, взвешивают и определяют, сколько очков заработала каждая команда, соответственно устанавливая победителей. Поскольку по окончании таких состязаний в месте проведения не остается решительно никакого мусора, этот вид спорта заслуживает признание как «самый экологичный спорт на планете».



Возможность участия всей семьей – одно из достоинств данного спорта

Правила проведения соревнований могут немного отличаться – по количеству участников в каждой команде, по количеству очков, начисляемых за те или иные виды мусора и т. п. На данный момент региональные отборочные состязания к чемпионату мира проводятся по принципу трех человек в команде, а ограничение времени для сбора мусора составляет 1 час. По 10 очков начисляются за каждые 100 граммов горючего и негорючего мусора, за консервную банку или бутылку дается по 12 очков, а за пластиковую бутылку 25. Больше всего очков можно получить за сигаретный окурок – они оцениваются в 100 очков.

Чтобы вырваться вперед за счет общего веса собранного мусора, требуется физическая сила, а если уделять особое внимание в поисках наиболее ценным трофеям – пластиковым бутылкам или окуркам, то вырваться в лидеры могут женщины, дети или пожилые участники.



Обращает на себя внимание участие команд среднего и старшего школьного возраста



Сортировка добычи. Зачастую в банках и пластиковых бутылках отыскиваются окурки

В парке Омия, который стал местом проведения отборочного этапа в префектуре Сайтама – SAITAMA STAGE, работа паркового хозяйства хорошо налажена, и поэтому участники состязаний громко переживали о том, что мусора, который можно собрать, практически не видно. Тем не менее 23 команды, принявшие участие в отборочном этапе, собрали в общей сложности 37.47 кг мусора.

Победившая команда из трех взрослых участников под названием Clean men B team собрала 10.71 килограмма, заработав 1130.9 очков. Поскольку участники этой команды занимаются уборкой мусора в районе, где живут, им хорошо известно о том, что мусор часто в изобилии лежит в малозаметных местах, и тактика целенаправленного поиска под живыми изгородями замечательно сработала как фактор, обеспечивший победу.



За взвешиванием мусора участники наблюдает с самыми разными эмоциями на лицах



Участники состязаний снимаются на память с собранным общими усилиями мусором. В середине в первом ряду, конечно, победившая команда

Поучаствуешь в сборе мусора – перестанешь бездумно сорить

Соревнования SPOGOMI проводятся ежегодно по предложению общественного объединения «Спортивная инициатива» с 2008 года. Примечательно то, что эта идея получает широкое распространение, поскольку привносит в сбор мусора спортивную состязательность, а осознание полезного вклада в жизнь общества подпитывает удовольствие, получаемое участниками.

С 2019 года в сотрудничестве с проектом «Море и Япония», который работает над сокращением количества мусора в морских водах, проводятся школьные состязания «SPOGOMI Косиэн». Учащиеся полных средних школ, победившие в региональном отборе, ведут борьбу на общенациональном турнире в Токио, и к настоящему моменту в этих состязаниях уже приняли участие более 130 тыс. человек.



Официальные щипцы, используемые на соревнованиях SPOGOMI. Их отличает повышенная безопасность и удобство использования для любого участника – от ребенка до пожилого человека

В ноябре 2023 года в Токио для участия в Кубке мира SPOGOMI впервые соберутся команды, представляющие 21 страну. Сейчас проходят отборочные состязания как за рубежом, так и во всех 47 префектурах Японии.

На февральской пресс-конференции, в ходе которой было объявлено о решении провести этот мировой чемпионат, председатель фонда Nippon Foundation Сасакава Ёхэй подчеркнул: «От 70 до 80 процентов мусора в океане составляет бытовой мусор, который смывают в море реки, протекающие через города и деревни». Ожидается, что распространение состязаний SPOGOMI приведет к сокращению количества пластикового мусора в океане, который уже представляет собой проблему общемирового масштаба.

Бывший пловец Мацуда Такэси, который стал одним из международных послов данных состязаний, обещая всемерно способствовать их популяризации, заметил: «Насколько мне известно, человек, который единожды позанимался сбором мусора, перестает сорить. Мы уже давно и много говорим о Целях устойчивого развития, и вместе с тем довольно сложно выбрать какие-то конкретные действия для их реализации. А сбор мусора как первый шаг, которым может самостоятельно и с удовольствием заняться любой человек, независимо от возраст и пола – это средство необычайно сильного воздействия».



Слева направо: председатель фонда Nippon Foundation Сасакава Ёхэй и международные послы Кубка SPOGOMI – профессиональная скалолазка Нонака Михо, пловец Мацуда Такэси, бывшая участница идол-групп AKB・SKE48 Ямаути Судзуран, а также Янаи Кодзи – директор компании Fast Retailing – спонсора, оплатившего проведение чемпионата

Верная стратегия – залог победы на пляже под палящим солнцем

На отборочных состязаниях в префектуре Симанэ – SHIMANE STAGE, состоявшихся 18 июня на пляже Идзумо Кирара, на лицах участников читалась непреклонная решимость. То и дело слышались возгласы: «Обязательно будем в Токио», или «Чем займемся в Токио после победы?»

Финальные отборочные состязания которые определят команду Японии на Кубке мира, планируется провести в Токио в октябре. Поскольку организаторы оплачивают поездку в Токио команд-победителей региональных отборочных этапов, чем дальше от столицы регион, тем выше мотивация участников состязаний.



Полные желания завоевать путевку в Токио, участники энергично вступают в спортивную борьбу!



Даже маленькие дети стараются изо всех сил, невзирая на жару

С началом состязаний на лицах участников появляется серьезное выражение. Даже на замечательном с виду пляже там и сям лежат выброшенные волнами пластиковые бутылки, обрывки рыболовных снастей, а в щелях между бетонными блоками, защищающими береговую линию, скрывается мусор покрупнее – пластмассовые ёмкости, тара из пеностирола и т. п. Между тем километровый участок, на котором проходят состязания – это покрытое песком пространство под жарким солнцем, от которого практически негде укрыться.

Члены команд должны передвигаться вместе, не отдаляясь друг от друга более, чем на 10 метров. Если заходить подальше, то соперников вокруг становится меньше, но и сил при этом расходуется больше, требуется и больше времени для возвращения к исходной точке состязаний, где находятся судьи. А невозвращение к старту в отведенное время грозит потерей очков. Поэтому возможность опередить остальных сильно зависит от выбора верной стратегии.



Участники прочесывают обширную зону состязаний



Команда девочек с трофеями



Ходить пешком по песчаному пляжу под палящим солнцем, да еще и приносить побольше мусора – тяжелая физическая нагрузка

Своим трудом и потом 25 команд собрали в общей сложности 210.47 кг мусора. «То, что собранного мусора оказалось так много, отнюдь не только радостный факт, ведь больше 200 килограммов – это столько же, сколько было собрано на состязаниях, проходивших прямо в центре токийского района Сибуя, – комментирует один из представителей оргкомитета, – а ведь на первый взгляд пляж выглядел чисто и аккуратно, так что спортсмены постарались с изрядным усердием».

Победу с большим отрывом одержала команда друзей с детства из города Мацуэ, собравшая 40.86 кг. Все трое в своей повседневной жизни стараются не сорить. «В сборе мусора мы участвовали впервые, и, надо признаться, поиск отнимает много сил, да и носить его нелегко», – признались они. «Мусорить нехорошо», – с чувством отметили победители, – а мы теперь хотим выиграть на национальном чемпионате, а после уже как представители Японии превзойти и зарубежные команды!»



Мусора собрано просто огромное количество – свыше 200 килограммов!



Команда-победитель. Сбор множества окурков принес ей 4 936,2 очков

В каждой стране у зарубежных отборочных состязаний – свои особенности

Участники зарубежных отборочных соревнований тоже с большим энтузиазмом борются за возможность поехать в Токио. В каждой стране поход к проведению состязаний имеет свои особенности, поэтому и команды-победители весьма разные.

Хотя порядок сбора мусора на состязаниях по всему миру общий, в разных странах различаются обычаи сортировки бытового мусора, а также административные правила. Во Вьетнаме, где люди не привыкли к раздельному сбору бытового мусора, участники изо всех сил старались рассортировать собранный мусор, то и дело сверяясь с брошюрой, в которой изложены правила соревнований. Среди молодежи оказалось немало тех, кто признавался: «А мы впервые узнали, что такой мусор может служить ценным ресурсом».



Вьетнамские спортсмены сосредоточенно занимаются сортировкой мусора, то и дело сверяясь со сборником правил (снимок предоставлен оргкомитетом Кубка мира SPOGOMI)



В отборочных состязаниях во Вьетнаме участвовало много молодежи, 40 команд собрали в общей сложности 72.6 кг мусора (снимок предоставлен оргкомитетом Кубка мира SPOGOMI)

В последние годы в Индонезии быстро растет число так называемых «мусорных банков». Это механизм продажи переработчикам мусора, собранного горожанами, и распределения полученных средств. Стимулом служат дивиденды, которые зачисляются на специальные сберкнижки, а в итоге среди домохозяйств повышается осведомленность о важности раздельного сбора мусора.

Команда из трех женщин-работниц такого «мусорного банка» одержала победу на отборочных состязаниях в Индонезии. Свое желание поучаствовать они пояснили так: «Это отличная возможность повысить осведомленность людей о проблемах окружающей среды». А накопленный опыт помог одержать победу.



Сотрудницы «мусорного банка», одержавшие победу в Джакарте. На индонезийском отборочном этапе собрано 132.6 кг мусора (снимок предоставлен оргкомитетом Кубка мира SPOGOMI)

Средства массовой информации Бразилии – страны-королевы футбола, сообщая о Кубке мира SPOGOMI, непременно затрагивают одну тему. После матчей Кубка мира по футболу, а также олимпийских состязаний, японские болельщики отличались тем, что они собирали после себя мусор на спортивных трибунах. И СМИ призывают: «Давайте изучать замечательную японскую культуру».



Бразильский отборочный этап с участием выходцев из Японии, которые регулярно занимаются сбором мусора. Зарегистрирован отличный общий результат: собрано 179.2 кг мусора (снимок предоставлен оргкомитетом Кубка мира SPOGOMI)



Команда-победитель громко радуется своему успеху (снимок предоставлен оргкомитетом Кубка мира SPOGOMI)

Победитель отборочного турнира в Бразилии – команда из трех крепких молодых людей, которые, по их собственным словам, усиленно тренировались для участия в SPOGOMI.

Глядя на команды-победители отборочных этапов в разных странах – такие разные по возрасту, телосложению участников и многому другому, понимаешь, что участвовать в этих состязаниях могут действительно все. Смогут ли представители Японии превзойти таких разных зарубежных соперников? Ноябрьский кубок станет ярким событием, которого стоит ждать.



Спортсмены, проливающие пот за сбором мусора, безусловно, достойны внимания



Конечная цель SPOGOMI – сделать планету настолько чистой, чтобы проводить эти соревнования больше не было возможности

Фотографии: редакция Nippon.com